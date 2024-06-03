«Эдмонтон»
Турнирное положение: Кто мог предположить, что после пяти матчей серии впереди будет «Эдмонтон»? Однако это реальность, а не сон.
Последние матчи: В последней игре в Техасе клуб из Канады победил за счет своего неимоверного большинства, которое и сделало исход поединка в свою пользу.
Травмированные игроки: Трой Стечер продолжает испытывать проблемы с лодыжкой, поэтому на него рассчитывать Ноблох не сможет в предстоящем матче.
Общий тонус клуба: Хозяева льда приложат максимум усилий, чтобы завершить серию на своем льду, но «Старз» будут явно против такого расклада.
«Даллас»
Турнирное положение: Не хочется говорить, что «Даллас» провалил пятую игру серии, но сыграл явно слабее своего соперника.
Последние матчи: Коллектив Дебура откровенно слабо провел матч в неравных составах, что и послужило быть в роли догоняющих по ходу поединка.
Травмированные игроки: Рассчитывать на Хаканпаа не получится до самого конца сезона, поскольку повреждение финна оказалось куда серьёзнее, чем предполагалось изначально.
Общий тонус клуба: По большинству параметров именно «Даллас» видится фаворитом предстоящего поединка, но Макдэвид и его партнеры по команде умеют переворачивать матчи, складывающиеся не в их пользу.
Статистика для ставок
- В трех последних матчах между этими соперниками в Канаде не забрасывалось менее семи шайб
- «Эдмонтон» победил в трех из четырех последних домашних встреч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.22, на ничью — 4.51, на гостей — 2.92.
Прогноз: «Даллас» сравняет счет в серии
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Альтернативный прогноз: Нападающие обеих команд снова выдадут «верховой» матч
Ставка: П2 с коэффициентом 2.92.
Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.35.