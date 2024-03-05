«Коламбус»
Турнирное положение: Игрокам и тренеру «Коламбуса» особо радоваться нечему, поскольку перспектив выбраться со дна конференции нет, но локальные успехи у клуба все же присутствуют.
Последние матчи: Последний матч был сыгран с братом по несчастью из соседней конференции. И уверенности в легкой победе над «Чикаго» не было, но на случилась (5:2).
Травмированные игроки: Травмированных не очень много, но нападающие Джонсон, Фантилли и Лайне крайне важны для своего клуба.
Общий тонус клуба: Есть вариант обыграть сам «Вегас», пока чемпиона в явно раздрае и не может сообразить, что вокруг происходит.
«Вегас»
Турнирное положение: С «Вегасом» происходит что-то непонятное, и шестое место в западной конференции яркое тому подтверждение.
Последние матчи: Кэссиди и его подопечные устроили так и вовсе что-то невразумительное в последней игре против «Баффало» (2:7). С такими успехами вполне можно и последнее место проходной восьмёрки опуститься.
Травмированные игроки: С составом есть проблемы, но они не критические. Сейчас не могут играть только Дорофеев, Каррьер, Ленер, Стоун и Хауден.
Общий тонус клуба: Хочется верить, что в игре с «Коламбусом» у гостей не возникнет проблем, но с такими результатами загадывать не хочется.
Статистика для ставок
- «Коламбус» за пять домашних матчей выиграл лишь раз
- «Вегас» смог выиграть у «Коламбуса» всего лишь два матча за пять последних приездов в Огайо
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.49, на ничью — 4.95, на гостей — 1.90.
Прогноз: Эта встреча останется за гостями.
- 2.00ЦСКА — Локомотив: прогноз и ставка
- 1.82Трактор — Салават Юлаев: прогноз и ставка
- 2.07Амур — Металлург Мг: прогноз и ставка
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Альтернативный прогноз: Шайб на любой вкус будет достаточно.
Ставка: П2 с коэффициентом 1.90.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.52.