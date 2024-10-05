В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать СКА. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 5 октября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Северсталь» — СКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Северсталь»

Турнирное положение: Череповецкий клуб прописался на 7-м месте в турнирной таблице Западной конференции. В 12 встречах «сталь» смогла набрать 12 очков.

Последние матчи: В последних матчах игра у команды Андрея Козырева совсем разладилась: четыре поражения в пяти встречах — это явно не те показатели, с которыми она ассоциировалась на старте.

Днями ранее «Северсталь» одержала победу над «Динамо» Минск (3:2), однако в игре 1 октября сенсационно уступила «Сочи» с минимальным счетом (0:1), имея при этом внушительное статистическое превосходство.

Не сыграют: Потерь в составе Череповца нет.

Состояние команды: В нынешнем сезоне, как и годом ранее, «Северсталь» является одной из самых непредсказуемых, а ввиду этого одной из самых любопытных, команд лиги.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Достаточно скромная по меркам составов топ-клубов «Северсталь» не стесняется навязывать свою игровую манеру любому сопернику, стараясь добиваться результатов прежде всего за счет атаки.

Тем не менее форварды «Северстали» не всегда справляются со своими задачами, в то время как оборона при Андрее Козырева остается крайне уязвимой зоной Череповца.

СКА

Турнирное положение: На данном этапе регулярки санкт-петербуржцы не впечатляют, хотя по итогам 11 матчей занимают 3-е место в турнирной таблице Запада с 15 очками на счету.

Последние матчи: Неделями ранее выступления команды Романа Ротенберга сопровождались беспроигрышной серией, которая в итоге разрослась до пяти матчей.

На фоне сравнительно ярких побед удивительной оказалась потеря двух очков в безумной игре с «Куньлунем» (4:5). После неудачи на родном катке СКА отправился в Минск, где на классе разобрался с «Динамо» (3:0).

Не сыграют: Артем Земченок.

Состояние команды: Если взглянуть на цифры СКА, то можно убедиться, что команда находится в отличной форме, забрасывая почти 4 шайбы за игру в среднем.

Но по факту звездные санкт-петербуржцы не выглядят как единая команда, которая готова всех сносить, хотя летняя кампания по усилению намекала именно на попытки достичь похожей цели.

Ключевой проблемой СКА остается недопустимо слабая игра на своей половине: в ярких с точки зрения атакующих действий встречах «армейцы» многое позволяют даже очевидным аутсайдерам вроде «Сочи» или «Куньлуня».

Статистика для ставок

Поражением «Северстали» закончились четыре игры из последних пяти

В трех матчах из шести последних череповчане пропускали минимум 4 шайбы

С 2020 года СКА потерпел всего одно поражение на катке «Северстали»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Северстали» оценивается букмекерами в 3.43, ничья — в 4.40, а победа СКА — в 1.84.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.90.

Прогноз: Возможно, на этом этапе сезона санкт-петербуржцы не блещут выдающимся процентом набора очков, но «Северстали» свойственно грубо ошибаться в матчах такого уровня, в результате чего СКА получит больше возможностей заработать 2 очка.

Ставка: СКА победит за 1.84.

Прогноз: Команда Романа Ротенберга знает, как вскрывать оборону Череповца, вполне вероятно, очередную очную встречу гости превратят еще в один мастер-класс по реализации.

Ставка: Индивидуальный тотал СКА больше 3.5 за 2.24.