В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «Платинум Арене» 10 января. Начало встречи — в 12:00 мск. «Амур» — «Сибирь»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Амур»

Турнирное положение: Битва за восьмую строчку в Восточной конференции вышла на пик своей напряженности: на данный момент «Амур» — с 50 очками — отстает от места в топ-8 на один балл, имея пару игр в запасе.

Последние матчи: В пяти предыдущих встречах «Амур» добился четырех побед. При этом в трех матчах дальневосточный клуб забросил по 4 шайбы. Безусловно, для него это чуть ли не лучший период в регулярке.

При этом январскую кампанию команда Андрея Мартемьянова начала с поражения от «Северстали» (2:4). За ним последовали победы — над минским «Динамо» (3:2 ОТ) и «Сибирью» (4:0).

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Не сыграют: Защитники Яков Рылов, Кирилл Спиценко, нападающие Александр Хохлачев, Петр Хохряков — травмы.

Состояние команды: Упустив довольно много возможностей ранее, «Амур», находящийся на этапе перестройки, максимально вовремя включился в гонку за плей-офф, приближаясь к серии решающих матчей в оптимальных по своим меркам кондициях.

«Сибирь»

Турнирное положение: По итогам 49 матчей «Сибирь» по-прежнему находится на восьмой строчке в Восточной конференции с 51 очком. На один балл она опережает «Амур» и на два — «Нефтехимик».

Последние матчи: Если «Амур» в пяти предыдущих встречах добился четырех побед, то у «Сибири» полностью противоположная статистика — четыре поражения в пяти недавних встречах.

Единственный удачный матч в январе команда Сергея Кривокрасова провела против «Адмирала» (4:1). Позже новосибирцы уступили «Салавату Юлаеву» (2:3 ОТ) и позорно отлетели 0:4 от «Амура».

Не сыграют: На момент публикации информации о потерях в составе «Сибири» не поступало.

Состояние команды: Если ранее позиции «Сибири» в контексте борьбы за восьмую строчку казались максимально твердыми, но на текущий момент серии неудач значительно усложняют концовку команде Кривокрасова.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Амура» оценивается в 2.45, ничья — в 3.90, а победа «Сибири» — в 2.70.

Будучи прямым конкурентом, «Амур» сумел вплотную подойти к «Сибири» благодаря крупной победе в понедельник. Очевидно, что хабаровчане разожгли по-новому интригу в борьбе за восьмое место.

В ближайшем матче команда Андрея Мартемьянова может обойти «Сибирь», и ради такого промежуточного успеха хозяева «Платинум Арены» готовы выдать свой максимум, на время забыв о главных игровых проблемах.

Тренер «Амура» хорошо знает соперника , поэтому повторение сценария предыдущей встречи вполне вероятно. Наши прогноз и ставка — «Амур» победит в матче за 1.83.

Пропускать по 3 шайбы и более в текущем сезоне для «Сибири» является нормой, поэтому наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Амура» больше 2.5 за 2.27.