В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет на «ФЛА Лайв Арене» 01 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Флорида» — «Монреаль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Флорида»

Турнирное положение: Не хочется сглазить «Флориду», но сейчас клуб Мориса демонстрирует один из самых солидных хоккеев во всей лиге.

Последние матчи: За отрезок в последний месяц «пантеры» проиграли считаное количество матчей. Поэтому их присутствие в тройке лидеров Востока нисколько не удивительно.

Флорида — Монреаль: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.555.004.80Бонус$9500

Травмированные игроки: Официально в команде из Флориды нет ни одного человека на больничном, но в предстоящей игре может не сыграть Картер Верхаге из-за повреждения лица в последнем матче против «Баффало».

Общий тонус клуба: Сложно даже представить, за счет чего в предстоящей игре «Монреаль» может замахиваться на очки.

«Монреаль»

Турнирное положение: Претензий к «Монреалю» по нынешнему сезону минимум, поскольку был опять целый вал травмированных.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: Худо-бедно, но «Канадиенс» стараются играть на уровне, правда не во всех матчах удается реализовать задуманное.

Травмированные игроки: По-прежнему за дружину Сан-Луи не могут играть Страбл, Дах, Уидман, Харви-Пинар, Дворак и Прайс.

Общий тонус клуба: С такими потерями против любой команды лиги играть максимально тяжело в конкурентный хоккей, а не то, что с «Флоридой».

Статистика для ставок

«Флорида» выиграла шесть последних очных матчей

На своем льду «пантеры» не проигрывают пять матчей подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.60, на ничью — 5.37, на гостей — 4.90.

Прогноз: Клуб Мориса не будет церемониться со слабым соперником.

Альтернативный прогноз: Голевого пиршества в этом матче не избежать.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.60.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.79.