«Баффало»
Турнирное положение: Сезон для «Баффало» начался неудачно, и клуб сразу же осел на дне восточной конференции.
Последние матчи: В первых двух матчах сезона «Баффало» без вариантов проиграл «Нью-Джерси», в третьем поединке также случилось поражение, но на этот раз от «Лос-Анджелеса».
Травмированные игроки: Сложности с составом у «Баффало» также имеются, поскольку за клуб не могут играть Обе-Кубель и Петерка из-за травм средней степени тяжести.
Общий тонус клуба: Сложно представить, что должно помочь «Сэйбрз» в домашней игре забрать два очка у мобилизованной «Флориды».
«Флорида»
Турнирное положение: Сезон для «Флориды» начался средненько, ибо клуб Мориса расположился на пятой строчке Востока.
Последние матчи: После двух сыгранных поединков одна победа и одно поражение, а качество игры в обороне оставляет желать лучшего.
Травмированные игроки: Пока что «Флорида» не может рассчитывать на чеха Носека и шведа Боквиста.
Общий тонус клуба: С «Баффало» ожидается простая игра, поскольку у «клинков» совсем нет никакой организованности при игре в обороне.
Статистика для ставок
- «Баффало» проиграл два стартовых матча сезона
- «Флорида» победила «Баффало» в четырех последних очных матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.82, на ничью — 4.51, на гостей — 2.20.
Прогноз: «Флорида» выглядит убедительнее на старте сезона
- 1.96Колорадо — Коламбус: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 2.03Даллас — Нью-Йорк Айлендерс: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 2.07Вашингтон — Нью-Джерси: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Задорный хоккей в исполнении обеих команд не оставит никого равнодушным
Ставка: П2 с коэффициентом 2.11
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.14