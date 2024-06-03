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    «Даллас» вернет серию в Техас?

    «Эдмонтон» — «Даллас». Ставка (к. 2.92), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 03 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Эдмонтон» — «Даллас»
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    «Даллас»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на «Роджерс Плейс Арене» 03 июня. Начало встречи — в 03:00 мск. «Эдмонтон» — «Даллас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Эдмонтон»

    Турнирное положение: Кто мог предположить, что после пяти матчей серии впереди будет «Эдмонтон»? Однако это реальность, а не сон.

    Последние матчи: В последней игре в Техасе клуб из Канады победил за счет своего неимоверного большинства, которое и сделало исход поединка в свою пользу.

    Травмированные игроки: Трой Стечер продолжает испытывать проблемы с лодыжкой, поэтому на него рассчитывать Ноблох не сможет в предстоящем матче.

    Общий тонус клуба: Хозяева льда приложат максимум усилий, чтобы завершить серию на своем льду, но «Старз» будут явно против такого расклада.

    «Даллас»

    Турнирное положение: Не хочется говорить, что «Даллас» провалил пятую игру серии, но сыграл явно слабее своего соперника.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: Коллектив Дебура откровенно слабо провел матч в неравных составах, что и послужило быть в роли догоняющих по ходу поединка.

    Травмированные игроки: Рассчитывать на Хаканпаа не получится до самого конца сезона, поскольку повреждение финна оказалось куда серьёзнее, чем предполагалось изначально.

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    Общий тонус клуба: По большинству параметров именно «Даллас» видится фаворитом предстоящего поединка, но Макдэвид и его партнеры по команде умеют переворачивать матчи, складывающиеся не в их пользу.

    Статистика для ставок

    • В трех последних матчах между этими соперниками в Канаде не забрасывалось менее семи шайб

    • «Эдмонтон» победил в трех из четырех последних домашних встреч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.22, на ничью — 4.51, на гостей — 2.92.

    Прогноз: «Даллас» сравняет счет в серии

    Альтернативный прогноз: Нападающие обеих команд снова выдадут «верховой» матч

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.92.

    Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.35.

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    «Эдмонтон» — «Даллас». В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на «Роджерс Плейс Арене» 03 июня. Начало встречи — в 03:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Эдмонтон» — «Даллас» с коэффициентом 2.92.
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