Металлург Мг
СКА
«Металлург»
Турнирное положение: Мезон только начинается, а «Металлургу» проводить встречу против топового соперника, с которым он вполне может встретиться в финале очередного Кубка Гагарина.
Последние матчи: Разину со своим клубом оставалось докрутить налаженные в прошлом году игровые связи, с чем он вполне неплохо справился.
Металлург Мг — СКА: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Магнитогорский коллектив в полном порядке, хотя были опасения за здоровье Волченкова после злосчастного столкновения с защитником «Нефтехимика» на прошлой неделе
Общий тонус клуба: Против СКА, кроме как на самых высоких оборотах и не поиграешь. Придется демонтировать максимально высокий уровень игры со старта регулярки.
СКА
Турнирное положение: Пока не очень понятно, в каком настроении СКА подошел к новому сезону, но суда по атмосфере внутри команды, то там не все гладко, хоть и была проведена очередная солидная закупка.
Последние матчи: За четыре подготовительных матча одержано три победы, но на последний матч у питерцев попросту не было настроения.
Травмированные игроки: Питерская команда и так имеет один из сильнейших составов в лиге, поэтому если бы кто-то и был травмирован, то Ротенберг не сильно бы заметил потерю бойца.
Общий тонус клуба: Можно не сомневаться, что СКА выложится на полную катушку, но постарается увезти победу из Магнитогорска.
Статистика для ставок
- Четыре последних очных противостояния завершались с разницей в одну шайбу в пользу одного из клубов
- Два последних очных поединка между этими клубами не завершались в основное время матча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.45, на ничью — 4.05, на гостей — 2.55.
Прогноз: Хозяева постараются порадовать собственных болельщиков победой
- 1.91Авангард — Сибирь: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 1.80Динамо М — Куньлунь: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.85Спартак — ЦСКА: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Матч не получится результативным, поскольку на первом месте результат
Ставка: П1 с коэффициентом 2.45.
Альтернативная ставка: ТМ 4.5 с коэффициентом 2.35.