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    «Даллас» спокойно разберется с «Сиэтлом»?

    «Даллас» — «Сиэтл». Ставка (к. 1.86), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 14 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Сиэтл»
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    «Даллас»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Сиэтл». Игра пройдет на «Американ Эйрлайнс Центре» 14 октября. Начало встречи — в 03:00 мск Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Сиэтл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 14 Октября 2024 года

    Даллас

  • НХЛ. Предсезонка
    •  Даллас 03:00 Сиэтл

    Сиэтл

  • Сиэтл
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    «Даллас»

    Турнирное положение: Мало, кто сомневался, что «Даллас» начнет сезон без раскачки, поэтому неудивительно, что с одним сыгранным матчем дружина Дебура размещается выше середины турнирной таблицы.

    Последние матчи: Первый матч для «Далласа» состоялся в Нэшвилле, и этот выезд стал ещё труднее. Но даже в Теннеси «звезды» смогли добиться необходимого результата.

    Даллас — Сиэтл: коэффициенты букмекеров

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  • 1.784.203.55СтавкиVIP
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    Травмированные игроки: Несмотря на то, что у «Далласа» относительно возрастной состав, но в нем сейчас нет ни одного хоккеиста на лечении.

    Общий тонус клуба: На данный момент времени техасский клуб выглядит значительно убедительнее «Сиэтла», поэтому вероятность победить в предстоящей игре у «Старз» весьма вы

    «Сиэтл»

    Турнирное положение: Старт сезона для «Сиэтла» выдался не очень удачным, поскольку коллектив с западного побережья размещается в ниже середины таблицы своей конференции.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: У Байлсмы постепенно получается перестраивать игру «Сиэтла», но до готового на выходе продукта ещё далеко. Это отчетливо охарактеризовал первый матч сезона, где «Кракен» проиграли матч, ведя по его ходу со счетом 2:0

    Травмированные игроки: Радует, что у «Сиэтла» нет никаких проблем с травмированными игроками.

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    Общий тонус клуба: В Техасе будет тяжело, если брать во внимание все проблемы «Кракен» касательно созидательной игры.

    Статистика для ставок

    • «Даллас» не домашнем льду не проигрывает три матча подряд

    • «Сиэтл» не может победить в гостях три матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.86, на ничью — 4.77, на гостей — 3.55.

    Прогноз: «Даллас» сможет выиграть предстоящий поединок за счет организованности

    Альтернативный прогноз: Предвидится много толкотни, поэтому не лишним будет поставить на большое количество штрафных минут.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.86

    Альтернативная ставка: Штраф ТБ 16.5 с коэффициентом 2.63

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    «Даллас» — «Сиэтл»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 14.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Даллас» спокойно разберется с «Сиэтлом»?
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