Ак Барс
Сочи
«Ак Барс»
Турнирное положение: Последнюю неделю «Ак Барс» провел максимально ударно, поэтому неудивительно, что казанский клуб поднялся на восьмую строчку в восточной конференции.
Последние матчи: В двух последних матчах «Ак Барс» не просто одержал победы, но даже ни разу не пропустил за 120 минут игрового времени.
Ак Барс — Сочи: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: После трех недель регулярки у «Ак Барса» нет ни одного травмированного хоккеиста.
Общий тонус клуба: В поединке против «Сочи» хозяева будут всецело доминировать и постараются решить все вопросы с победителем матча ещё до перерыва.
«Сочи»
Турнирное положение: Старт нового сезона для «Сочи» получится неплохим, но в последних матчах снова начались поражения и последнее место в таблице Запада закономерно.
Последние матчи: Последний матч против «хромого» СКА получился веселым, но был проигран. Кроме этого за три поражения в четырех сыгранных матчах южный
клуб пропустил 16 шайб.
Травмированные игроки: Перед игрой с казанским коллективом «Сочи» не может рассчитывать на нападающего Амира Гараева.
Общий тонус клуба: В матче против «Ак Барса» шансов зацепиться за очки совсем мало, но коллектив Зубова постарается это сделать.
Статистика для ставок
- «Сочи» выиграл у «Ак Барса» два последних очных поединка
- «Ак Барс» за два последних сыгранных матча не пропустил ни одного гола
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.51, на ничью — 4.80, на гостей — 5.75.
Прогноз: Хозяева льда выиграют предстоящий поединок с большим запасом
- 1.97Адмирал — ЦСКА: прогноз и ставкаЗавтра в 10:00
- 2.22Лада — Автомобилист: прогноз и ставкаЗавтра в 16:00
- 1.85Амур — Динамо Москва: прогноз и ставкаЗавтра в 10:30
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Альтернативный прогноз: Много шайб ждать не стоит, поскольку казанцы в последних поединках пропускают совсем мало.
Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.76.
Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 3.35.