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    Впервые в сезоне СКА обыграет «Куньлунь»

    «Куньлунь» — СКА. Ставка (к. 1.98) и прогноз на хоккей, КХЛ, 23 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Куньлунь» — СКА
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    СКА в дерби с ЦСКА
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» будет принимать СКА. Игра пройдет на «Арене Мытищи» 23 октября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Куньлунь» — СКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 23 Октября 2024 года

    Куньлунь Ред Стар

  • Пекин
    •  Куньлунь Ред Стар 19:30 СКА

    СКА

  • Санкт-Петербург
    •

    «Куньлунь»

    Турнирное положение: Китайский представитель лиги рухнул на 11-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. Сейчас на его счету 13 очков, а разрыв между 10-м «Сочи» составляет 2 балла.

    Последние матчи: Шесть матчей из семи последних закончилась поражением команды Михаила Кравца. Единственную за этот период победу «драконы» оформили 11 октября, разгромив «Северсталь» — 3:0.

    Куньлунь Ред Стар — СКА: коэффициенты букмекеров

    Перед упомянутой встречей в Череповце «Куньлунь» проиграл «Витязю» — 2:7, «Торпедо» — 0:4 и «Локомотиву» — 2:3 ОТ. После матча со «сталеварами» китайцы снова уступили «Локо» — 1:5, а также «Сочи» — 0:4 и «Металлургу» Мг — 2:4.

    Не сыграют: Райан Меркли.

    Состояние команды: Старт сезона «Куньлунь» встретил по-настоящему дерзко, но после двух побед прогресс команды застопорился: на текущий момент она не готова к соперничеству за место в топ-8.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Несмотря на проблемы общего характера, «Куньлунь» старается играть ярко и нередко демонстрирует боевой настрой в матчах с топ-соперниками. Тем не менее локальные сенсации — это предельный уровень «драконов».

    На дистанции китайский клуб демонстрирует скромные результаты, проваливает большинство матчей и остается одним из главных аутсайдеров Западной конференции.

    СКА

    Турнирное положение: На счету санкт-петербургского клуба 25 набранных очков по итогам 18 матчей. В таблице Западной конференции «армейцы» занимают 3-ю строчку.

    Последние матчи: После отрезка с довольно частыми осечками команда Романа Ротенберга начала выравнивать ситуацию: четыре последние встречи она провела образцово с точки зрения результатов.

    В рамках текущей беспроигрышной серии СКА разгромил «Автомобилист» — 5:2, затем вырвал непростые победы у «Нефтехимика» — 3:2 ОТ и ЦСКА — 5:4 ОТ, а в матче понедельника сокрушил «Витязь» — 8:1.

    Не сыграют: Артем Земченок.

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    • Состояние команды: Если верить словам Романа Ротенберга, то в нынешнем сезоне СКА намерен замахнуться на два трофея: помимо Кубка Гагарина, санкт-петербуржцы претендуют на Кубок Континента.

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    Однако для завоевания второго любому клубу необходимо демонстрировать предельную собранность и стабильность. Этих двух компонентов звездному СКА сейчас и не хватает.

    Отрезками «армейцы» выдают яркие и результативные игры, после которых непременно допускается осечка или две в матчах с явным и аутсайдерами. С точки зрения постоянства СКА еще есть над чем работать.

    Статистика для ставок

    • «Куньлунь» обыграл СКА в двух последних очных матчах

    • Минимум 3 шайбы забрасывал «Куньлунь» в ворота СКА в трех встречах из четырех последних

    • В 9 очных матчах из 11 на территории «Куньлуня» был пробит тотал больше 5.5

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Куньлуня» оценивается букмекерами в 5.20, ничья — в 5.35, а победа СКА — в 1.48.

    На тотал больше 6.5 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 6.5 — за 1.85.

    Прогноз: Первая очная встреча сезона закончилась драматичной и неожиданно победой китайской команды, но при текущем соотношении сил СКА способен доказать, что результат предыдущей игры был лишь досадным недоразумением.

    Ставка: СКА победит + ТБ 5.5 за 1.98.

    Прогноз: Нервное противостояние с «Куньлунем» в последних матчах вынудит санкт-петербуржцев сохранять концентрацию до финальной сирены, без какого-либо рода недооценки аутсайдера.

    Ставка: СКА забьет во всех периодах за 2.17.

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    «Куньлунь» — СКА: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 23.10.2024. Прогнозы на хоккей. Впервые в сезоне СКА обыграет «Куньлунь»
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