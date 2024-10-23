В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» будет принимать СКА. Игра пройдет на «Арене Мытищи» 23 октября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Куньлунь» — СКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Куньлунь»

Турнирное положение: Китайский представитель лиги рухнул на 11-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. Сейчас на его счету 13 очков, а разрыв между 10-м «Сочи» составляет 2 балла.

Последние матчи: Шесть матчей из семи последних закончилась поражением команды Михаила Кравца. Единственную за этот период победу «драконы» оформили 11 октября, разгромив «Северсталь» — 3:0.

Перед упомянутой встречей в Череповце «Куньлунь» проиграл «Витязю» — 2:7, «Торпедо» — 0:4 и «Локомотиву» — 2:3 ОТ. После матча со «сталеварами» китайцы снова уступили «Локо» — 1:5, а также «Сочи» — 0:4 и «Металлургу» Мг — 2:4.

Не сыграют: Райан Меркли.

Состояние команды: Старт сезона «Куньлунь» встретил по-настоящему дерзко, но после двух побед прогресс команды застопорился: на текущий момент она не готова к соперничеству за место в топ-8.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Несмотря на проблемы общего характера, «Куньлунь» старается играть ярко и нередко демонстрирует боевой настрой в матчах с топ-соперниками. Тем не менее локальные сенсации — это предельный уровень «драконов».

На дистанции китайский клуб демонстрирует скромные результаты, проваливает большинство матчей и остается одним из главных аутсайдеров Западной конференции.

СКА

Турнирное положение: На счету санкт-петербургского клуба 25 набранных очков по итогам 18 матчей. В таблице Западной конференции «армейцы» занимают 3-ю строчку.

Последние матчи: После отрезка с довольно частыми осечками команда Романа Ротенберга начала выравнивать ситуацию: четыре последние встречи она провела образцово с точки зрения результатов.

В рамках текущей беспроигрышной серии СКА разгромил «Автомобилист» — 5:2, затем вырвал непростые победы у «Нефтехимика» — 3:2 ОТ и ЦСКА — 5:4 ОТ, а в матче понедельника сокрушил «Витязь» — 8:1.

Не сыграют: Артем Земченок.

Состояние команды: Если верить словам Романа Ротенберга, то в нынешнем сезоне СКА намерен замахнуться на два трофея: помимо Кубка Гагарина, санкт-петербуржцы претендуют на Кубок Континента.

Однако для завоевания второго любому клубу необходимо демонстрировать предельную собранность и стабильность. Этих двух компонентов звездному СКА сейчас и не хватает.

Отрезками «армейцы» выдают яркие и результативные игры, после которых непременно допускается осечка или две в матчах с явным и аутсайдерами. С точки зрения постоянства СКА еще есть над чем работать.

Статистика для ставок

«Куньлунь» обыграл СКА в двух последних очных матчах

Минимум 3 шайбы забрасывал «Куньлунь» в ворота СКА в трех встречах из четырех последних

В 9 очных матчах из 11 на территории «Куньлуня» был пробит тотал больше 5.5

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Куньлуня» оценивается букмекерами в 5.20, ничья — в 5.35, а победа СКА — в 1.48.

На тотал больше 6.5 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 6.5 — за 1.85.

Прогноз: Первая очная встреча сезона закончилась драматичной и неожиданно победой китайской команды, но при текущем соотношении сил СКА способен доказать, что результат предыдущей игры был лишь досадным недоразумением.

Ставка: СКА победит + ТБ 5.5 за 1.98.

Прогноз: Нервное противостояние с «Куньлунем» в последних матчах вынудит санкт-петербуржцев сохранять концентрацию до финальной сирены, без какого-либо рода недооценки аутсайдера.

Ставка: СКА забьет во всех периодах за 2.17.