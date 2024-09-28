Барыс
Витязь
«Барыс»
Турнирное положение: Дела у «Барыса» идут неважно, так как команда размещается на последнем месте в восточной конференции.
Последние матчи: Увольнение Немировски пошло на пользу «Барысу», ибо клуб сразу же победил в первом матче без канадца. В качестве жертвы оказались «леопарды» из Сочи.
Барыс — Витязь: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Ростер казахстанского «Барыса» сиротеет с каждой новой неделей. Сейчас за клуб не могут играть Антипин, Муратов и Жафяров.
Общий тонус клуба: В игре против «Витязя» будет непримиримая борьбы на протяжении всего матча, но история личных встреч не в пользу казахстанского клуба.
«Витязь»
Турнирное положение: После стартового рывка «Витязь» вернулся в привычное состояние и обосновался на девятой позиции Запада.
Последние матчи: В шести последних поединках «Витязь» смог выиграть всего лишь раз, поэтому перспективы Тертышного в этом клубе весьма туманны.
Травмированные игроки: Есть проблемы с травмированными игроками и у «Витязя». Точно не примут участие в этом матче Аркалов, Галузин, Цицюра и Ващенко.
Общий тонус клуба: Если не побеждать таких соперников, как «Барыс», то зачем вообще заявляться в КХЛ.
Статистика для ставок
- «Локомотив» не мог обойтись без овертайма в трёх последних товарищеских встречах
- Два последних очных поединка между этими клубами выявляли победителя лишь в овертайме
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.35, на ничью — 4.20, на гостей — 2.65.
Прогноз: Хозяевам вряд ли удастся победить
- 2.55Металлург — Ак Барс: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.12Амур — Торпедо: прогноз и ставкаЗавтра в 10:30
- 1.88СКА — Северсталь: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Игра не будет результативной
Ставка: П2 с коэффициентом 2.65.
Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 3.35.