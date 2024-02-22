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    ЦСКА перекроет «Сибири» доступ к своим воротам?

    ЦСКА — «Сибирь». Ставка (к. 1.96) и прогноз на хоккей, КХЛ, 22 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Сибирь»
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    ЦСКА в матче с «Витязем»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 22 февраля. Начало встречи — в 19:30 (мск). ЦСКА — «Сибирь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    ЦСКА

    Турнирное положение: Действующий обладатель Кубка Гагарина, сезон которого складывается катастрофически, имеет теоретические шансы подняться на шестое место в таблице Запада.

    В 65 матчах ЦСКА набрал 71 очко, с которыми занимает седьмую строчку, отставая на 3 балла от «Торпедо», которое провело на игру больше. Опуститься ниже текущей позиции «армейцы» не могут.

    Последние матчи: В первой половине февраля ЦСКА связала очередная безвыигрышная серия, в рамках которой он заработал всего один балл в четырех встречах.

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    Неудачный ряд команды Сергея Федорова был прерван лишь в играх с главными неудачниками Запада — «Витязем» (5:1) и «Куньлунем» (4:2). Однако развить короткий промежуточный успех столичному клубу не удалось — в следующих матчах он уступил «Локомотиву» (4:5 ОТ) и нарвался на реванш от «Витязя» на домашнем льду (1:2).

    Не сыграют: На текущий момент в составе ЦСКА одна потеря — защитник Марсель Ибрагимов пропустит этот матч из-за травмы.

    Состояние команды: В заключительной фазе регулярного чемпионата ЦСКА попытается ухватиться за возможность занять шестое место. Для этого у него будет очный матч с «Торпедо». Но даже такой «успех» едва ли соответствуют требованиям столичного клуба.

    «Сибирь»

    Турнирное положение: Новосибирцы потеряли теоретические шансы на выход в плей-офф, который днем ранее гарантировал «Амур» из-за очередной потери очков «Нефтехимика».

    В этом запутанном треугольнике «Сибирь» имеет 64 очка по итогам 65 матчей, занимая десятую строчку в таблице Восточной конференции. На 2 балла — с игрой в запасе — команда отстает от «Нефтехимика».

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    • Последние матчи: После январской серии неудач, которая стала ключевой в контексте борьбы за плей-офф, «Сибирь» одержала пять побед в семи последних матчах.

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    Последнее поражение команда Сергея Кривокрасова потерпела 11 февраля на льду «Авангарда», где соперник устроил тотальный разнос аутсайдера (2:7). Следующие матчи новосибирцы провели дома: в который раз они взяли верх над «Нефтехимиком» (2:1 Б), а затем разгромили «Ладу» (3:0).

    Не сыграют: В составе «Сибири» нет ни травмированных, ни дисквалифицированных.

    Состояние команды: Требовательный наставник новосибирской команды хочет максимальной самоотдачи даже на финише сезона, когда турнирные задачи отсутствуют. И на текущий момент «Сибирь» старается показывать весь свой потенциал в играх, в которых это позволяет соперник.

    Статистика для ставок

    • ЦСКА потерпел четыре поражения в шести последних домашних матчах

    • Только в одной игре из пяти предыдущих «Сибирь» забросила больше двух шайб

    • В четырех встречах ЦСКА из последних пяти общая результативность держалась на уровне 5+ голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА оценивается букмекерами в 1.62, ничья — в 4.60, а победа «Сибири» — в 5.15.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 4.5 — за 2.15.

    Прогноз: Даже на финише регулярки, когда многие команды теряют всяческую мотивацию, ЦСКА не удается поставить победы на длительный поток.

    Тем не менее эпизодами «армейцы» показывают хорошую игру, лишая соперников возможности даже минимально проявить себя у чужих ворот. Вполне вероятно, что такой по качеству матч «армейцы» — на фоне шансов обойти «Торпедо» — проведут в этот четверг.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Сибири» меньше 1.5 за 1.96.

    Прогноз: Ни ЦСКА, ни «Сибирь» на финишной прямой чемпионата не смотрят в сторону атакующего хоккея. Обе команды предпочитают играть осторожнее, хотя получается плохо. Поэтому высокая результативность очного матча ставится под вопрос.

    Ставка: Тотал меньше 4.5 за 2.15.

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    ЦСКА — «Сибирь»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 22.02.2024. Прогнозы на хоккей. ЦСКА перекроет «Сибири» доступ к своим воротам?
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