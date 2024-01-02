В матче четвертьфинала Молодежного чемпионата мира по хоккею США сыграют с Латвией. Встреча пройдет во «Фролюндаборге» 2 января. Начало запланировано на 19:00 мск. США — Латвия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

США

Турнирное положение: Сборная США оказалась единственной на групповой стадии без поражений в статистике. В четырех матчах ей удалось набрать 11 очков и занять первое место. Кроме того, за этот период команда забросила 29 шайб, что также стало лучшим показателем результативности.

Последние матчи: На старте чемпионата США разбили Норвегию (4:1) и Швейцарию (11:3), а в матче с Чехией команде Дэйва Карла пришлось вырывать победу в серии буллитов (4:3 Б). В заключительной встрече американцы не пожалели Словакию (10:2).

Все прогнозы на хоккей

Не сыграют: На текущий момент у сборной США полноценный состав.

Состояние команды: Групповую кампанию Штаты провели образцово, подтвердив статус главного претендента на золото. В первом плей-офф раунде она имеет возможность хорошенько размяться в преддверии более серьезных вызовов.

Латвия

Турнирное положение: В четырех матчах группового этапа латвийцы довольствовались всего одной победой. Суммарно они набрали 3 балла и заняли четвертую строчку в таблице с разницей голов 6:22.

Последние матчи: Текущий турнир Латвия начала безобразно: потерпела три подряд поражения, не забив ни разу. Так, команда Артиса Аболса крупно влетела Швеции (0:6), Канаде (0:10) и Финляндии (0:4).

Важнейшим во всех смыслах оказался последний матч с Германией. И, несмотря на пессимистичные прогнозы, Латвии удалось добиться размашистой победы (6:2), открывшей путевку в следующий раунд.

Не сыграют: У Латвии нет отсутствующих хоккеистов.

Состояние команды: Безусловно, одна крупная победа на турнире ничего не меняет. Латвия остается главным аутсайдером плей-офф, который, вероятно, уже заранее смирился с крахом в четвертьфинале.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа США оценивается в 1.01, ничья — в 25.0, а победа Латвии — в 44.0.

Латвия — это безвольный аутсайдер, который собрался на один матч, успешно его провел и проскочил в плей-офф. Безусловно, подобный расчет заслуживает похвалы. Однако в раунде на вылет его дорога закончится, не успев даже толком начаться.