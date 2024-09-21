ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ламин Ямаль и Дани ОльмоВремя юных. Ставка «Барселоны» на молодежь окупается, но надолго ли? Артем ДзюбаСнова в строю. Джикия и Дзюба пополнили ряды новичков РПЛ Ламин Ямаль и Рафинья«Монако» — «Барселона» 2:1. Онлайн
  • 00:02
    • «Атлетико» вырвал победу у «Лейпцига», «Брест» был сильнее «Штурма»
  • 23:56
    • «Монако» в большинстве победил «Барселону»
  • 23:53
    • «Аталанта» и «Арсенал» обошлись без забитых мячей
    Все новости спорта

    «Металлург» наконец-то победит?

    Металлург — Нефтехимик: ставка и прогноз, новости. 21.09.2024

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Металлург Мг Прогнозы на Нефтехимик
    Прогноз и ставки на «Металлург» — «Нефтехимик»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Металлург»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «Металлург Арене» 21 сентября. Начало встречи — в 14:30 мск Ставка и прогноз на матч «Металлург» — «Нефтехимик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Металлург»

    Турнирное положение: Катастрофа «Металлурга» продолжается, и клуб Разина располагается на дне таблицы Востока.

    Последние матчи: За шесть сыгранных матчей «Металлург» сподобился набрать всего лишь два очка, но тренерский штаб убеждает поклонников клуба, что все в порядке.

    Травмированные игроки: В данный момент времени магнитогорскому «Металлургу» не сможет помочь нападающий Денис Зернов из-за полученного повреждения в одном из последних матчей своего клуба.

    Общий тонус клуба: Поединок против «Нефтехимика» может стать отправной точкой к выходу из кризиса магнитогорской команды.

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: После отличного старта сезона «Нефтехимик» сбавил ход, но все равно продолжает размещаться на третьей строчке восточной конференции.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Последние матчи: В двух последних поединках «Нефтехимик» проиграл «Сибири» и «Трактору», пропустив за два матча восемь голов.

    Травмированные игроки: У «Нефтехимика» по-прежнему нет серьезных сложностей с кадрами, поэтому в предстоящем поединке примут участие все сильнейшие

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Общий тонус клуба: Очередная игра против «Металлурга» может закончиться плохо, ибо «лисы» настолько злы, что сейчас могут разгромить любого соперника.

    Статистика для ставок

    • «Металлург» не может победить уже четыре матча подряд

    • «Нефтехимик» проиграл два последних матча по календарю

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.82, на ничью — 4.50, на гостей — 3.77.

    Прогноз: Удручающая серия «Металлурга» прервется как раз в предстоящем матче против «Нефтехимика»

    Альтернативный прогноз: Игра получится скудной на заброшенные шайбы

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.82.

    Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 2.97.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.21
  • Прогноз на матч Фламенго — Пеньяроль
  • Футбол
  • Сегодня в 01:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Шнайдер — Костюк
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Зиданшек — Подороска
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Качмазов — Даниэль
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Кудерметова — Аддад Майа
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Кукушкин — Шевченко
  • Теннис
  • Сегодня в 08:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фетт — Шрамкова
  • Теннис
  • Сегодня в 09:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Томова — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 09:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Хонтама — Хартоно
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Касаткина — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Машарова — Зигемунд
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  3.63
  • Прогноз на матч Адмирал — Динамо М
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Рууд — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Юнчаокете — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Металлург» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 21.09.2024. Прогнозы на хоккей. «Металлург» наконец-то победит?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры