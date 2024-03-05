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    «Вегас» придет в себя в Огайо?

    «Коламбус» — «Вегас». Ставка (к. 1.90), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 05 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Коламбус» — «Вегас»
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    «Вегас»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Коламбус» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «Нэшнуайд Арене» 05 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Коламбус» — «Вегас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Коламбус»

    Турнирное положение: Игрокам и тренеру «Коламбуса» особо радоваться нечему, поскольку перспектив выбраться со дна конференции нет, но локальные успехи у клуба все же присутствуют.

    Последние матчи: Последний матч был сыгран с братом по несчастью из соседней конференции. И уверенности в легкой победе над «Чикаго» не было, но на случилась (5:2).

    Травмированные игроки: Травмированных не очень много, но нападающие Джонсон, Фантилли и Лайне крайне важны для своего клуба.

    Общий тонус клуба: Есть вариант обыграть сам «Вегас», пока чемпиона в явно раздрае и не может сообразить, что вокруг происходит.

    «Вегас»

    Турнирное положение: С «Вегасом» происходит что-то непонятное, и шестое место в западной конференции яркое тому подтверждение.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: Кэссиди и его подопечные устроили так и вовсе что-то невразумительное в последней игре против «Баффало» (2:7). С такими успехами вполне можно и последнее место проходной восьмёрки опуститься.

    Травмированные игроки: С составом есть проблемы, но они не критические. Сейчас не могут играть только Дорофеев, Каррьер, Ленер, Стоун и Хауден.

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    Общий тонус клуба: Хочется верить, что в игре с «Коламбусом» у гостей не возникнет проблем, но с такими результатами загадывать не хочется.

    Статистика для ставок

    • «Коламбус» за пять домашних матчей выиграл лишь раз

    • «Вегас» смог выиграть у «Коламбуса» всего лишь два матча за пять последних приездов в Огайо

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.49, на ничью — 4.95, на гостей — 1.90.

    Прогноз: Эта встреча останется за гостями.

    Альтернативный прогноз: Шайб на любой вкус будет достаточно.

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.90.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.52.

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    Ставка и прогноз на матч «Коламбус» — «Вегас» с коэффициентом 1.90. Дата матча: 05.03.2024. Прогнозы на хоккей. «Вегас» придет в себя в Огайо?
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