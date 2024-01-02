В матче четвертьфинала Молодежного чемпионата мира по хоккею Словакия сыграет с Финляндией. Встреча пройдет во «Фролюндаборге» 2 января. Начало запланировано на 14:00 мск. Словакия — Финляндия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Словакия

Турнирное положение: В четырех матчах группового этапа сборная Словакии одержала три победы, благодаря которым — с 9 набранными очками — оказалась на втором месте в группе, показав вторую по силе атаку — 19 голов — уступив в этом компоненте только США.

Последние матчи: Все три победы Словакия оформила сплошной серией: в каждом матче разрыв в счете составил минимум 3 гола.

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Поочередно команда Ивана Фенеша разгромила Чехию (6:2), Швейцарию (3:0) и Норвегию (8:4). А единственное поражение словаки потерпели от Штатов, которым проиграли с позорными 2:10.

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Не сыграют: На текущий момент кадровых потерь нет.

Состояние команды: На стадии групповых матчей Словакия стала приятной сенсацией, однако последняя игра с американцами напомнила о ее подлинном статусе. Поэтому успешный исход четвертьфинальной встречи команда Фенеша уже могла бы считать большим достижением.

Финляндия

Турнирное положение: На групповом этапе Финляндия поделила пополам победы и поражения, закончив кампанию на третьей строчке в таблице. Так, в четырех матчах она набрала 5 очков, а также забросила 14 шайб при 13 пропущенных.

Последние матчи: В данный турнир Финляндия вошла коряво, потерпев два поражения. Если разгром от Канады (2:5) едва ли стал сюрпризом, то 3:4 в матче с Германией вызвали обеспокоенность.

Тем не менее к концу группового этапа команда Лаури Микколы взялась за голову и добилась важнейших в турнирном плане побед. Так, сперва она уничтожила Латвию, а затем одержала верх над Швецией (5:4 Б).

Не сыграют: В составе Финляндии кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: На начальном этапе чемпионата Финляндия — в статусе одной из элитных европейских сборных — выдала посредственную кампанию, готовясь при этом в плей-офф зацепиться за шанс сразиться за медали.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Словакии оценивается в 4.00, ничья — в 4.75, а победа Финляндии — в 1.66.

Сборная Словакии стала одним из приятных открытий данного ЧМ , выдав ряд ярких матчей. И даже несмотря на разгромное поражение от США, словаки на кураже готовы презентовать очередной перфоманс и в плей-офф.

Финляндия провела групповую стадию посредственно, и в четвертьфинале, несмотря на котировки, легко ей точно не будет.

Возможно, для нынешней Словакии первый плей-офф раунд — это предел возможностей, обусловленный ограниченностью в классе, но даже в такой ситуации ей ничего не мешает провести результативный матч, а, возможно, и подарить первую сенсацию. Наши прогноз и ставка — тотал больше 6 за 1.80.