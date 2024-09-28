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    «Витязь» оформит очередную победу над «Барысом»?

    «Барыс» — «Витязь». Ставка (к. 2.65), прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, 28 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Барыс» — «Витязь»
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    «Витязь»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Витязь». Игра пройдет на «Барыс Арене» 28 сентября. Начало встречи — в 13:00 мск Ставка и прогноз на матч «Барыс» — «Витязь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 28 Сентября 2024 года

    Барыс

  • Астана
    •  Барыс 13:00 Витязь

    Витязь

  • Подольск
    •

    «Барыс»

    Турнирное положение: Дела у «Барыса» идут неважно, так как команда размещается на последнем месте в восточной конференции.

    Последние матчи: Увольнение Немировски пошло на пользу «Барысу», ибо клуб сразу же победил в первом матче без канадца. В качестве жертвы оказались «леопарды» из Сочи.

    Барыс — Витязь: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Ростер казахстанского «Барыса» сиротеет с каждой новой неделей. Сейчас за клуб не могут играть Антипин, Муратов и Жафяров.

    Общий тонус клуба: В игре против «Витязя» будет непримиримая борьбы на протяжении всего матча, но история личных встреч не в пользу казахстанского клуба.

    «Витязь»

    Турнирное положение: После стартового рывка «Витязь» вернулся в привычное состояние и обосновался на девятой позиции Запада.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Последние матчи: В шести последних поединках «Витязь» смог выиграть всего лишь раз, поэтому перспективы Тертышного в этом клубе весьма туманны.

    Травмированные игроки: Есть проблемы с травмированными игроками и у «Витязя». Точно не примут участие в этом матче Аркалов, Галузин, Цицюра и Ващенко.

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    Общий тонус клуба: Если не побеждать таких соперников, как «Барыс», то зачем вообще заявляться в КХЛ.

    Статистика для ставок

    • «Локомотив» не мог обойтись без овертайма в трёх последних товарищеских встречах

    • Два последних очных поединка между этими клубами выявляли победителя лишь в овертайме

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.35, на ничью — 4.20, на гостей — 2.65.

    Прогноз: Хозяевам вряд ли удастся победить

    Альтернативный прогноз: Игра не будет результативной

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.65.

    Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 3.35.

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    «Барыс» — «Витязь»: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 28.09.2024. Прогнозы на хоккей. «Витязь» оформит очередную победу над «Барысом»?
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