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    «Амур» способен повторить успех прошлой игры?

    «Амур» — «Сибирь». Ставка (к. 1.83) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 10 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Амур» — «Сибирь»
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    Кирилл Спиценко
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «Платинум Арене» 10 января. Начало встречи — в 12:00 мск. «Амур» — «Сибирь»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Амур»

    Турнирное положение: Битва за восьмую строчку в Восточной конференции вышла на пик своей напряженности: на данный момент «Амур» — с 50 очками — отстает от места в топ-8 на один балл, имея пару игр в запасе.

    Последние матчи: В пяти предыдущих встречах «Амур» добился четырех побед. При этом в трех матчах дальневосточный клуб забросил по 4 шайбы. Безусловно, для него это чуть ли не лучший период в регулярке.

    При этом январскую кампанию команда Андрея Мартемьянова начала с поражения от «Северстали» (2:4). За ним последовали победы — над минским «Динамо» (3:2 ОТ) и «Сибирью» (4:0).

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    Не сыграют: Защитники Яков Рылов, Кирилл Спиценко, нападающие Александр Хохлачев, Петр Хохряков — травмы.

    Состояние команды: Упустив довольно много возможностей ранее, «Амур», находящийся на этапе перестройки, максимально вовремя включился в гонку за плей-офф, приближаясь к серии решающих матчей в оптимальных по своим меркам кондициях.

    «Сибирь»

    Турнирное положение: По итогам 49 матчей «Сибирь» по-прежнему находится на восьмой строчке в Восточной конференции с 51 очком. На один балл она опережает «Амур» и на два — «Нефтехимик».

    Последние матчи: Если «Амур» в пяти предыдущих встречах добился четырех побед, то у «Сибири» полностью противоположная статистика — четыре поражения в пяти недавних встречах.

    Единственный удачный матч в январе команда Сергея Кривокрасова провела против «Адмирала» (4:1). Позже новосибирцы уступили «Салавату Юлаеву» (2:3 ОТ) и позорно отлетели 0:4 от «Амура».

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    • Не сыграют: На момент публикации информации о потерях в составе «Сибири» не поступало.

    Состояние команды: Если ранее позиции «Сибири» в контексте борьбы за восьмую строчку казались максимально твердыми, но на текущий момент серии неудач значительно усложняют концовку команде Кривокрасова.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Амура» оценивается в 2.45, ничья — в 3.90, а победа «Сибири» — в 2.70.

    Будучи прямым конкурентом, «Амур» сумел вплотную подойти к «Сибири» благодаря крупной победе в понедельник. Очевидно, что хабаровчане разожгли по-новому интригу в борьбе за восьмое место.

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    В ближайшем матче команда Андрея Мартемьянова может обойти «Сибирь», и ради такого промежуточного успеха хозяева «Платинум Арены» готовы выдать свой максимум, на время забыв о главных игровых проблемах.

    Тренер «Амура» хорошо знает соперника, поэтому повторение сценария предыдущей встречи вполне вероятно. Наши прогноз и ставка — «Амур» победит в матче за 1.83.

    Пропускать по 3 шайбы и более в текущем сезоне для «Сибири» является нормой, поэтому наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Амура» больше 2.5 за 2.27.

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    «Амур» — «Сибирь»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 10.01.2024. Прогнозы на хоккей. «Амур» способен повторить успех прошлой игры?
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