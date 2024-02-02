ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» — «Челси»Рождение звезды. Конор Брэдли правил бал во время разгрома «Челси» «Ливерпулем» «Интер» — «Ювентус»Что смотреть в феврале: «Арсенал» — «Ливерпуль», «Байер» — «Бавария», «Интер» — «Юве», Лига чемпионов Лука Модрич и Браим Диас«Хетафе» — «Реал». Онлайн
  • 13:19
    • Livesport теперь в Telegram и Вконтакте
    Все новости спорта

    Матч за лидерство на Востоке получится результативным?

    «Металлург» Мг — «Авангард». Ставка (к. 1.84) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 2 февраля 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Металлург Мг Прогнозы на Авангард
    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — «Авангард»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Михаил Гуляев
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Авангард». Игра пройдет на арене «Металлург» 2 февраля. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — «Авангард»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Хоккей. КХЛ 02 Февраля 2024 года
    Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 17:00 Авангард Авангард
  • Омск
    •

    «Металлург» Мг

    Турнирное положение: «Металлург» Мг принял участие в 59 встречах, в которых набрал 82 очка, оставшись на первом месте в Восточной конференции. Всего один балл разделяет его и второй «Авангард».

    Последние матчи: Заключительные матчи января «Металлург» Мг провел на Дальнем Востоке, где сыграл не так успешно, как рассчитывал.

    Коэффициенты матча Металлург Мг — Авангард

    1X2Новым игрокам
  • 2.403.852.80Бонус$9500
    •

    В частности, в четырех встречах команда Андрея Разина добилась двух побед и дважды проиграла. Произошло это как на льду «Адмирала» (1:2, 4:2), так и на площадке «Амура» (3:2, 6:7).

    Все прогнозы на КХЛ

    Не сыграют: Нападающий Егор Коробкин — травма.

    Состояние команды: По дистанции в целом «Металлург» Мг идет весьма убедительно, в то время как единичные потери очков не позволяют ему оторваться от «Авангарда», который ни на шаг не отходит от лидера.

    «Авангард»

    Турнирное положение: В 57 матчах «Авангард» набрал 81 очко, закрепившись на второй строчке в таблице Востока. От лидера таблицы и прямого конкурента он отстает на один балл, все еще имея две встречи в запасе.

    Последние матчи: В двух матчах из предыдущих пяти «Авангард» проиграл, причем оба раза пропустил по 4+ шайбы, хотя не всегда при этом выглядел безнадежно.

    В последнем таком матче команда Михаила Кравеца вела 3:0 у «Трактора», но бездарно начала оборонять преимущество, за что была наказана (4:5). В недавней игре — 31 января в гостях — «Авангард» одержал верх над «Барысом» (3:1).

  • Новые участники плей-офф, провальная кампания «Сибири», серия поражений «Амура»
  • КХЛ: обзор 20-й игровой недели
  • 29/01/2024

    • Не сыграют: На данный момент в составе «Авангарда» нет кадровых потерь.

    Состояние команды: «Авангард», несмотря на мимолетные промахи, настырно преследует «Магнитку», желая сдвинуть ее с первого места. Очный матч и две встречи в запасе в значительной степени повышают шансы омичей.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается в 2.20, ничья — в 4.10, а победа «Авангарда» — в 2.85.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На магнитогорском катке встретятся не только две мотивированные в контексте борьбы за первое место команды, но еще и самые результативные представители Востока.

    И с учетом того, что в противостоянии лицом к лицу им есть что доказывать, встреча вполне способна стать событийной — в которой будет большое количество моментов и голов. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 за 1.84.

    Тяжелейший выезд на Дальний Восток и огненные 6:7 в игре с «Амуром» явно отняли немало сил у команды Андрея Разина. Поэтому наш альтернативный прогноз — «Авангард» победит в матче за 2.15.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Ястремская — Векич
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Потапова — Коччаретто
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Казо — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Интер Майами
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Хетафе — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  3.91
  • Экспресс дня 1 февраля
  • Сегодня в 23:15
    •  2.35
  • Прогноз на матч Бока Хуниорс — Сармьенто
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Колумбия (до 23 лет) — Боливия (до 23 лет)
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Венесуэла (до 23 лет) — Бразилия (до 23 лет)
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Бостон — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Индиана
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.72
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Алания
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Металлург» Мг — «Авангард»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 02.02.2024. Прогнозы на хоккей. Матч за лидерство на Востоке получится результативным?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры