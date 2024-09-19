В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «Трактор Арене» 19 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск Ставка и прогноз на матч «Трактор» — «Нефтехимик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Трактор»

Турнирное положение: Старт нового сезона однозначно можно занести в актив «Трактору», поскольку челябинская команда постепенно возвращает себе утраченные позиции и сейчас размещается на третьем месте Востока.

Последние матчи: В двух последних матчах «Трактор» одержал уверенные победы над СКА и «Сочи», пропустив всего лишь один гол за 120 минут игрового времени.

Травмированные игроки: Челябинский «Трактор» испытывает определённые сложности с выбывшими хоккеистами из-за травм. Не смогут принять участие в предстоящей игре Попов и Сикура.

Общий тонус клуба: В поединке против «Нефтехимика» хозяевам льда вполне по силам продлить победную серию.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: Начало этой регулярки приятно радует поклонников «Нефтехимика», поскольку их любимцы возглавляют таблицу восточной конференции.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Последние матчи: В последней своей игре «Нефтехимик» не смог ничего поделать с «Северсталью» и проиграл первый раз за четыре последних матча.

Травмированные игроки: Леонтьев по-прежнему может рассчитывать на всех хоккеистов «Нефтехимика».

Общий тонус клуба: Хочется верить, что приезжая команда сможет дать бой «Трактору», который сейчас на хорошем ходу.

Статистика для ставок

«Трактор» за два последних матча пропустил всего лишь один гол

Челябинская команда выиграла три последних очных поединка

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.73, на ничью — 4.40, на гостей — 3.88

Прогноз: В этой игре шансы победить у «Трактора» куда выше, чем у «Нефтехимика»

Альтернативный прогноз: Игра обещает быть веселой, поскольку за два последних матча между этими командами было заброшено 18 голов.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.73.

Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.65.