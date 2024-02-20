«Сибирь»
Турнирное положение: По итогам 64 матчей «Сибирь» занимает десятое место в таблице Восточной конференции с 62 очками в активе, лишившись теоретических шансов на выход в плей-офф.
На текущий момент разрыв между восьмым «Амуром» составляет 8 очков с учетом одинакового количества сыгранных матчей. При потенциальном равенстве набранных баллов хабаровчане вышли бы вперед по дополнительным показателям.
Коэффициенты матча Сибирь — Лада
Последние матчи: В первой половине февраля, когда сохранялись минимальные шансы на попадание в кубковый раунд, новосибирцы сотворили сенсацию в Казани, разгромив «Ак Барс» (4:1). И на сегодняшний день это была последняя яркая встреча одного из аутсайдеров конференции.
После матча на «Татнефть-Арене» команда Сергея Кривокрасова уступила «Локомотиву» (2:3 ОТ), обыграла «Нефтехимик» (2:1 ОТ), устроилась на 2:7 от «Авангарда» и снова огорчила Нижнекамск (2:1 Б).
Не сыграют: В составе «Сибири» нет ни травм, ни дисквалификаций.
Состояние команды: С учетом формы, которую в конце сезона набрал «Амур», даже отнятые 4 очка едва ли помогли бы «Сибири» втиснуться в компанию участников плей-офф. Текущую регулярку команда Кривокрасова просто доигрывает.
«Лада»
Турнирное положение: «Лада» провела 64 матча, в которых набрала 72 очка. В таблице Восточной конференции она обосновалась на седьмой строчке.
На 2 балла тольяттинцы отстают от «Трактора», имея на его фоне встречу в запасе, и на 2 очка опережают восьмой «Амур», который также провел на игру больше.
Последние матчи: С 30 января «Лада» занимается исключительно расточительством. Ее минусовый ряд стартовал в Нижнекамске на льду «Нефтехимика» (4:3 ОТ), которому тольяттинцы проиграли позже дома (2:4), уступив перед этим «Салавату Юлаеву» (2:5).
Три последние встречи команда Олега Браташа провела в гостях. На чужой площадке ее ждала неудачная серия буллитов с «Амуром» (0:1 Б), за которой последовали базовые провалы в играх против СКА (1:2) и «Куньлуня» (1:3).
Не сыграют: Нападающий Алексей Ожгихин — единственный игрок, который пропустит эту встречу.
Состояние команды: Судя по игровому разладу, «Лада» смирилась с тем, что регулярный сезон она закончит на седьмом месте. Тем не менее, экономя силы, тольяттинцы могут опуститься ниже, учитывая, какой темп набрал «Амур».
Статистика для ставок
- «Лада» потерпела шесть поражений подряд, четыре из них — в гостях
- Три февральских матча «Сибири» из шести закончились ничейным результатом в основное время
- Лишь в двух матчах из девяти предыдущих команда Кривокрасова забросила больше двух шайб
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Сибири» оценивается букмекерами в 2.02, ничья — в 3.52, а победа «Лады» — в 3.64.
На тотал больше 4 можно поставить за 1.61, на тотал меньше 4 — за 2.16.
Прогноз: Новосибирцам в конце сезона терять нечего, поэтому матчи с соперниками уровня «Лады», свежесть которой также далеко в прошлом, команда Кривокрасова может катать в свое удовольствие, не переживая за итоговый результат.
Ставка: «Сибирь» не проиграет + ТМ 5.5 за 1.83.
Прогноз: С учетом того, что в последних матчах «Сибири» и ее соперникам не удается выявить сильнейшего по ходу трех периодов, ничья здесь также кажется логичной.
Ставка: Ничья за 3.52.