Во втором матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 2 марта. Начало встречи — в 14:30 (мск). «Салават Юлаев» — «Трактор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: По итогам регулярного сезона уфимцы стали третьими на Востоке с 90 очками. На 5 баллов команда отстала от первой «Магнитки», а преследователей обошла на 6+ очков.

В серии с «Трактором», которую «Салават Юлаев» начал дома, все пошло не по плану: хозяева потерпели поражение, пропустив последнюю — пятую в игре — шайбу за две с небольшим минуты до финальной сирены (2:3).

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Последние матчи: В преддверии плей-офф «Салават Юлаев» выдал откровенно слабый отрезок, который состоял из четырех поражений в шести заключительных матчах регулярки.

В период с 21 по 16 февраля команда Виктора Козлова провела три встречи дома. Две из них — с «Адмиралом» (3:0) и «Северсталью» (4:3) — закончились победой, одна — потерей двух очков в игре с «Сибирью» (1:2).

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Не сыграют: Из-за повреждений игру пропустят защитники Никита Зоркин, а также нападающие Алексей Пустозеров и Егор Сучков.

Состояние команды: На текущий момент для «Салавата Юлаева» не произошло никакой катастрофы: безусловно, на домашнем катке он хотел начать серию иначе, но даже не в нынешней форме он способен переломить ситуацию.

«Трактор»

Турнирное положение: Регулярный чемпионат челябинская команда закончила на шестом месте в таблице Восточной конференции, набрав 80 очков. Всего 2 балла отделили ее от зоны топ-5.

В плей-офф раунд с «Трактор» вошел в компании аутсайдеров, но вопреки ожиданиям преуспел в дебютном матче, вырвав победу у «Салавата Юлаева» на его территории благодаря шайбе Григория Дронова (3:2). В серии повел Челябинск — 1:0.

Последние матчи: До начала кубкового этапа «Трактор» последний раз проигрывал 18 февраля. В тот день челябинцы по всем параметрам провалились на льду «Адмирала» (1:6).

После аномальной встречи на «Фетисов-Арене» команда Алексея Заварухина выдала 3-матчевую победную серию, в рамках которой разгромила «Витязь» (3:0), а также одержала верх над «Авангардом» (3:2 Б) и «Амуром» (4:3 ОТ).

Не сыграют: В списке травмированных числится лишь форвард Андрей Чибисов.

Состояние команды: В Уфе команда Заварухина сотворила мини-сенсацию. Однако по ходу сезона она не ассоциировалась со стабильностью на дистанции, поэтому «Трактор» все еще трудно считать фаворитом этапа до четырех побед.

Статистика для ставок

В феврале «Салават Юлаев» оформил шесть домашних побед в девяти матчах

Минимум 5 голов было забито во всех трех очных встречах в Уфе в текущем сезоне

Беспроигрышная серия челябинцев увеличилась до четырех матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 1.90, ничья — в 4.10, а победа «Трактора» — в 3.81.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.90, как и на тотал меньше 4.5.

Прогноз: Домашний этап первого раунда Кубка Гагарина начался не так, как его планировала провести команда Козлова, тем не менее ее шансы стабилизировать ситуацию в другом направлении остаются крайне высокими.

В игре 29 февраля «Салават Юлаев» не был безнадежен и имел статистическое преимущество по броскам. В предстоящей игре хозяева готовы доработать реализацию и закончить матч в соответствии с ролью фаворита.

Ставка: «Салават Юлаев» победит за 1.90.

Прогноз: Нанеся в прошлой игре 34 броска в створ ворот, «Салават Юлаев» поднял реализацию к довольно скромным на фоне соперника 5.88%. Разумеется, на домашнем катке, да еще и когда вынуждает положени, команда Козлова способна на большее.

Ставка: Индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» больше 2.5 за 1.80.