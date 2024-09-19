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    «Сочи» доставит проблемы питерцам?

    Сочи — СКА: ставка и прогноз, новости. 19.09.2024

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — СКА
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    «Сочи»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать СКА. Игра пройдет на стадионе «Большой» 19 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск Ставка и прогноз на матч «Сочи» — СКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 19 Сентября 2024 года

    Сочи

  • Сочи
    •  Сочи 19:30 СКА

    СКА

  • Санкт-Петербург
    •

    «Сочи»

    Турнирное положение: Игру «Сочи» нельзя назвать плохой, но это никак не отменяет того факта, что клуб Зубова располагается на последней строчке Запада с четырьмя очками в активе.

    Последние матчи: В последней своей игре «Сочи» разобрался с «Торпедо», что ещё полгода назад представить себе было невозможно.

    Сочи — СКА: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: В данный момент времени «Сочи» не может рассчитывать на нападающего Альберта Гараева.

    Общий тонус клуба: Матч против СКА вполне может получиться конкурентным, если брать во внимание готовность питерского клуба на данном отрезке сезона.

    СКА

    Турнирное положение: В этом году СКА демонстрирует слабейший старт в истории, и тучи над Ротенбергом сгущаются по причине восьмого места на Западе за пять сыгранных матчей.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Последние матчи: В последней игре СКА все же удалось обыграть «Ладу», но эта виктория оказался крайне напряжённой.

    Травмированные игроки: У питерского СКА не могут принимать участие в матчах два нападающих: Арсений Грицюк и Василий Глотов.

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    Общий тонус клуба: С «Сочи» придется очень сильно попотеть, поскольку коллектив Зубова уже не одному клубу с начала сентября попортил нервы.

    Статистика для ставок

    • В двух последних очных поединках «Сочи» получил от СКА 15 шайб

    • За три последних матча питерский клуб оформил в ворота своих соперников всего лишь четыре гола

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 6.15, на ничью — 5.55, на гостей — 1.39.

    Прогноз: Гости приложат максимум усилий, чтобы разгромить своих соперников

    Альтернативный прогноз: Вероятность «верховой» игры крайне высокая

    Ставка: Ф2 (-2) с коэффициентом 1.93.

    Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.10.

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    «Сочи» — СКА: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 19.09.2024. Прогнозы на хоккей. «Сочи» доставит проблемы питерцам?
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