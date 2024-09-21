«Металлург»
Турнирное положение: Катастрофа «Металлурга» продолжается, и клуб Разина располагается на дне таблицы Востока.
Последние матчи: За шесть сыгранных матчей «Металлург» сподобился набрать всего лишь два очка, но тренерский штаб убеждает поклонников клуба, что все в порядке.
Травмированные игроки: В данный момент времени магнитогорскому «Металлургу» не сможет помочь нападающий Денис Зернов из-за полученного повреждения в одном из последних матчей своего клуба.
Общий тонус клуба: Поединок против «Нефтехимика» может стать отправной точкой к выходу из кризиса магнитогорской команды.
«Нефтехимик»
Турнирное положение: После отличного старта сезона «Нефтехимик» сбавил ход, но все равно продолжает размещаться на третьей строчке восточной конференции.
Последние матчи: В двух последних поединках «Нефтехимик» проиграл «Сибири» и «Трактору», пропустив за два матча восемь голов.
Травмированные игроки: У «Нефтехимика» по-прежнему нет серьезных сложностей с кадрами, поэтому в предстоящем поединке примут участие все сильнейшие
Общий тонус клуба: Очередная игра против «Металлурга» может закончиться плохо, ибо «лисы» настолько злы, что сейчас могут разгромить любого соперника.
Статистика для ставок
- «Металлург» не может победить уже четыре матча подряд
- «Нефтехимик» проиграл два последних матча по календарю
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.82, на ничью — 4.50, на гостей — 3.77.
Прогноз: Удручающая серия «Металлурга» прервется как раз в предстоящем матче против «Нефтехимика»
- 2.07Сибирь — Спартак: прогноз и ставкаЗавтра в 13:30
- 2.17Авангард — Автомобилист: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 3.63Адмирал — Динамо М: прогноз и ставкаСегодня в 12:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Игра получится скудной на заброшенные шайбы
Ставка: П1 с коэффициентом 1.82.
Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 2.97.