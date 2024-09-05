В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» будет принимать СКА. Игра пройдет на «Металлург Арене» 05 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск Ставка и прогноз на матч «Металлург» — СКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Металлург»

Турнирное положение: Мезон только начинается, а «Металлургу» проводить встречу против топового соперника, с которым он вполне может встретиться в финале очередного Кубка Гагарина.

Последние матчи: Разину со своим клубом оставалось докрутить налаженные в прошлом году игровые связи, с чем он вполне неплохо справился.

Травмированные игроки: Магнитогорский коллектив в полном порядке, хотя были опасения за здоровье Волченкова после злосчастного столкновения с защитником «Нефтехимика» на прошлой неделе

Общий тонус клуба: Против СКА, кроме как на самых высоких оборотах и не поиграешь. Придется демонтировать максимально высокий уровень игры со старта регулярки.

СКА

Турнирное положение: Пока не очень понятно, в каком настроении СКА подошел к новому сезону, но суда по атмосфере внутри команды, то там не все гладко, хоть и была проведена очередная солидная закупка.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Последние матчи: За четыре подготовительных матча одержано три победы, но на последний матч у питерцев попросту не было настроения.

Травмированные игроки: Питерская команда и так имеет один из сильнейших составов в лиге, поэтому если бы кто-то и был травмирован, то Ротенберг не сильно бы заметил потерю бойца.

Общий тонус клуба: Можно не сомневаться, что СКА выложится на полную катушку, но постарается увезти победу из Магнитогорска.

Статистика для ставок

Четыре последних очных противостояния завершались с разницей в одну шайбу в пользу одного из клубов

Два последних очных поединка между этими клубами не завершались в основное время матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.45, на ничью — 4.05, на гостей — 2.55.

Прогноз: Хозяева постараются порадовать собственных болельщиков победой

Альтернативный прогноз: Матч не получится результативным, поскольку на первом месте результат

Ставка: П1 с коэффициентом 2.45.

Альтернативная ставка: ТМ 4.5 с коэффициентом 2.35.