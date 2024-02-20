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    «Сибирь» воспользуется ужасной формой «Лады»?

    «Сибирь» — «Лада». Ставка (к. 1.83) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 20 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сибирь» — «Лада»
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    «Сибирь» в матче с «Нефтехимиком»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Ладу». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 20 февраля. Начало встречи — в 15:30 мск. «Сибирь» — «Лада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 20 Февраля 2024 года
    Сибирь
  • Новосибирск
    •  Сибирь 15:30 Лада Лада
  • КХЛ
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    «Сибирь»

    Турнирное положение: По итогам 64 матчей «Сибирь» занимает десятое место в таблице Восточной конференции с 62 очками в активе, лишившись теоретических шансов на выход в плей-офф.

    На текущий момент разрыв между восьмым «Амуром» составляет 8 очков с учетом одинакового количества сыгранных матчей. При потенциальном равенстве набранных баллов хабаровчане вышли бы вперед по дополнительным показателям.

    Коэффициенты матча Сибирь — Лада

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    Последние матчи: В первой половине февраля, когда сохранялись минимальные шансы на попадание в кубковый раунд, новосибирцы сотворили сенсацию в Казани, разгромив «Ак Барс» (4:1). И на сегодняшний день это была последняя яркая встреча одного из аутсайдеров конференции.

    Все прогнозы на КХЛ

    После матча на «Татнефть-Арене» команда Сергея Кривокрасова уступила «Локомотиву» (2:3 ОТ), обыграла «Нефтехимик» (2:1 ОТ), устроилась на 2:7 от «Авангарда» и снова огорчила Нижнекамск (2:1 Б).

    Не сыграют: В составе «Сибири» нет ни травм, ни дисквалификаций.

    Состояние команды: С учетом формы, которую в конце сезона набрал «Амур», даже отнятые 4 очка едва ли помогли бы «Сибири» втиснуться в компанию участников плей-офф. Текущую регулярку команда Кривокрасова просто доигрывает.

    «Лада»

    Турнирное положение: «Лада» провела 64 матча, в которых набрала 72 очка. В таблице Восточной конференции она обосновалась на седьмой строчке.

    На 2 балла тольяттинцы отстают от «Трактора», имея на его фоне встречу в запасе, и на 2 очка опережают восьмой «Амур», который также провел на игру больше.

    Последние матчи: С 30 января «Лада» занимается исключительно расточительством. Ее минусовый ряд стартовал в Нижнекамске на льду «Нефтехимика» (4:3 ОТ), которому тольяттинцы проиграли позже дома (2:4), уступив перед этим «Салавату Юлаеву» (2:5).

    Три последние встречи команда Олега Браташа провела в гостях. На чужой площадке ее ждала неудачная серия буллитов с «Амуром» (0:1 Б), за которой последовали базовые провалы в играх против СКА (1:2) и «Куньлуня» (1:3).

    Не сыграют: Нападающий Алексей Ожгихин — единственный игрок, который пропустит эту встречу.

    Состояние команды: Судя по игровому разладу, «Лада» смирилась с тем, что регулярный сезон она закончит на седьмом месте. Тем не менее, экономя силы, тольяттинцы могут опуститься ниже, учитывая, какой темп набрал «Амур».

    Статистика для ставок

    • «Лада» потерпела шесть поражений подряд, четыре из них — в гостях

    • Три февральских матча «Сибири» из шести закончились ничейным результатом в основное время

    • Лишь в двух матчах из девяти предыдущих команда Кривокрасова забросила больше двух шайб

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Сибири» оценивается букмекерами в 2.02, ничья — в 3.52, а победа «Лады» — в 3.64.

    На тотал больше 4 можно поставить за 1.61, на тотал меньше 4 — за 2.16.

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    Прогноз: Новосибирцам в конце сезона терять нечего, поэтому матчи с соперниками уровня «Лады», свежесть которой также далеко в прошлом, команда Кривокрасова может катать в свое удовольствие, не переживая за итоговый результат.

    Ставка: «Сибирь» не проиграет + ТМ 5.5 за 1.83.

    Прогноз: С учетом того, что в последних матчах «Сибири» и ее соперникам не удается выявить сильнейшего по ходу трех периодов, ничья здесь также кажется логичной.

    Ставка: Ничья за 3.52.

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    «Сибирь» — «Лада»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 20.02.2024. Прогнозы на хоккей. «Сибирь» воспользуется ужасной формой «Лады»?
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