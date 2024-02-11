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    Швеция выиграет домашний этап Евротура?

    Швеция — Финляндия. Ставка (к. 2.38) и прогноз на хоккейный матч Евротура 11 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Швеция — Финляндия
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    Швеция в матче со Швейцарией
    В матче шведских игр Beijer Швеция встретится с Финляндией. Игра пройдет на арене «Лофбергс» 11 февраля. Начало запланировано на 18:00 мск. Швеция — Финляндия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Швеция

    Турнирное положение: На текущий момент Швеция имеет 6 очков, с которыми занимает первое место. Разрыв между второй Финляндией обусловлен дополнительными показателями.

    В частности, по итогам двух игр у скандинавской сборной дела обстоят чуть лучше с голами — 9 забитых при 3 пропущенных.

    Последние матчи: Со второго матча в рамках Кубка Карьяла сборная Швеции никому не проигрывает. Что касается домашнего этапа Евротура, то здесь желто-синие также демонстрируют полную уверенность.

    Все прогнозы на хоккей

    В дебютном матче февраля Швеция, хоть и пропустила первой, не оставила ни малейшего шанса Чехии (4:1). Во встрече с соперником второго эшелона — Швейцарией — команда Сэма Халлама также была на высоте (5:2).

    Не сыграют: К заключительной игре Швеция готовится в полном составе.

    Состояние команды: Последние результаты, включая статистику на длинной дистанции, свидетельствуют о том, что Швеция набрала превосходную форму, благодаря чему вторая подряд Евротур-кампания на первом месте становится все реальнее.

    Финляндия

    Турнирное положение: В двух матчах Финляндия заработала допустимый максимум — 6 очков, с которыми занимает второе место в таблице, уступая лидерство Швеции из-за худшей разницы голов.

    За этот период Финляндия забросила 8 шайб при 4 пропущенных. От конкурентов снизу будущие соперники оторвались на 6 баллов — барьер, который математически не преодолеть.

    Последние матчи: Если взглянуть за рамки шведского этапа, то общая серия сборной Финляндии разрослась до трех матчей, что уже можно назвать прогрессом на фоне предыдущих результатов.

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    • Во встрече 8 февраля команда Юкки Ялонена разобралась со Швейцарией (4:2), которую до этого обыгрывала на каждом этапе Евротура. В последнем матче финны относительно легко справились с Чехией (4:2).

    Не сыграют: В составе Финляндии нет тех, кто пропустит третий матч игр Beijer.

    Состояние команды: Вне зависимости от результата шведских игр, февральскую часть Евротура Финляндия проводит удачнее предыдущих, когда команда, хоть и не всегда пропускала много, весьма тоскливо выглядела в атаке.

    Статистика для ставок

    • Нынешняя победная серия Швеции состоит из семи матчей, во всех команда Сэма Халлама выиграла в основное время

    • В шести встречах из семи последних шведы не покидали каток без 4 и более заброшенных шайб

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа Швеции оценивается букмекерами в 1.94, ничья — в 4.10, а победа Финляндии — в 3.29.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.68, на тотал меньше 4.5 — за 2.17.

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    Прогноз: Обе команды проводят этот Евротур идеально. Тем не менее Швеция уже давно выдает безумные результаты, в то время как конкурентоспособность финнов на дистанции, да еще и в матче такого калибра, все еще ставится под большой вопрос.

    Ставка: Швеция победит с форой -1 за 2.38.

    Прогноз: И шведы, и финны на текущий момент предпочитают атакующую модель игры.

    Ставка: Тотал больше 5 за 1.93.

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    Швеция — Финляндия: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 11.02.2024. Прогнозы на хоккей. Швеция выиграет домашний этап Евротура?
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