Куньлунь Ред Стар
СКА
«Куньлунь»
Турнирное положение: Китайский представитель лиги рухнул на 11-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. Сейчас на его счету 13 очков, а разрыв между 10-м «Сочи» составляет 2 балла.
Последние матчи: Шесть матчей из семи последних закончилась поражением команды Михаила Кравца. Единственную за этот период победу «драконы» оформили 11 октября, разгромив «Северсталь» — 3:0.
Куньлунь Ред Стар — СКА: коэффициенты букмекеров
Перед упомянутой встречей в Череповце «Куньлунь» проиграл «Витязю» — 2:7, «Торпедо» — 0:4 и «Локомотиву» — 2:3 ОТ. После матча со «сталеварами» китайцы снова уступили «Локо» — 1:5, а также «Сочи» — 0:4 и «Металлургу» Мг — 2:4.
Не сыграют: Райан Меркли.
Состояние команды: Старт сезона «Куньлунь» встретил по-настоящему дерзко, но после двух побед прогресс команды застопорился: на текущий момент она не готова к соперничеству за место в топ-8.
Несмотря на проблемы общего характера, «Куньлунь» старается играть ярко и нередко демонстрирует боевой настрой в матчах с топ-соперниками. Тем не менее локальные сенсации — это предельный уровень «драконов».
На дистанции китайский клуб демонстрирует скромные результаты, проваливает большинство матчей и остается одним из главных аутсайдеров Западной конференции.
СКА
Турнирное положение: На счету санкт-петербургского клуба 25 набранных очков по итогам 18 матчей. В таблице Западной конференции «армейцы» занимают 3-ю строчку.
Последние матчи: После отрезка с довольно частыми осечками команда Романа Ротенберга начала выравнивать ситуацию: четыре последние встречи она провела образцово с точки зрения результатов.
В рамках текущей беспроигрышной серии СКА разгромил «Автомобилист» — 5:2, затем вырвал непростые победы у «Нефтехимика» — 3:2 ОТ и ЦСКА — 5:4 ОТ, а в матче понедельника сокрушил «Витязь» — 8:1.
Не сыграют: Артем Земченок.
Состояние команды: Если верить словам Романа Ротенберга, то в нынешнем сезоне СКА намерен замахнуться на два трофея: помимо Кубка Гагарина, санкт-петербуржцы претендуют на Кубок Континента.
Однако для завоевания второго любому клубу необходимо демонстрировать предельную собранность и стабильность. Этих двух компонентов звездному СКА сейчас и не хватает.
Отрезками «армейцы» выдают яркие и результативные игры, после которых непременно допускается осечка или две в матчах с явным и аутсайдерами. С точки зрения постоянства СКА еще есть над чем работать.
Статистика для ставок
- «Куньлунь» обыграл СКА в двух последних очных матчах
- Минимум 3 шайбы забрасывал «Куньлунь» в ворота СКА в трех встречах из четырех последних
- В 9 очных матчах из 11 на территории «Куньлуня» был пробит тотал больше 5.5
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Куньлуня» оценивается букмекерами в 5.20, ничья — в 5.35, а победа СКА — в 1.48.
На тотал больше 6.5 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 6.5 — за 1.85.
- 2.30ЦСКА — Амур: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 4.15Автомобилист — Динамо Москва: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 2.50Авангард — Трактор: прогноз и ставкаЗавтра в 16:30
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Прогноз: Первая очная встреча сезона закончилась драматичной и неожиданно победой китайской команды, но при текущем соотношении сил СКА способен доказать, что результат предыдущей игры был лишь досадным недоразумением.
Ставка: СКА победит + ТБ 5.5 за 1.98.
Прогноз: Нервное противостояние с «Куньлунем» в последних матчах вынудит санкт-петербуржцев сохранять концентрацию до финальной сирены, без какого-либо рода недооценки аутсайдера.
Ставка: СКА забьет во всех периодах за 2.17.