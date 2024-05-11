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    Датчане отпразднуют победу в стартовой игре турнира?

    Австрия — Дания. Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч чемпионата мира, 11 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Австрия — Дания
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    Дания
    В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Австрия будет принимать Данию. Игра пройдет на «О2 Арене» 11 мая. Начало встречи — в 17:20 мск. Австрия — Дания: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2024. Группа A 11 Мая 2024 года

    Австрия

  • Вена
    •  Австрия 17:20 Дания

    Дания

  • Копенгаген
    •

    Австрия

    Турнирное положение: Нельзя говорить, что сборная Австрии выступила ниже своих возможностей на чемпионате мира год назад, но три очка за семь сыгранных матчей — совсем плачевный результат.

    Последние матчи: Хочется верить, что соответствующая работа над ошибками была проведена, хотя одна победа с начала календарного года наталкивает на обратные мысли.

    Австрия — Дания: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 3.704.201.90Бонус$9500
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    Травмированные игроки: Все австрийские хоккеисты в полном здравии и готовы начинать турнир в Чехии.

    Общий тонус клуба: У хозяев есть характер и самоотверженность, но в предстоящем матче против более мастеровитого соперника этого может не хватить.

    Дания

    Турнирное положение: На последних международных турнирах сборная Дании выступает не так успешно, как может, хотя качественных игроков для решения локальных задач у неё хватает.

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    Последние матчи: Подготовка к главному международному старту года прошла неудовлетворительно, поскольку датчане дважды проиграли принципиальным норвежцам, пусть и в овертаймах (3:4 ОТ)

    Травмированные игроки: У скандинавов нет ни травмированных, ни дисквалифицированных, поэтому все будут биться только за победу.

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    Общий тонус клуба: В матче против австрийцев у обеих национальных команд примерно равные шансы на успех.

    Статистика для ставок

    • У австрийцев лишь одна победа за 11 последних матчей

    • Датчане оформили 12 шайб в ворота соперника в двух последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 3.57, на ничью — 4.25, на гостей — 1.83.

    Прогноз: У датчан больше шансов на победу

    Альтернативный прогноз: Много голов команды не забросят

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.83.

    Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 2.94.

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    Австрия — Дания. В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Австрия будет принимать Данию. Игра пройдет на «О2 Арене» 11 мая. Начало встречи — в 17:20 мск. / Ставка и прогноз на матч Австрия — Дания с коэффициентом 1.83.
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