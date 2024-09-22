В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Сочи». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 22 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск Ставка и прогноз на матч «Ак Барс» — «Сочи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ак Барс»

Турнирное положение: Последнюю неделю «Ак Барс» провел максимально ударно, поэтому неудивительно, что казанский клуб поднялся на восьмую строчку в восточной конференции.

Последние матчи: В двух последних матчах «Ак Барс» не просто одержал победы, но даже ни разу не пропустил за 120 минут игрового времени.

Травмированные игроки: После трех недель регулярки у «Ак Барса» нет ни одного травмированного хоккеиста.

Общий тонус клуба: В поединке против «Сочи» хозяева будут всецело доминировать и постараются решить все вопросы с победителем матча ещё до перерыва.

«Сочи»

Турнирное положение: Старт нового сезона для «Сочи» получится неплохим, но в последних матчах снова начались поражения и последнее место в таблице Запада закономерно.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Последние матчи: Последний матч против «хромого» СКА получился веселым, но был проигран. Кроме этого за три поражения в четырех сыгранных матчах южный

клуб пропустил 16 шайб.

Травмированные игроки: Перед игрой с казанским коллективом «Сочи» не может рассчитывать на нападающего Амира Гараева.

Общий тонус клуба: В матче против «Ак Барса» шансов зацепиться за очки совсем мало, но коллектив Зубова постарается это сделать.

Статистика для ставок

«Сочи» выиграл у «Ак Барса» два последних очных поединка

«Ак Барс» за два последних сыгранных матча не пропустил ни одного гола

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.51, на ничью — 4.80, на гостей — 5.75.

Прогноз: Хозяева льда выиграют предстоящий поединок с большим запасом

Альтернативный прогноз: Много шайб ждать не стоит, поскольку казанцы в последних поединках пропускают совсем мало.

Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.76.

Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 3.35.