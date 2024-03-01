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    «Флорида» не оставит «Монреалю» шансов

    «Флорида» — «Монреаль». Ставка (к. 1.60), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 01 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Флорида» — «Монреаль»
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    «Флорида»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет на «ФЛА Лайв Арене» 01 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Флорида» — «Монреаль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 01 Марта 2024 года

    «Флорида»

    Турнирное положение: Не хочется сглазить «Флориду», но сейчас клуб Мориса демонстрирует один из самых солидных хоккеев во всей лиге.

    Последние матчи: За отрезок в последний месяц «пантеры» проиграли считаное количество матчей. Поэтому их присутствие в тройке лидеров Востока нисколько не удивительно.

    Флорида — Монреаль: коэффициенты букмекеров

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  • 1.555.004.80Бонус$9500
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    Травмированные игроки: Официально в команде из Флориды нет ни одного человека на больничном, но в предстоящей игре может не сыграть Картер Верхаге из-за повреждения лица в последнем матче против «Баффало».

    Общий тонус клуба: Сложно даже представить, за счет чего в предстоящей игре «Монреаль» может замахиваться на очки.

    «Монреаль»

    Турнирное положение: Претензий к «Монреалю» по нынешнему сезону минимум, поскольку был опять целый вал травмированных.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: Худо-бедно, но «Канадиенс» стараются играть на уровне, правда не во всех матчах удается реализовать задуманное.

    Травмированные игроки: По-прежнему за дружину Сан-Луи не могут играть Страбл, Дах, Уидман, Харви-Пинар, Дворак и Прайс.

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    Общий тонус клуба: С такими потерями против любой команды лиги играть максимально тяжело в конкурентный хоккей, а не то, что с «Флоридой».

    Статистика для ставок

    • «Флорида» выиграла шесть последних очных матчей

    • На своем льду «пантеры» не проигрывают пять матчей подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.60, на ничью — 5.37, на гостей — 4.90.

    Прогноз: Клуб Мориса не будет церемониться со слабым соперником.

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    • Альтернативный прогноз: Голевого пиршества в этом матче не избежать.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.60.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.79.

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    Ставка и прогноз на матч «Флорида» — «Монреаль» с коэффициентом 1.60. Дата матча: 01.03.2024. Прогнозы на хоккей. «Флорида» не оставит «Монреалю» шансов
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