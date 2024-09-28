В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Витязь». Игра пройдет на «Барыс Арене» 28 сентября. Начало встречи — в 13:00 мск Ставка и прогноз на матч «Барыс» — «Витязь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Барыс»

Турнирное положение: Дела у «Барыса» идут неважно, так как команда размещается на последнем месте в восточной конференции.

Последние матчи: Увольнение Немировски пошло на пользу «Барысу», ибо клуб сразу же победил в первом матче без канадца. В качестве жертвы оказались «леопарды» из Сочи.

Травмированные игроки: Ростер казахстанского «Барыса» сиротеет с каждой новой неделей. Сейчас за клуб не могут играть Антипин, Муратов и Жафяров.

Общий тонус клуба: В игре против «Витязя» будет непримиримая борьбы на протяжении всего матча, но история личных встреч не в пользу казахстанского клуба.

«Витязь»

Турнирное положение: После стартового рывка «Витязь» вернулся в привычное состояние и обосновался на девятой позиции Запада.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Последние матчи: В шести последних поединках «Витязь» смог выиграть всего лишь раз, поэтому перспективы Тертышного в этом клубе весьма туманны.

Травмированные игроки: Есть проблемы с травмированными игроками и у «Витязя». Точно не примут участие в этом матче Аркалов, Галузин, Цицюра и Ващенко.

Общий тонус клуба: Если не побеждать таких соперников, как «Барыс», то зачем вообще заявляться в КХЛ.

Статистика для ставок

«Локомотив» не мог обойтись без овертайма в трёх последних товарищеских встречах

Два последних очных поединка между этими клубами выявляли победителя лишь в овертайме

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.35, на ничью — 4.20, на гостей — 2.65.

Прогноз: Хозяевам вряд ли удастся победить

Альтернативный прогноз: Игра не будет результативной

Ставка: П2 с коэффициентом 2.65.

Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 3.35.