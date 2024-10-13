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    «Баффало» прервет серию поражений?

    «Баффало» — «Флорида». Ставка (к. 2.20), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 13 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Баффало» — «Флорида»
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    «Баффало»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Баффало» будет принимать «Флориду». Игра пройдет в «КиБанк Центре» 13 октября. Начало встречи — в 02:00 мск Ставка и прогноз на матч «Баффало» — «Флорида», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Баффало»

    Турнирное положение: Сезон для «Баффало» начался неудачно, и клуб сразу же осел на дне восточной конференции.

    Последние матчи: В первых двух матчах сезона «Баффало» без вариантов проиграл «Нью-Джерси», в третьем поединке также случилось поражение, но на этот раз от «Лос-Анджелеса».

    Травмированные игроки: Сложности с составом у «Баффало» также имеются, поскольку за клуб не могут играть Обе-Кубель и Петерка из-за травм средней степени тяжести.

    Общий тонус клуба: Сложно представить, что должно помочь «Сэйбрз» в домашней игре забрать два очка у мобилизованной «Флориды».

    «Флорида»

    Турнирное положение: Сезон для «Флориды» начался средненько, ибо клуб Мориса расположился на пятой строчке Востока.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: После двух сыгранных поединков одна победа и одно поражение, а качество игры в обороне оставляет желать лучшего.

    Травмированные игроки: Пока что «Флорида» не может рассчитывать на чеха Носека и шведа Боквиста.

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    Общий тонус клуба: С «Баффало» ожидается простая игра, поскольку у «клинков» совсем нет никакой организованности при игре в обороне.

    Статистика для ставок

    • «Баффало» проиграл два стартовых матча сезона

    • «Флорида» победила «Баффало» в четырех последних очных матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.82, на ничью — 4.51, на гостей — 2.20.

    Прогноз: «Флорида» выглядит убедительнее на старте сезона

    Альтернативный прогноз: Задорный хоккей в исполнении обеих команд не оставит никого равнодушным

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.11

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.14

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