Даллас
Сиэтл
«Даллас»
Турнирное положение: Мало, кто сомневался, что «Даллас» начнет сезон без раскачки, поэтому неудивительно, что с одним сыгранным матчем дружина Дебура размещается выше середины турнирной таблицы.
Последние матчи: Первый матч для «Далласа» состоялся в Нэшвилле, и этот выезд стал ещё труднее. Но даже в Теннеси «звезды» смогли добиться необходимого результата.
Даллас — Сиэтл: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Несмотря на то, что у «Далласа» относительно возрастной состав, но в нем сейчас нет ни одного хоккеиста на лечении.
Общий тонус клуба: На данный момент времени техасский клуб выглядит значительно убедительнее «Сиэтла», поэтому вероятность победить в предстоящей игре у «Старз» весьма вы
«Сиэтл»
Турнирное положение: Старт сезона для «Сиэтла» выдался не очень удачным, поскольку коллектив с западного побережья размещается в ниже середины таблицы своей конференции.
Последние матчи: У Байлсмы постепенно получается перестраивать игру «Сиэтла», но до готового на выходе продукта ещё далеко. Это отчетливо охарактеризовал первый матч сезона, где «Кракен» проиграли матч, ведя по его ходу со счетом 2:0
Травмированные игроки: Радует, что у «Сиэтла» нет никаких проблем с травмированными игроками.
Общий тонус клуба: В Техасе будет тяжело, если брать во внимание все проблемы «Кракен» касательно созидательной игры.
Статистика для ставок
- «Даллас» не домашнем льду не проигрывает три матча подряд
- «Сиэтл» не может победить в гостях три матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.86, на ничью — 4.77, на гостей — 3.55.
Прогноз: «Даллас» сможет выиграть предстоящий поединок за счет организованности
- 2.28Виннипег — Миннесота: прогноз и ставкаЗавтра в 01:00
- 1.75Эдмонтон — Калгари: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 1.71Вегас — Анахайм: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Предвидится много толкотни, поэтому не лишним будет поставить на большое количество штрафных минут.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.86
Альтернативная ставка: Штраф ТБ 16.5 с коэффициентом 2.63