В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на «СКА Арене» 10 октября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч СКА — «Динамо» Минск, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

СКА

Турнирное положение: На данном этапе чемпионата санкт-петербуржцы продолжают погоню за лидерами: в 13 матчах они набрали 17 очков и закрепились на 3-й строчке в таблице Запада.

Последние матчи: Текущие результаты команды Романа Ротенберга с точки зрения стабильности оставляют желать лучшего: в четырех последних матчах «армейцы» уступили дважды.

Первую неожиданную осечку СКА допустил во встрече с «Куньлунем» — 4:5, а после победы над «Динамо» Минск — 3:0, проиграл «Северстали» — 3:4. В последнем матче питерцы одержали верх над «Локомотивом» — 4:3 ОТ.

Не сыграют: Артем Земченок.

Состояние команды: СКА начал сезон нестабильно, чередуя победы с поражениями. Питерцы показали хорошие результаты в нескольких матчах, но осечки в играх с «Куньлунем» и «Северсталью» тормозят прогресс.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Игра СКА требует времени для налаживания взаимодействий между звездными хоккеистами. Команде Ротенберга пока не хватает стабильности, что сказывается на ее позиции в таблице.

В обозримой перспективе СКА будет пытаться укрепить оборону и захочет повысить процент полезности впереди. Сейчас «армейцам» вновь важно поставить победы на поток.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: По итогам 12 матчей белорусский представитель лиги оказался на 7-й позиции в турнирной таблице Западной конференции с 13 очками на счету.

Последние матчи: Победа над «Адмиралом» 1 ноября со счетом 7:2 стала последним ярким событием в игровых буднях команды Дмитрия Квартальнова.

В трех недавних встречах «Динамо» Минск терпело лишь неудачи. В рамках серии поражений белорусы крупно уступили СКА — 0:3, после чего в сравнительно равной борьбе не справились с «Сочи» — 2:3 и «Северсталью» — 2:3 Б.

Не сыграют: Роман Горбунов, Андрей Кареев.

Состояние команды: «Динамо» Минск после сравнительно удачного начала сезона столкнулось с проблемами, обусловленными частыми потерями очков.

Игра «Динамо» Минск остается неустойчивой. После хорошей серии в начале регулярки результаты резко пошли на спад, ввиду чего команда Квартальнова откатилась в нижнюю часть таблицы.

Чтобы выдержать конкуренцию с клубами за пределами первой восьмерки, «Динамо» Минск необходимо наладить стабильность с точки зрения набора очков в матчах с соперниками своей категории.

Статистика для ставок

На домашней площадке СКА одержал три победы в четырех последних матчах

Минимум 4 шайбы забрасывал СКА в трех предыдущих домашних играх

В четырех личных встречах в Питере из последних пяти СКА победил

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается букмекерами в 1.51, ничья — в 5.15, а победа «Динамо» Минск — в 5.10.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.65, на тотал меньше 5.5 — за 2.24.

Прогноз: Со стабильностью в плане набранных очков у команды Ротенберга не все так гладко, но в желании сыграть красиво и продуктивно ей не откажешь. На домашнем льду «армейцы» лишат гостей из Беларуси всяческих шансов на сенсацию.

Ставка: СКА победит + ТБ 5.5 за 2.17.

Прогноз: В последних матчах СКА налаживает химию между главными звездами атаки, ввиду чего предстоящая встреча, вполне вероятно, будет сопровождаться яркой голевой событийностью.

Ставка: СКА забьет в каждом периоде за 2.30.