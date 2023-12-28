В матче Молодежного чемпионата мира по хоккею Швейцария сыграет с США. Встреча пройдет во «Фролюндаборге» 28 декабря. Начало запланировано на 19:00 мск. Швейцария — США: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Швейцария

Турнирное положение: В первом матче, прошедшем 27 декабря, Швейцария встретилась со Словакией и проиграла ей всухую (0:3). Сейчас она занимает четвертую строчку в группе B без набранных очков, опережая Норвегию.

Последние матчи: Перед чемпионатом мира Швейцария провела четыре контрольных встречи. Две закончились победой, еще две обернулись провалом.

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Дважды кряду команда Марселя Йенни обыграла Германию (4:3 Б, 6:1). Но стоило ей встретиться с элитными представителями молодежного хоккея, как сразу же начались проблемы. Так, швейцарцы крупно влетели Швеции (2:4) и Канаде (3:6).

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Не сыграют: На данный момент Швейцария не имеет кадровых потерь.

Состояние команды: В текущих условиях Швейцария — в роли одного из аутсайдеров — будет вести борьбу с Норвегией за право сыграть в плей-офф, однако в раунде на вылет ей едва ли можно на что-то надеяться.

США

Турнирное положение: В первом матче США встретились, пожалуй, с самым простым соперником группы B. Это, конечно же, Норвегия, с которой американцы уверенно разобрались (4:1) и поднялись на второе место в таблице с тремя очками.

Последние матчи: перед началом нового чемпионата бронзовые призеры предыдущего провели только две контрольные встречи, однако в соперники они выбрали Швецию и Канаду.

В матче со шведами команда Дэвида Карла добилась волевой победы, уступая 0:2 (5:3). А товарищеская встреча с Канадой переросла в результативный триллер, в котором американцы взяли верх в овертайме (6:5 ОТ).

Не сыграют: В составе США нет травмированных или дисквалифицированных.

Состояние команды: Сборная США собрала на этом турнире талантливых молодых ребят, которые, возможно, превосходят даже Канаду. На текущий момент американцы считаются главными претендентами на золотые медали.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Швейцарии оценивается в 13.4, ничья — в 8.70, а победа США — в 1.13.

В дебютном матче США одержали, возможно, не такую размашистую победу, как от них ждали, тем не менее разгром аутсайдера состоялся. Штаты разобрались с Норвегией в будничном режиме, на классе . Вероятно, по такому же сценарию пройдет встреча со Швейцарией.

Команда Дэвида Карла вряд ли ставит себе цель разгромить соперника. Тем не менее она находится на совершенно другом уровне, а крупный счет в игре — вполне ожидаемый исход. Наши прогноз и ставка — США победят с форой -3.5 за 2.23.