В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Сан-Хосе». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 18 марта. Начало встречи — в 01:00 мск. «Чикаго» — «Сан-Хосе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Чикаго»

Турнирное положение: Последние результаты «Чикаго» позволяют думать о том, что клуб из Иллинойса все же не займет последнее место в западной конференции по итогам регулярного чемпионата.

Последние матчи: После двух результативных побед, в которых было заброшено 14 голов, последовало сокрушительное поражение от «Лос-Анджелеса» (0:5).

Травмированные игроки: Сейчас «Блэкхоукс» не могут рассчитывать на три хоккеиста: Холла, Джонсона и Мерфи.

Общий тонус клуба: Матч против «Сан-Хосе» будет прямой стычкой двух аутсайдеров не за два, а за четыре очка.

«Сан-Хосе»

Турнирное положение: Дела у «Сан-Хосе» совсем плохи, поскольку отставание от того же «Чикаго» составляет два очка. Последнее место на Западе по итогам сезона становится все более осязаемым.

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Последние матчи: В трех последних поединках не было никаких намеков на выигрыш матча, поскольку соперники были намного сильнее «акул» по всем параметрам.

Травмированные игроки: Тренерский штаб «Шаркс» озабочен тем, как заменить сразу семь игроков основы. По разным причинам на лед не смогут выйти Беннинг, Блэквуд, Ванечек, Кутюр, Рутта, Хоффман и Эбмерсон.

Общий тонус клуба: В игре против «Чикаго» гостям ничего хорошего не светит, поскольку у соперника оправилось от травм больше половины состава.

Статистика для ставок

Два последних матча между этими соперниками не завершались в основное время матча

«Чикаго» выиграл два последних очных поединка

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.09, на ничью — 4.68, на гостей — 3.10.

Прогноз: Хозяева выглядят более реальными претендентами на победу.

Альтернативный прогноз: Вполне вероятно, что и этом матче не хватит 60 минут на выяснение отношений.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.09.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.05.