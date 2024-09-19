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    «Трактор» продолжит побеждать?

    Трактор — Нефтехимик: ставка и прогноз, новости. 19.09.2024

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    Прогноз и ставки на «Трактор» — «Нефтехимик»
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    «Трактор»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «Трактор Арене» 19 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск Ставка и прогноз на матч «Трактор» — «Нефтехимик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Трактор»

    Турнирное положение: Старт нового сезона однозначно можно занести в актив «Трактору», поскольку челябинская команда постепенно возвращает себе утраченные позиции и сейчас размещается на третьем месте Востока.

    Последние матчи: В двух последних матчах «Трактор» одержал уверенные победы над СКА и «Сочи», пропустив всего лишь один гол за 120 минут игрового времени.

    Травмированные игроки: Челябинский «Трактор» испытывает определённые сложности с выбывшими хоккеистами из-за травм. Не смогут принять участие в предстоящей игре Попов и Сикура.

    Общий тонус клуба: В поединке против «Нефтехимика» хозяевам льда вполне по силам продлить победную серию.

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: Начало этой регулярки приятно радует поклонников «Нефтехимика», поскольку их любимцы возглавляют таблицу восточной конференции.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Последние матчи: В последней своей игре «Нефтехимик» не смог ничего поделать с «Северсталью» и проиграл первый раз за четыре последних матча.

    Травмированные игроки: Леонтьев по-прежнему может рассчитывать на всех хоккеистов «Нефтехимика».

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    Общий тонус клуба: Хочется верить, что приезжая команда сможет дать бой «Трактору», который сейчас на хорошем ходу.

    Статистика для ставок

    • «Трактор» за два последних матча пропустил всего лишь один гол

    • Челябинская команда выиграла три последних очных поединка

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.73, на ничью — 4.40, на гостей — 3.88

    Прогноз: В этой игре шансы победить у «Трактора» куда выше, чем у «Нефтехимика»

    Альтернативный прогноз: Игра обещает быть веселой, поскольку за два последних матча между этими командами было заброшено 18 голов.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.73.

    Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.65.

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    «Трактор» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка (1.73), статистика, коэффициенты матча 19.09.2024. Прогнозы на хоккей. «Трактор» продолжит побеждать?
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