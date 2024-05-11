В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Австрия будет принимать Данию. Игра пройдет на «О2 Арене» 11 мая. Начало встречи — в 17:20 мск. Австрия — Дания: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Австрия

Турнирное положение: Нельзя говорить, что сборная Австрии выступила ниже своих возможностей на чемпионате мира год назад, но три очка за семь сыгранных матчей — совсем плачевный результат.

Последние матчи: Хочется верить, что соответствующая работа над ошибками была проведена, хотя одна победа с начала календарного года наталкивает на обратные мысли.

Австрия — Дания: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 3.704.201.90Бонус$9500

Травмированные игроки: Все австрийские хоккеисты в полном здравии и готовы начинать турнир в Чехии.

Общий тонус клуба: У хозяев есть характер и самоотверженность, но в предстоящем матче против более мастеровитого соперника этого может не хватить.

Дания

Турнирное положение: На последних международных турнирах сборная Дании выступает не так успешно, как может, хотя качественных игроков для решения локальных задач у неё хватает.

Все прогнозы на ЧМ по хоккею

Последние матчи: Подготовка к главному международному старту года прошла неудовлетворительно, поскольку датчане дважды проиграли принципиальным норвежцам, пусть и в овертаймах (3:4 ОТ)

Травмированные игроки: У скандинавов нет ни травмированных, ни дисквалифицированных, поэтому все будут биться только за победу.

Общий тонус клуба: В матче против австрийцев у обеих национальных команд примерно равные шансы на успех.

Статистика для ставок

У австрийцев лишь одна победа за 11 последних матчей

Датчане оформили 12 шайб в ворота соперника в двух последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 3.57, на ничью — 4.25, на гостей — 1.83.

Прогноз: У датчан больше шансов на победу

Альтернативный прогноз: Много голов команды не забросят

Ставка: П2 с коэффициентом 1.83.

Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 2.94.