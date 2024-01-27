В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 27 января. Начало встречи — в 17:00 мск. «Спартак» — «Динамо» Москва: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Спартак»

Турнирное положение: В 56 матчах «Спартак» набрал 72 очка, с которыми находится на четвертом месте в таблице Западной конференции. На 3 балла он отстает от первой тройки с учетом того, что прямые конкуренты имеют одну-две игры в запасе.

Последние матчи: После затяжной — 6-матчевой — серии неудач «Спартак» провел четыре встречи, в которых набрал пять очков.

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Добиться первой в 2024 году победы команде Алексея Жамнова удалось в матче с «Витязем» (2:1), за которым последовали поражения от «Авангарда» (1:3) и «Ак Барса» (3:4 Б). А в рамках недавнего дерби «Спартак» разгромил «Динамо» (6:3).

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Не сыграют: Нападающие Андрей Локтионов, Михаил Мальцев, Иван Морозов — травмы.

Состояние команды: В самый ответственный отрезок сезона «Спартак» входит в кризисе. Тем не менее красно-белые имеют все шансы закончить чемпионат в первой четверке, хотя позиция за пределами топ-3 едва ли станет большим утешением на фоне предыдущих результатов.

«Динамо» Москва

Турнирное положение: По итогам 55 матчей «Динамо» Москва вернуло второе место в таблице Запада, набрав 56 очков. Такое же количество баллов имеет первый «Локомотив», который провел на игру меньше.

Последние матчи: В первой половине января «Динамо» Москва добилось пяти побед подряд, после чего команда провела нестабильный отрезок, допустив два поражения в четырех встречах.

Неожиданной стала потеря двух очков в домашней игре с «Нефтехимиком» (1:2), за которой последовал разгром минского «Динамо» (4:1) и упомянутые 3:6 от «Спартака». В последнем матче команда Алексея Кудашова уничтожила «Куньлунь» (5:1).

Не сыграют: Нападающий Максим Джиошвили — травма.

Состояние команды: В планы «Динамо» на остаток регулярки входит борьба за лидерство в Западной конференции. При этом несмотря на эпизодические промахи, на дистанции команда Кудашова смотрится весьма убедительно.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается в 3.25, ничья — в 3.80, а победа «Динамо» Москва — в 2.17.

Несмотря на разгромное поражение в последнем очном матче, динамовцы сохраняют хорошую форму на дистанции и остаются в борьбе за лидерство . А недавние 3:6, кажется, лишь раззадорят динамовцев в контексте реванша.

В предстоящем матче бело-голубые имеют все шансы дать «Спартаку» достойный ответ на его площадке. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит за 2.17.

От дерби столичных команд вполне логично ожидать высокую результативность. Наш альтернативный прогноз — тотал больше 5.5 за 2.00.