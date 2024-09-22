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    «Ак Барс» не оставит шансов «Сочи»?

    «Ак Барс» — «Сочи». Ставка (к. 1.76), прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, 22 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — «Сочи»
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    «Ак Барс»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Сочи». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 22 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск Ставка и прогноз на матч «Ак Барс» — «Сочи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 22 Сентября 2024 года

    Ак Барс

  • Казань
    •  Ак Барс 17:00 Сочи

    Сочи

  • Сочи
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    «Ак Барс»

    Турнирное положение: Последнюю неделю «Ак Барс» провел максимально ударно, поэтому неудивительно, что казанский клуб поднялся на восьмую строчку в восточной конференции.

    Последние матчи: В двух последних матчах «Ак Барс» не просто одержал победы, но даже ни разу не пропустил за 120 минут игрового времени.

    Ак Барс — Сочи: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: После трех недель регулярки у «Ак Барса» нет ни одного травмированного хоккеиста.

    Общий тонус клуба: В поединке против «Сочи» хозяева будут всецело доминировать и постараются решить все вопросы с победителем матча ещё до перерыва.

    «Сочи»

    Турнирное положение: Старт нового сезона для «Сочи» получится неплохим, но в последних матчах снова начались поражения и последнее место в таблице Запада закономерно.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Последние матчи: Последний матч против «хромого» СКА получился веселым, но был проигран. Кроме этого за три поражения в четырех сыгранных матчах южный
    клуб пропустил 16 шайб.

    Травмированные игроки: Перед игрой с казанским коллективом «Сочи» не может рассчитывать на нападающего Амира Гараева.

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    Общий тонус клуба: В матче против «Ак Барса» шансов зацепиться за очки совсем мало, но коллектив Зубова постарается это сделать.

    Статистика для ставок

    • «Сочи» выиграл у «Ак Барса» два последних очных поединка

    • «Ак Барс» за два последних сыгранных матча не пропустил ни одного гола

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.51, на ничью — 4.80, на гостей — 5.75.

    Прогноз: Хозяева льда выиграют предстоящий поединок с большим запасом

    Альтернативный прогноз: Много шайб ждать не стоит, поскольку казанцы в последних поединках пропускают совсем мало.

    Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.76.

    Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 3.35.

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    «Ак Барс» — «Сочи»: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 22.09.2024. Прогнозы на хоккей. «Ак Барс» не оставит шансов «Сочи»?
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