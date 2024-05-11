Австрия
Дания
Австрия
Турнирное положение: Нельзя говорить, что сборная Австрии выступила ниже своих возможностей на чемпионате мира год назад, но три очка за семь сыгранных матчей — совсем плачевный результат.
Последние матчи: Хочется верить, что соответствующая работа над ошибками была проведена, хотя одна победа с начала календарного года наталкивает на обратные мысли.
Австрия — Дания: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Все австрийские хоккеисты в полном здравии и готовы начинать турнир в Чехии.
Общий тонус клуба: У хозяев есть характер и самоотверженность, но в предстоящем матче против более мастеровитого соперника этого может не хватить.
Дания
Турнирное положение: На последних международных турнирах сборная Дании выступает не так успешно, как может, хотя качественных игроков для решения локальных задач у неё хватает.
Последние матчи: Подготовка к главному международному старту года прошла неудовлетворительно, поскольку датчане дважды проиграли принципиальным норвежцам, пусть и в овертаймах (3:4 ОТ)
Травмированные игроки: У скандинавов нет ни травмированных, ни дисквалифицированных, поэтому все будут биться только за победу.
Общий тонус клуба: В матче против австрийцев у обеих национальных команд примерно равные шансы на успех.
Статистика для ставок
- У австрийцев лишь одна победа за 11 последних матчей
- Датчане оформили 12 шайб в ворота соперника в двух последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 3.57, на ничью — 4.25, на гостей — 1.83.
Прогноз: У датчан больше шансов на победу
- 2.53Чехия — Финляндия: прогноз и ставкаСегодня в 21:20
- 2.32Швеция — США: прогноз и ставкаСегодня в 21:20
- 1.78Польша — Латвия: прогноз и ставкаЗавтра в 17:20
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Альтернативный прогноз: Много голов команды не забросят
Ставка: П2 с коэффициентом 1.83.
Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 2.94.