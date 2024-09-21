В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «Металлург Арене» 21 сентября. Начало встречи — в 14:30 мск Ставка и прогноз на матч «Металлург» — «Нефтехимик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Металлург»

Турнирное положение: Катастрофа «Металлурга» продолжается, и клуб Разина располагается на дне таблицы Востока.

Последние матчи: За шесть сыгранных матчей «Металлург» сподобился набрать всего лишь два очка, но тренерский штаб убеждает поклонников клуба, что все в порядке.

Травмированные игроки: В данный момент времени магнитогорскому «Металлургу» не сможет помочь нападающий Денис Зернов из-за полученного повреждения в одном из последних матчей своего клуба.

Общий тонус клуба: Поединок против «Нефтехимика» может стать отправной точкой к выходу из кризиса магнитогорской команды.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: После отличного старта сезона «Нефтехимик» сбавил ход, но все равно продолжает размещаться на третьей строчке восточной конференции.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Последние матчи: В двух последних поединках «Нефтехимик» проиграл «Сибири» и «Трактору», пропустив за два матча восемь голов.

Травмированные игроки: У «Нефтехимика» по-прежнему нет серьезных сложностей с кадрами, поэтому в предстоящем поединке примут участие все сильнейшие

Общий тонус клуба: Очередная игра против «Металлурга» может закончиться плохо, ибо «лисы» настолько злы, что сейчас могут разгромить любого соперника.

Статистика для ставок

«Металлург» не может победить уже четыре матча подряд

«Нефтехимик» проиграл два последних матча по календарю

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.82, на ничью — 4.50, на гостей — 3.77.

Прогноз: Удручающая серия «Металлурга» прервется как раз в предстоящем матче против «Нефтехимика»

Альтернативный прогноз: Игра получится скудной на заброшенные шайбы

Ставка: П1 с коэффициентом 1.82.

Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 2.97.