В четвертом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Спартак». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 6 марта. Начало встречи — в 19:30 (мск). «Северсталь» — «Спартак»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Северсталь»

Турнирное положение: вынося за рамки битву лидеров на Западе, череповчане вправе считаться сильнейшим представителем команд второго эшелона конференции.

В 68 матчах регулярки «Северсталь» набрала 80 очков, с которыми финишировала на пятой строчке, уйдя в уверенный отрыв от ЦСКА, «Торпедо» и минского «Динамо».

Последние матчи: в 1/8 финала Кубка «Северсталь» — даже в близкой к пиковой форме — примкнула к компании аутсайдеров, хотя в двух встречах из трех противостояла «Спартаку» на равных.

На «Мегаспорт Арене» команда Андрея Козырева потерпела поражение в первом матче, устроившись на 0:3 уже на старте (2:3), а во втором — сумела вырвать победу благодаря шайбам в самом начале и самом конце (2:1).

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В Череповце взять игру под контроль не вышло: хозяева в который раз провалили стартовую двадцатиминутку, а по итогу встречи потерпели крупное поражение, лишь размочив неприличный счет (3:7).

Не сыграют: Иван Подшивалов и Дмитрий Шугаев пропустят матч из-за травм.

Состояние команды: 1:2 по итогам трех матчей — еще не катастрофа, но близко к ней: если череповецкая команда провалит вторую домашнюю попытку, то изменить ситуацию в столице ей уже не дадут.

«Спартак»

Турнирное положение: большую часть сезона о московской команде говорили как об одном из главных претендентов на лидерство или железных кандидатов на место в первой тройке.

Однако зимний кризис стал причиной того, что «Спартак» опустился на четвертое место в таблице, сумев набрать 88 очков. От представителей топ-3 команда отстала на 5+ баллов.

Последние матчи: в серии плей-офф «Спартак», несмотря на хороший игровой тонус «Северстали», выглядел более предпочтительно. И в дебютной встрече он одержал победу (3:2).

Но удвоить фору перед гостевым этапом не удалось: команда Алексея Жамнова в крайне нетипичной манере провела слабую в плане реализации встречу (3,45% ее процент) и потерпела поражение (1:2).

Старый добрый — по меркам осенней регулярки — «Спартак» вышел на каток череповецкой арены в матче 4 марта, в котором при 33 бросковых попытках добился крупной победы (7:3).

Не сыграют: Патрик Рыбар пропустит матч из-за повреждения.

Состояние команды: на фоне двух побед в трех матчах «Спартак» понимает, что отныне развитие событий в серии будет зависеть от него. Вторая победа в Череповце практически гарантирует команде четвертьфинал.

Статистика для ставок

«Спартак» выиграл в пяти гостевых матчах из последних шести

Общая результативность в семи предыдущих гостевых встречах красно-белых подбиралась к границам 5+ голов

Пять матчей «Северстали» из последних шести закончились поражением

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Северстали» оценивается букмекерами в 2.37, ничья — в 4.00, а победа «Спартака» — в 2.74.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.53, на тотал меньше 4.5 — за 2.40.

Прогноз: ни «Северсталь», ни «Спартак» не станут отказываться от атакующей модели игры, особенно если учесть, что оборона не является их сильной стороной. Добиваться новых локальных целей команды будут исключительно за счет нападения.

Ставка: тотал больше 5.5 за 2.05.

Прогноз: во втором гостевом матче «Спартаку» нет смысла убавлять атакующую агрессию: команде крайне важно провести очередную продуктивну в плане реализации встречу, создав максимально благоприятную почву для домашней игры.

Ставка: индивидуальный тотал «Спартака» больше 3 за 2.50.