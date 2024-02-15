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    «Магнитка» проведет сильный матч в Казани

    «Ак Барс» — «Металлург» Мг. Ставка (к. 3.20) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 15 февраля 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Ак Барс Прогнозы на Металлург Мг
    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — «Металлург» Мг
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    Валерий Орехов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 15 февраля. Начало встречи — в 19:00 мск. «Ак Барс» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ак Барс»

    Турнирное положение: В течение нескольких предыдущих недель в турнирных делах «Ак Барса» не было никаких существенных изменений, да и вряд ли они произойдут в остатке сезона.

    На текущий момент казанцы занимают четвертую строчку в таблице Восточной конференции, имея 76 очков в активе по итогам 62 матчей. На 9 баллов они отстают от первой тройки и на 2 очка опережают ближайшего преследователя — «Автомобилист».

    Последние матчи: В период с 28 января по 3 февраля «Ак Барс» выдал 3-матчевую победную партию, которая максимально непредвиденно — на фоне предыдущих результатов — была прервана «Сибирью» на «Татнефть-Арене» (1:4).

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    После потери двух очков во встрече с новосибирцами команда Зинэтулы Билялетдинова взяла верх над «Трактором» (2:1), проиграла «Салавату Юлаеву» в очередном «Зеленом дерби» (1:2), а также уверенно разобралась с «Нефтехимиком» (3:0).

    Не сыграют: Из-за длительной травмы предстоящий матч пропустит нападающий Дмитрий Яшкин.

    Состояние команды: За несколько недель до завершения регулярного сезона перед «Ак Барсом» не стоят никакие глобальные задачи: команде Зинэтулы Билялетдинова осталось сохранить за собой четвертую позицию на Востоке.

    «Металлург» Мг

    Турнирное положение: В отличие от будущего соперника, «Металлургу» Мг по-прежнему есть что доказывать в конце регулярного сезона.

    По итогам 62 матчей «Магнитка» занимает первое место в Восточной конференции и на один балл опережает «Авангард» при равенстве игр. Третий «Салават Юлаев» отстает от лидеров на 2 балла, имея такое же количество проведенных встреч.

    Последние матчи: Неделями ранее «Металлург» Мг провел серию на Дальнем Востоке, в рамках которой добился двух побед и дважды проиграл.

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    • Вернувшись домой, команда Андрея Разина одержала важнейшую в турнирном понимании победу над «Авангардом» (4:3 ОТ), за которой последовал разгром «Адмирала» (5:1). В последней встрече «Магнитка» потеряла один балл в противостоянии с «Динамо» Москва (3:4 Б).

    Не сыграют: Из-за травмы эту игру пропустит нападающий Егор Коробкин.

    Состояние команды: Если еще недавно «Металлург» Мг соперничал только с «Авангардом», то теперь ему необходимо внимательно следить за «Салаватом Юлаевым», который ввязался в борьбу за лидерство.

    Статистика для ставок

    • «Ак Барс» одержал восемь побед в девяти последних матчах на «Татнефть-Арене»

    • В пяти гостевых матчах «Металлурга» Мг из последних шести общая результативность подбиралась к отметке в 5 заброшенных шайб

    • В двух очных встречах в этом сезоне магнитогорцы выиграли с разницей в 3 шайбы

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 2.50, ничья — в 3.85, а победа «Металлурга» Мг — в 2.65.

    Поставить на тотал больше 4.5 можно за 1.74, на тотал меньше 4.5 — за 2.10.

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    Прогноз: В заключительном этапе регулярки «Магнитка», несмотря на эпизодические провалы, находится в превсозодной форме, благодаря чему она способна вытаскивать большие матчи, включая предстоящий.

    Ставка: «Металлург» Мг победит с форой -1.5 за 3.20.

    Прогноз: Учитывая высокую результативность в большинстве матчей «Металлурга» Мг, встреча четверга, вероятно, также порадует большим количеством голов.

    Ставка: Тотал больше 4.5 за 1.90.

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    «Ак Барс» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка (3.20), статистика, коэффициенты матча 15.02.2024. Прогнозы на хоккей. «Магнитка» проведет сильный матч в Казани
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