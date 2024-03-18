«Чикаго»
Турнирное положение: Последние результаты «Чикаго» позволяют думать о том, что клуб из Иллинойса все же не займет последнее место в западной конференции по итогам регулярного чемпионата.
Последние матчи: После двух результативных побед, в которых было заброшено 14 голов, последовало сокрушительное поражение от «Лос-Анджелеса» (0:5).
Травмированные игроки: Сейчас «Блэкхоукс» не могут рассчитывать на три хоккеиста: Холла, Джонсона и Мерфи.
Общий тонус клуба: Матч против «Сан-Хосе» будет прямой стычкой двух аутсайдеров не за два, а за четыре очка.
«Сан-Хосе»
Турнирное положение: Дела у «Сан-Хосе» совсем плохи, поскольку отставание от того же «Чикаго» составляет два очка. Последнее место на Западе по итогам сезона становится все более осязаемым.
Последние матчи: В трех последних поединках не было никаких намеков на выигрыш матча, поскольку соперники были намного сильнее «акул» по всем параметрам.
Травмированные игроки: Тренерский штаб «Шаркс» озабочен тем, как заменить сразу семь игроков основы. По разным причинам на лед не смогут выйти Беннинг, Блэквуд, Ванечек, Кутюр, Рутта, Хоффман и Эбмерсон.
Общий тонус клуба: В игре против «Чикаго» гостям ничего хорошего не светит, поскольку у соперника оправилось от травм больше половины состава.
Статистика для ставок
- Два последних матча между этими соперниками не завершались в основное время матча
- «Чикаго» выиграл два последних очных поединка
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.09, на ничью — 4.68, на гостей — 3.10.
Прогноз: Хозяева выглядят более реальными претендентами на победу.
- 1.90СКА — Автомобилист: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.15Авангард — Локомотив: прогноз и ставкаЗавтра в 16:30
- 1.95Рейнджерс — Айлендерс: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Вполне вероятно, что и этом матче не хватит 60 минут на выяснение отношений.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.09.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.05.