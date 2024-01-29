В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 29 января. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — «Локомотив»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

СКА

Турнирное положение: В 56 матчах СКА набрал 77 очков, с которыми поднялся на первое место в таблице Запада, хотя разрыв между вторым «Динамо» Москва обусловлен лишь дополнительными показателями.

Последние матчи: В январе СКА потерпел четыре поражения, причем далеко не каждое было зафиксировано именно в топ-матче. К примеру, несколько дней назад санкт-петербуржцы дома уступили минскому «Динамо» (1:2 ОТ).

Но в двух последних встречах команда Романа Ротенберга была на высоте. Сперва она не оставила шансов «Барысу» (7:0), а затем в очередной раз уничтожила ЦСКА в армейском дерби (5:1).

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Не сыграют: Защитник Андрей Педан, нападающий Владимир Алистров — травмы.

Состояние команды: На фоне нестабильности «Локомотива» и «Динамо» Москва шансы СКА на первую позицию в таблице Запада по итогам регулярного сезона становятся выше, хотя в ближайшие несколько недель его ждет тяжелейший календарь.

«Локомотив»

Турнирное положение: По итогам 55 матчей «Локомотив», с 76 очками, опустился на второе место в таблице Запада, отстав от главных конкурентов на одно очко, имея при этом встречу в запасе.

Последние матчи: Еще на прошлой неделе «Локомотив» никому не проигрывал в течение трех подряд матчей, однако в последних встречах ситуация качнулась в другую сторону.

В частности, на домашнем льду команда Игоря Никитина сенсационно проиграла «Сочи» (1:2). Не менее неожиданной — даже на фоне предыдущих очных встреч — оказалась потеря двух очков в матче с «Динамо» Минск (3:5).

Не сыграют: Защитник Никита Черепанов, нападающий Егор Аверин — травмы.

Состояние команды: Матч в запасе по отношению к прямым конкурентам дает «Локомотиву» дополнительную надежду в контексте возвращения на первое место, однако его нынешние результаты далеки от тех, которые соответствовали бы статусу лидера.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается в 2.09, ничья — в 3.50, а победа «Локомотива» — в 3.45.

В преддверии встречи с «Локомотивом» СКА добился двух крупных побед, забросив 12 шайб в сумме, что в целом подчеркивает нынешнюю форму санкт-петербуржцев, имеющих все шансы сдвинуть с первой позиции главных конкурентов.

Игра «Локомотива» в рамках январского отрезка все еще вызывает вопросы, ярославцам явно не хватает стабильности , за что и может зацепиться команда Романа Ротенберга в домашней игре.

На фоне двух результативных матчей СКА логично поверить в третий подряд такой исход. Наши прогноз и ставка — СКА победит + ТБ 4.5 за 3.20.

Все матчи с 7 декабря прошлого года, в которых санкт-петербуржцы брали 2 очка, заканчивались в основное время. Поэтому наш альтернативный прогноз — СКА победит за 2.09.