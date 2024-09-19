«Трактор»
Турнирное положение: Старт нового сезона однозначно можно занести в актив «Трактору», поскольку челябинская команда постепенно возвращает себе утраченные позиции и сейчас размещается на третьем месте Востока.
Последние матчи: В двух последних матчах «Трактор» одержал уверенные победы над СКА и «Сочи», пропустив всего лишь один гол за 120 минут игрового времени.
Травмированные игроки: Челябинский «Трактор» испытывает определённые сложности с выбывшими хоккеистами из-за травм. Не смогут принять участие в предстоящей игре Попов и Сикура.
Общий тонус клуба: В поединке против «Нефтехимика» хозяевам льда вполне по силам продлить победную серию.
«Нефтехимик»
Турнирное положение: Начало этой регулярки приятно радует поклонников «Нефтехимика», поскольку их любимцы возглавляют таблицу восточной конференции.
Последние матчи: В последней своей игре «Нефтехимик» не смог ничего поделать с «Северсталью» и проиграл первый раз за четыре последних матча.
Травмированные игроки: Леонтьев по-прежнему может рассчитывать на всех хоккеистов «Нефтехимика».
Общий тонус клуба: Хочется верить, что приезжая команда сможет дать бой «Трактору», который сейчас на хорошем ходу.
Статистика для ставок
- «Трактор» за два последних матча пропустил всего лишь один гол
- Челябинская команда выиграла три последних очных поединка
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.73, на ничью — 4.40, на гостей — 3.88
Прогноз: В этой игре шансы победить у «Трактора» куда выше, чем у «Нефтехимика»
- 2.30Сибирь — Куньлунь: прогноз и ставкаЗавтра в 15:30
- 1.90Северсталь — Торпедо: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Альтернативный прогноз: Игра обещает быть веселой, поскольку за два последних матча между этими командами было заброшено 18 голов.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.73.
Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.65.