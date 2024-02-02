В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Авангард». Игра пройдет на арене «Металлург» 2 февраля. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — «Авангард»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Металлург» Мг

Турнирное положение: «Металлург» Мг принял участие в 59 встречах, в которых набрал 82 очка, оставшись на первом месте в Восточной конференции. Всего один балл разделяет его и второй «Авангард».

Последние матчи: Заключительные матчи января «Металлург» Мг провел на Дальнем Востоке, где сыграл не так успешно, как рассчитывал.

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В частности, в четырех встречах команда Андрея Разина добилась двух побед и дважды проиграла. Произошло это как на льду «Адмирала» (1:2, 4:2), так и на площадке «Амура» (3:2, 6:7).

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Не сыграют: Нападающий Егор Коробкин — травма.

Состояние команды: По дистанции в целом «Металлург» Мг идет весьма убедительно, в то время как единичные потери очков не позволяют ему оторваться от «Авангарда», который ни на шаг не отходит от лидера.

«Авангард»

Турнирное положение: В 57 матчах «Авангард» набрал 81 очко, закрепившись на второй строчке в таблице Востока. От лидера таблицы и прямого конкурента он отстает на один балл, все еще имея две встречи в запасе.

Последние матчи: В двух матчах из предыдущих пяти «Авангард» проиграл, причем оба раза пропустил по 4+ шайбы, хотя не всегда при этом выглядел безнадежно.

В последнем таком матче команда Михаила Кравеца вела 3:0 у «Трактора», но бездарно начала оборонять преимущество, за что была наказана (4:5). В недавней игре — 31 января в гостях — «Авангард» одержал верх над «Барысом» (3:1).

Не сыграют: На данный момент в составе «Авангарда» нет кадровых потерь.

Состояние команды: «Авангард», несмотря на мимолетные промахи, настырно преследует «Магнитку», желая сдвинуть ее с первого места. Очный матч и две встречи в запасе в значительной степени повышают шансы омичей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается в 2.20, ничья — в 4.10, а победа «Авангарда» — в 2.85.

На магнитогорском катке встретятся не только две мотивированные в контексте борьбы за первое место команды, но еще и самые результативные представители Востока .

И с учетом того, что в противостоянии лицом к лицу им есть что доказывать, встреча вполне способна стать событийной — в которой будет большое количество моментов и голов. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 за 1.84.

Тяжелейший выезд на Дальний Восток и огненные 6:7 в игре с «Амуром» явно отняли немало сил у команды Андрея Разина. Поэтому наш альтернативный прогноз — «Авангард» победит в матче за 2.15.