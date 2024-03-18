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    Кто из аутсайдеров окажется удачливее?

    «Чикаго» — «Сан-Хосе». Ставка (к. 2.09), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 18 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Сан-Хосе»
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    «Чикаго»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Сан-Хосе». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 18 марта. Начало встречи — в 01:00 мск. «Чикаго» — «Сан-Хосе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Чикаго»

    Турнирное положение: Последние результаты «Чикаго» позволяют думать о том, что клуб из Иллинойса все же не займет последнее место в западной конференции по итогам регулярного чемпионата.

    Последние матчи: После двух результативных побед, в которых было заброшено 14 голов, последовало сокрушительное поражение от «Лос-Анджелеса» (0:5).

    Травмированные игроки: Сейчас «Блэкхоукс» не могут рассчитывать на три хоккеиста: Холла, Джонсона и Мерфи.

    Общий тонус клуба: Матч против «Сан-Хосе» будет прямой стычкой двух аутсайдеров не за два, а за четыре очка.

    «Сан-Хосе»

    Турнирное положение: Дела у «Сан-Хосе» совсем плохи, поскольку отставание от того же «Чикаго» составляет два очка. Последнее место на Западе по итогам сезона становится все более осязаемым.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: В трех последних поединках не было никаких намеков на выигрыш матча, поскольку соперники были намного сильнее «акул» по всем параметрам.

    Травмированные игроки: Тренерский штаб «Шаркс» озабочен тем, как заменить сразу семь игроков основы. По разным причинам на лед не смогут выйти Беннинг, Блэквуд, Ванечек, Кутюр, Рутта, Хоффман и Эбмерсон.

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    Общий тонус клуба: В игре против «Чикаго» гостям ничего хорошего не светит, поскольку у соперника оправилось от травм больше половины состава.

    Статистика для ставок

    • Два последних матча между этими соперниками не завершались в основное время матча

    • «Чикаго» выиграл два последних очных поединка

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.09, на ничью — 4.68, на гостей — 3.10.

    Прогноз: Хозяева выглядят более реальными претендентами на победу.

    Альтернативный прогноз: Вполне вероятно, что и этом матче не хватит 60 минут на выяснение отношений.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.09.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.05.

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    Ставка и прогноз на матч «Чикаго» — «Сан-Хосе» с коэффициентом 2.09. Дата матча: 18.03.2024. Прогнозы на хоккей. Кто из аутсайдеров окажется удачливее?
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