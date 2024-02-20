В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Ладу». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 20 февраля. Начало встречи — в 15:30 мск. «Сибирь» — «Лада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сибирь»

Турнирное положение: По итогам 64 матчей «Сибирь» занимает десятое место в таблице Восточной конференции с 62 очками в активе, лишившись теоретических шансов на выход в плей-офф.

На текущий момент разрыв между восьмым «Амуром» составляет 8 очков с учетом одинакового количества сыгранных матчей. При потенциальном равенстве набранных баллов хабаровчане вышли бы вперед по дополнительным показателям.

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Последние матчи: В первой половине февраля, когда сохранялись минимальные шансы на попадание в кубковый раунд, новосибирцы сотворили сенсацию в Казани, разгромив «Ак Барс» (4:1). И на сегодняшний день это была последняя яркая встреча одного из аутсайдеров конференции.

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После матча на «Татнефть-Арене» команда Сергея Кривокрасова уступила «Локомотиву» (2:3 ОТ), обыграла «Нефтехимик» (2:1 ОТ), устроилась на 2:7 от «Авангарда» и снова огорчила Нижнекамск (2:1 Б).

Не сыграют: В составе «Сибири» нет ни травм, ни дисквалификаций.

Состояние команды: С учетом формы, которую в конце сезона набрал «Амур», даже отнятые 4 очка едва ли помогли бы «Сибири» втиснуться в компанию участников плей-офф. Текущую регулярку команда Кривокрасова просто доигрывает.

«Лада»

Турнирное положение: «Лада» провела 64 матча, в которых набрала 72 очка. В таблице Восточной конференции она обосновалась на седьмой строчке.

На 2 балла тольяттинцы отстают от «Трактора», имея на его фоне встречу в запасе, и на 2 очка опережают восьмой «Амур», который также провел на игру больше.

Последние матчи: С 30 января «Лада» занимается исключительно расточительством. Ее минусовый ряд стартовал в Нижнекамске на льду «Нефтехимика» (4:3 ОТ), которому тольяттинцы проиграли позже дома (2:4), уступив перед этим «Салавату Юлаеву» (2:5).

Три последние встречи команда Олега Браташа провела в гостях. На чужой площадке ее ждала неудачная серия буллитов с «Амуром» (0:1 Б), за которой последовали базовые провалы в играх против СКА (1:2) и «Куньлуня» (1:3).

Не сыграют: Нападающий Алексей Ожгихин — единственный игрок, который пропустит эту встречу.

Состояние команды: Судя по игровому разладу, «Лада» смирилась с тем, что регулярный сезон она закончит на седьмом месте. Тем не менее, экономя силы, тольяттинцы могут опуститься ниже, учитывая, какой темп набрал «Амур».

Статистика для ставок

«Лада» потерпела шесть поражений подряд, четыре из них — в гостях

Три февральских матча «Сибири» из шести закончились ничейным результатом в основное время

Лишь в двух матчах из девяти предыдущих команда Кривокрасова забросила больше двух шайб

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сибири» оценивается букмекерами в 2.02, ничья — в 3.52, а победа «Лады» — в 3.64.

На тотал больше 4 можно поставить за 1.61, на тотал меньше 4 — за 2.16.

Прогноз: Новосибирцам в конце сезона терять нечего, поэтому матчи с соперниками уровня «Лады», свежесть которой также далеко в прошлом, команда Кривокрасова может катать в свое удовольствие, не переживая за итоговый результат.

Ставка: «Сибирь» не проиграет + ТМ 5.5 за 1.83.

Прогноз: С учетом того, что в последних матчах «Сибири» и ее соперникам не удается выявить сильнейшего по ходу трех периодов, ничья здесь также кажется логичной.

Ставка: Ничья за 3.52.