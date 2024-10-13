В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Баффало» будет принимать «Флориду». Игра пройдет в «КиБанк Центре» 13 октября. Начало встречи — в 02:00 мск Ставка и прогноз на матч «Баффало» — «Флорида», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Баффало»

Турнирное положение: Сезон для «Баффало» начался неудачно, и клуб сразу же осел на дне восточной конференции.

Последние матчи: В первых двух матчах сезона «Баффало» без вариантов проиграл «Нью-Джерси», в третьем поединке также случилось поражение, но на этот раз от «Лос-Анджелеса».

Травмированные игроки: Сложности с составом у «Баффало» также имеются, поскольку за клуб не могут играть Обе-Кубель и Петерка из-за травм средней степени тяжести.

Общий тонус клуба: Сложно представить, что должно помочь «Сэйбрз» в домашней игре забрать два очка у мобилизованной «Флориды».

«Флорида»

Турнирное положение: Сезон для «Флориды» начался средненько, ибо клуб Мориса расположился на пятой строчке Востока.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: После двух сыгранных поединков одна победа и одно поражение, а качество игры в обороне оставляет желать лучшего.

Травмированные игроки: Пока что «Флорида» не может рассчитывать на чеха Носека и шведа Боквиста.

Общий тонус клуба: С «Баффало» ожидается простая игра, поскольку у «клинков» совсем нет никакой организованности при игре в обороне.

Статистика для ставок

«Баффало» проиграл два стартовых матча сезона

«Флорида» победила «Баффало» в четырех последних очных матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.82, на ничью — 4.51, на гостей — 2.20.

Прогноз: «Флорида» выглядит убедительнее на старте сезона

Альтернативный прогноз: Задорный хоккей в исполнении обеих команд не оставит никого равнодушным

Ставка: П2 с коэффициентом 2.11

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.14