В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Сиэтл». Игра пройдет на «Американ Эйрлайнс Центре» 14 октября. Начало встречи — в 03:00 мск Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Сиэтл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Даллас»

Турнирное положение: Мало, кто сомневался, что «Даллас» начнет сезон без раскачки, поэтому неудивительно, что с одним сыгранным матчем дружина Дебура размещается выше середины турнирной таблицы.

Последние матчи: Первый матч для «Далласа» состоялся в Нэшвилле, и этот выезд стал ещё труднее. Но даже в Теннеси «звезды» смогли добиться необходимого результата.

Даллас — Сиэтл: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.784.203.55СтавкиVIP

Травмированные игроки: Несмотря на то, что у «Далласа» относительно возрастной состав, но в нем сейчас нет ни одного хоккеиста на лечении.

Общий тонус клуба: На данный момент времени техасский клуб выглядит значительно убедительнее «Сиэтла», поэтому вероятность победить в предстоящей игре у «Старз» весьма вы

«Сиэтл»

Турнирное положение: Старт сезона для «Сиэтла» выдался не очень удачным, поскольку коллектив с западного побережья размещается в ниже середины таблицы своей конференции.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: У Байлсмы постепенно получается перестраивать игру «Сиэтла», но до готового на выходе продукта ещё далеко. Это отчетливо охарактеризовал первый матч сезона, где «Кракен» проиграли матч, ведя по его ходу со счетом 2:0

Травмированные игроки: Радует, что у «Сиэтла» нет никаких проблем с травмированными игроками.

Общий тонус клуба: В Техасе будет тяжело, если брать во внимание все проблемы «Кракен» касательно созидательной игры.

Статистика для ставок

«Даллас» не домашнем льду не проигрывает три матча подряд

«Сиэтл» не может победить в гостях три матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.86, на ничью — 4.77, на гостей — 3.55.

Прогноз: «Даллас» сможет выиграть предстоящий поединок за счет организованности

Альтернативный прогноз: Предвидится много толкотни, поэтому не лишним будет поставить на большое количество штрафных минут.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.86

Альтернативная ставка: Штраф ТБ 16.5 с коэффициентом 2.63