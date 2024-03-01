«Флорида»
Турнирное положение: Не хочется сглазить «Флориду», но сейчас клуб Мориса демонстрирует один из самых солидных хоккеев во всей лиге.
Последние матчи: За отрезок в последний месяц «пантеры» проиграли считаное количество матчей. Поэтому их присутствие в тройке лидеров Востока нисколько не удивительно.
Флорида — Монреаль: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Официально в команде из Флориды нет ни одного человека на больничном, но в предстоящей игре может не сыграть Картер Верхаге из-за повреждения лица в последнем матче против «Баффало».
Общий тонус клуба: Сложно даже представить, за счет чего в предстоящей игре «Монреаль» может замахиваться на очки.
«Монреаль»
Турнирное положение: Претензий к «Монреалю» по нынешнему сезону минимум, поскольку был опять целый вал травмированных.
Последние матчи: Худо-бедно, но «Канадиенс» стараются играть на уровне, правда не во всех матчах удается реализовать задуманное.
Травмированные игроки: По-прежнему за дружину Сан-Луи не могут играть Страбл, Дах, Уидман, Харви-Пинар, Дворак и Прайс.
Общий тонус клуба: С такими потерями против любой команды лиги играть максимально тяжело в конкурентный хоккей, а не то, что с «Флоридой».
Статистика для ставок
- «Флорида» выиграла шесть последних очных матчей
- На своем льду «пантеры» не проигрывают пять матчей подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.60, на ничью — 5.37, на гостей — 4.90.
Прогноз: Клуб Мориса не будет церемониться со слабым соперником.
Альтернативный прогноз: Голевого пиршества в этом матче не избежать.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.60.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.79.