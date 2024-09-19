Сочи
СКА
«Сочи»
Турнирное положение: Игру «Сочи» нельзя назвать плохой, но это никак не отменяет того факта, что клуб Зубова располагается на последней строчке Запада с четырьмя очками в активе.
Последние матчи: В последней своей игре «Сочи» разобрался с «Торпедо», что ещё полгода назад представить себе было невозможно.
Сочи — СКА: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: В данный момент времени «Сочи» не может рассчитывать на нападающего Альберта Гараева.
Общий тонус клуба: Матч против СКА вполне может получиться конкурентным, если брать во внимание готовность питерского клуба на данном отрезке сезона.
СКА
Турнирное положение: В этом году СКА демонстрирует слабейший старт в истории, и тучи над Ротенбергом сгущаются по причине восьмого места на Западе за пять сыгранных матчей.
Последние матчи: В последней игре СКА все же удалось обыграть «Ладу», но эта виктория оказался крайне напряжённой.
Травмированные игроки: У питерского СКА не могут принимать участие в матчах два нападающих: Арсений Грицюк и Василий Глотов.
Общий тонус клуба: С «Сочи» придется очень сильно попотеть, поскольку коллектив Зубова уже не одному клубу с начала сентября попортил нервы.
Статистика для ставок
- В двух последних очных поединках «Сочи» получил от СКА 15 шайб
- За три последних матча питерский клуб оформил в ворота своих соперников всего лишь четыре гола
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 6.15, на ничью — 5.55, на гостей — 1.39.
Прогноз: Гости приложат максимум усилий, чтобы разгромить своих соперников
- 1.90ЦСКА — Витязь: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 1.80Ак Барс — Барыс: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
- 1.73Трактор — Нефтехимик: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
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Альтернативный прогноз: Вероятность «верховой» игры крайне высокая
Ставка: Ф2 (-2) с коэффициентом 1.93.
Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.10.