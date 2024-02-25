В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Уралец-Арене» 25 февраля. Начало встречи — в 14:30 (мск). «Автомобилист» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Автомобилист»

Турнирное положение: Уральской команде осталось провести всего одну встречу в рамках регулярного сезона. И на текущий момент она сохраняет теоретические шансы на четвертое место.

По итогам 67 матчей «Автомобилист» занимает пятую позицию в таблице Восточной конференции, уступая по дополнительным показателям «Ак Барсу». Оба клуба набрали по 80 очков, но у казанцев в распоряжении остались две игры.

Последние матчи: Нынешний «Автомобилист» по-прежнему трудно ассоциировать со стабильной командой, поскольку его статистика сосредоточена вокруг одной или двух побед, за которыми следует такое же количество поражений.

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При этом во второй половине месяца «Автомобилист» выиграл трижды в четырех встречах. Его последняя неудача датирована 20 февраля: в гостях команда Николая Заварухина уступила «Авангарду» (2:4). Последний матч екатеринбуржцев завершился разгромной победой над «Барысом» в гостях (4:1).

Не сыграют: В составе «Автомобилиста» нет травмированных или дисквалифицированных.

Состояние команды: Несмотря на шансы оказаться по итогам регулярки четвертым, «Автомобилист» едва ли рассчитывает на провальную концовку «Ак Барса». Сами же екатеринбуржцы сделают все от них зависящее, чтобы финальный матч сложился максимально удачно.

«Локомотив»

Турнирное положение: В завершающей стадии регулярного сезона ярославцы еще способны улучшить свои позиции в преддверии начала Кубка.

На данный момент «Локомотив» занимает третье место в таблице Западной конференции, имея 93 очка на счету. От второго «Динамо» Москва команда отстает на один балл, но столичный клуб провел на игру меньше.

Последние матчи: На финише кампании «Локомотив» снова приободрился: ярославцы одержали четыре победы в последних встречах, перекрыв таким образом 3-матчевую серию неудач, которую они пережили в первой половине месяца.

Цикл новых успехов «Локомотива» начался с домашних испытаний в виде ЦСКА (5:4 ОТ) и «Салавата Юлаева» (3:0). После хорошо выполненного домашнего задания команда Игоря Никитина отправилась в разъезды, где обыграла «Ак Барс» (4:2) и «Нефтехимик» (3:2 ОТ).

Не сыграют: «Локомотив» едет в Екатеринбург в полном составе.

Состояние команды: Аномальная серия поражений стоила «Локомотиву» борьбы за первое место на Западе. И хотя ярославцы еще могут подняться на вторую строчку, шансы на это ничтожно малы на фоне формы московского «Динамо».

Статистика для ставок

«Локомотив» не проигрывает в течение четырех последних матчей

Три гостевые встречи «Локомотива» из предыдущих четырех закончились вничью в основное время (2 победы, 1 поражение).

Только в трех матчах из десяти последних в гостях команда Игоря Никитина пропустила больше двух голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 2.65, ничья — в 3.60, а победа «Локомотива» — в 2.60.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 4.5 — за 1.81.

Автомобилист — Локомотив: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.653.602.60Бонус$9500

Прогноз: В финальном матче перед кубковой кампанией «Автомобилисту» ничего не нужно с турнирной точки зрения. Едва ли команда Заварухина верит в возможность обойти «Ак Барс».

У «Локомотива» же еще есть незавершенные дела, а форма, которую он набрал, позволяет рассчитывать на успех в гостях.

Ставка: «Локомотив» победит в матче за 1.88.

Прогноз: Команда Игоря Никитина по ходу сезона нередко выдавала зрелищные в плане голов матчи. «Автомобилисту» в заключительной игре также терять нечего. Кажется, во встрече лицом к лицу соперники не станут пренебрегать атакой.

Ставка: Тотал больше 4.5 за 2.00.