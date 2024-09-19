В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать СКА. Игра пройдет на стадионе «Большой» 19 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск Ставка и прогноз на матч «Сочи» — СКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сочи»

Турнирное положение: Игру «Сочи» нельзя назвать плохой, но это никак не отменяет того факта, что клуб Зубова располагается на последней строчке Запада с четырьмя очками в активе.

Последние матчи: В последней своей игре «Сочи» разобрался с «Торпедо», что ещё полгода назад представить себе было невозможно.

Травмированные игроки: В данный момент времени «Сочи» не может рассчитывать на нападающего Альберта Гараева.

Общий тонус клуба: Матч против СКА вполне может получиться конкурентным, если брать во внимание готовность питерского клуба на данном отрезке сезона.

СКА

Турнирное положение: В этом году СКА демонстрирует слабейший старт в истории, и тучи над Ротенбергом сгущаются по причине восьмого места на Западе за пять сыгранных матчей.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Последние матчи: В последней игре СКА все же удалось обыграть «Ладу», но эта виктория оказался крайне напряжённой.

Травмированные игроки: У питерского СКА не могут принимать участие в матчах два нападающих: Арсений Грицюк и Василий Глотов.

Общий тонус клуба: С «Сочи» придется очень сильно попотеть, поскольку коллектив Зубова уже не одному клубу с начала сентября попортил нервы.

Статистика для ставок

В двух последних очных поединках «Сочи» получил от СКА 15 шайб

За три последних матча питерский клуб оформил в ворота своих соперников всего лишь четыре гола

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 6.15, на ничью — 5.55, на гостей — 1.39.

Прогноз: Гости приложат максимум усилий, чтобы разгромить своих соперников

Альтернативный прогноз: Вероятность «верховой» игры крайне высокая

Ставка: Ф2 (-2) с коэффициентом 1.93.

Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.10.