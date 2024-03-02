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    «Ак Барс» восстановит равенство в серии?

    «Ак Барс» — «Автомобилист». Ставка (к. 1.90) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 2 марта 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Ак Барс Прогнозы на Автомобилист
    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — «Автомобилист»
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    Александр Радулов
    Во втором матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 2 марта. Начало встречи — в 17:00 (мск). «Ак Барс» — «Автомобилист»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 02 Марта 2024 года
    Ак Барс
  • Казань
    •  Ак Барс 17:00 Автомобилист Автомобилист
  • Екатеринбург
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    «Ак Барс»

    Турнирное положение: Перед началом регулярного сезона казанцы упоминались в контексте борьбы за лидерство на Востоке, но в суровой реальности закончили чемпионат на четвертом месте, набрав 84 очка.

    В плей-офф раунде «Ак Барс» попал на «Автомобилист», стабильность которого также давно отошла на второй план. Однако в стартовой игре на «Татнефть-Арене» прогнозы в пользу хозяев не оправдались, казанцы потерпели поражение (1:2).

    Ак Барс — Автомобилист: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В рамках последней игровой недели регулярки клуб из Татарстана провалил два значимых в плане статуса соперников матча, уступив «Металлургу» Мг (1:2) и «Локомотиву» (2:4).

    Однако закончить сезон команде Зинэтулы Билялетдинова удалось на волне ментального подъема. Это стало возможным благодаря двум победам над дальневосточными соперниками — «Амуром» (4:2) и «Адмиралом» (4:2).

    Все прогнозы на КХЛ

    Не сыграют: На момент публикации в составе казанцев нет травмированных или дисквалифицированных.

    Состояние команды: Поражение в первом матче не делает «Ак Барс» слабее в этом противостоянии: команда Зинэтулы Билялетдинова способна провести работу над ошибками и прибавить по ходу серии.

    «Автомобилист»

    Турнирное положение: Практически всю кампанию в рамках регулярки екатеринбуржцы провели в борьбе за место в первой четверке, но на финише сезона остались на пятом месте в таблице Востока с 82 очками на счету.

    Матчи против по-настоящему серьезных соперников далеко не всегда являлись сильной стороной клуба с Урала, тем не менее плей-офф «Автомобилист» начал ударно, вырвав победу у «Ак Барса» на его площадке (2:1).

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    • Последние матчи: Перед кубовой серией «Автомобилист» набрал неплохие кондиции, добившись четырех побед в пяти заключительных играх.

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    Его последнее поражение датировано 20 февраля: в тот день команда Николая Заварухина уступила «Авангарду» в Омске (2:4). В последних встречах «Автомобилист» разобрался с «Барысом» (4:1) и «Локомотивом» (2:0).

    Не сыграют: Предстоящий матч пропустит нападающий Стефан Да Коста из-за травмы.

    Состояние команды: Будучи аутсайдером пары, «Автомобилист» сделал большой шаг в преддверии домашнего этапа серии. Но умение екатеринбуржцев придерживаться победного ритма на дистанции уже давно оставляет желать лучшего.

    Статистика для ставок

    • Всего в одном матче из десяти предыдущих «Ак Барс» пропустил больше двух голов

    • В четырех гостевых встречах «Автомобилиста» из последних пяти общая результативность подбиралась к границам 5+ заброшенных шайб

    • В нынешнем регулярном сезоне «Ак Барс» одержал три победы из четырех в противостоянии лицом к лицу

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 1.90, ничья — в 4.00, а победа «Автомобилиста» — в 3.73.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 4.5 — за 1.67.

    Прогноз: После первой плей-офф игры тренер казанцев заявил о том, что команда должна лучше реализовывать моменты. Безусловно, опытный наставник готов проработать этот компонент за максимально короткий срок.

    «Автомобилист» не славится своей высокой надежностью в обороне в матчах высшего класса, поэтому «Ак Барс» имеет все шансы нормализовать вышедшую из-под контроля ситуацию.

    Ставка: «Ак Барс» победит за 1.90.

    Прогноз: Незадолго до начала плей-офф «Ак Барсу» удалось наладить игру в обороне. Конечно, она не стала образцовой, но значительно уменьшила число результативных ошибок.

    В первой встрече в рамках Кубка казанцы также много не пропустили, но во втором заходе они будут стремиться еще к лучшему показателю.

    Ставка: «Ак Барс» не проиграет + ТМ 4.5 за 2.15.

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    Ставка и прогноз на матч «Ак Барс» — «Автомобилист» с коэффициентом 1.90. Дата матча: 02.03.2024. Прогнозы на хоккей. «Ак Барс» восстановит равенство в серии?
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