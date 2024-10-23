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    «Авангард» будет стараться, но победит «Трактор»

    «Авангард» — «Трактор». Ставка (к. 2.50) и прогноз на хоккей, КХЛ, 23 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Трактор»
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    Максим Шабанов — нападающий «Трактора»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Трактор». Игра пройдет 23 октября. Начало встречи — в 16:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Авангард» — «Трактор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 23 Октября 2024 года

    Авангард

  • Омск
    •  Авангард 16:30 Трактор

    Трактор

  • Челябинск
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    «Авангард»

    Турнирное положение: После 17-и сыгранных матчей омичи занимают лишь 10-е место в таблице Востока с 13-ю очками в активе. «Авангард» отстает от зоны плей-офф на 3 балла.

    Последние матчи: В прошлой встрече омская команда проиграла «Спартаку» в результативном матче со счетом 5:6, а до этого обыграла «Трактор» на чужой площадке (3:1).

    Авангард — Трактор: коэффициенты букмекеров

    В последних 5-и поединках у «Авангард» 3 поражения и 2 победы. Команда одолела «Барыс» (4:0), а также проиграла «Металлургу» (2:4) и той же астанинской команде (0:1).

    Не сыграют: Михаил Бердин, Станислав Галиев и Владимир Ткачев (у всех — травмы).

    Состояние команды: «Авангард» еще далек от своей оптимальной формы — у команды до сих пор много проблем, а также абсолютно не виден какой-то четкий рисунок игры.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Да, команда стала чуть чаще побеждать, но «Авангард» до сих пор находится вне зоны плей-офф. Судя по всему, если не произойдут глобальные изменения в команде, то результата можно и не дождаться.

    Показательно то, что основным голкипером «Авангарда» в этот период является 37-летний Илья Проскуряков, который имеет процент отраженных бросков лишь 88.07%.

    «Трактор»

    Турнирное положение: Челябинцы располагаются на 1-й позиции на Востоке с 28-ю очками в активе, опережая ближайшего преследователя на целых 6 баллов.

    Последние матчи: В прошедшей встрече «Трактор» обыграл «Сибирь». Матчем ранее команда оказалась сильнее «Салавата Юлаева» со счетом 4:2, а до этого одолела «Ак Барс» (3:1).

    В последних 10-и встречах у «Трактора» только 1 поражение от того самого «Авангарда» (1:3) и 9 побед. В одном из матчей команде удалось разгромить ЦСКА со счетом 4:0.

    Не сыграет: Данил Юртайкин (травма).

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    • Состояние команды: «Трактор» сейчас в огне, команда имеет комфортный отрыв на Востоке, выступает очень уверенно. Есть ощущение, что руководство клуба и главный тренер Бенуа Гру движутся в правильном направлении.

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    В «Тракторе» наконец-то проснулся канадец Дилан Сикура, который провалил старт сезона, затем получил травму, а сейчас раздает ассисты направо и налево, имея в своем активе 6 голевых передач за 8 встреч.

    Такой «Трактор» очень тяжело обыграть, команда цепко действует в обороне и результативно в атаке. У челябинцев очень сбалансированный состав, а тренерский штаб правильно распределил обязанности каждого игрока.

    Статистика для ставок

    • За последние 10 матчей «Трактор» проиграл только 1 раз

    • «Авангард» пропустил 11 шайб за последние 3 матча

    • Последнюю очную встречу выиграл «Авангард», а «Трактор» до этого победил в 4-х матчах подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 2.20, ничья — в 4.15, а победа «Авангарда» — в 2.80.

    На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.25 и 1.60 соответственно.

    Прогноз: «Авангард» будет пытаться зацепиться за результат, но нападение «Трактора» слишком мощное.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Трактора» 3 больше за 2.50.

    Прогноз: «Трактор» будет мотивирован взять реванш у «Авангарда», который до сих пор не может найти свою игру.

    Ставка: Победа «Трактора» за 2.20.

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    «Авангард» — «Трактор»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 23.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Авангард» будет стараться, но победит «Трактор»
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