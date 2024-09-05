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    «Металлург» докажет свою силу?

    Металлург — СКА: ставка и прогноз, новости. 05.09.2024

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    Прогноз и ставки на «Металлург» — СКА
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    «Металлург»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» будет принимать СКА. Игра пройдет на «Металлург Арене» 05 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск Ставка и прогноз на матч «Металлург» — СКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 05 Сентября 2024 года

    Металлург Мг

  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 17:00 СКА

    СКА

  • Санкт-Петербург
    •

    «Металлург»

    Турнирное положение: Мезон только начинается, а «Металлургу» проводить встречу против топового соперника, с которым он вполне может встретиться в финале очередного Кубка Гагарина.

    Последние матчи: Разину со своим клубом оставалось докрутить налаженные в прошлом году игровые связи, с чем он вполне неплохо справился.

    Металлург Мг — СКА: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Магнитогорский коллектив в полном порядке, хотя были опасения за здоровье Волченкова после злосчастного столкновения с защитником «Нефтехимика» на прошлой неделе

    Общий тонус клуба: Против СКА, кроме как на самых высоких оборотах и не поиграешь. Придется демонтировать максимально высокий уровень игры со старта регулярки.

    СКА

    Турнирное положение: Пока не очень понятно, в каком настроении СКА подошел к новому сезону, но суда по атмосфере внутри команды, то там не все гладко, хоть и была проведена очередная солидная закупка.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Последние матчи: За четыре подготовительных матча одержано три победы, но на последний матч у питерцев попросту не было настроения.

    Травмированные игроки: Питерская команда и так имеет один из сильнейших составов в лиге, поэтому если бы кто-то и был травмирован, то Ротенберг не сильно бы заметил потерю бойца.

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    Общий тонус клуба: Можно не сомневаться, что СКА выложится на полную катушку, но постарается увезти победу из Магнитогорска.

    Статистика для ставок

    • Четыре последних очных противостояния завершались с разницей в одну шайбу в пользу одного из клубов

    • Два последних очных поединка между этими клубами не завершались в основное время матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.45, на ничью — 4.05, на гостей — 2.55.

    Прогноз: Хозяева постараются порадовать собственных болельщиков победой

    Альтернативный прогноз: Матч не получится результативным, поскольку на первом месте результат

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.45.

    Альтернативная ставка: ТМ 4.5 с коэффициентом 2.35.

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    «Металлург» — СКА: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 05.09.2024. Прогнозы на хоккей. «Металлург» докажет свою силу?
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