Швейцария
Турнирное положение: В первом матче, прошедшем 27 декабря, Швейцария встретилась со Словакией и проиграла ей всухую (0:3). Сейчас она занимает четвертую строчку в группе B без набранных очков, опережая Норвегию.
Последние матчи: Перед чемпионатом мира Швейцария провела четыре контрольных встречи. Две закончились победой, еще две обернулись провалом.
Коэффициенты матча Швейцария U20 — США U20
Дважды кряду команда Марселя Йенни обыграла Германию (4:3 Б, 6:1). Но стоило ей встретиться с элитными представителями молодежного хоккея, как сразу же начались проблемы. Так, швейцарцы крупно влетели Швеции (2:4) и Канаде (3:6).
Не сыграют: На данный момент Швейцария не имеет кадровых потерь.
Состояние команды: В текущих условиях Швейцария — в роли одного из аутсайдеров — будет вести борьбу с Норвегией за право сыграть в плей-офф, однако в раунде на вылет ей едва ли можно на что-то надеяться.
США
Турнирное положение: В первом матче США встретились, пожалуй, с самым простым соперником группы B. Это, конечно же, Норвегия, с которой американцы уверенно разобрались (4:1) и поднялись на второе место в таблице с тремя очками.
Последние матчи: перед началом нового чемпионата бронзовые призеры предыдущего провели только две контрольные встречи, однако в соперники они выбрали Швецию и Канаду.
В матче со шведами команда Дэвида Карла добилась волевой победы, уступая 0:2 (5:3). А товарищеская встреча с Канадой переросла в результативный триллер, в котором американцы взяли верх в овертайме (6:5 ОТ).
Не сыграют: В составе США нет травмированных или дисквалифицированных.
Состояние команды: Сборная США собрала на этом турнире талантливых молодых ребят, которые, возможно, превосходят даже Канаду. На текущий момент американцы считаются главными претендентами на золотые медали.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа Швейцарии оценивается в 13.4, ничья — в 8.70, а победа США — в 1.13.
В дебютном матче США одержали, возможно, не такую размашистую победу, как от них ждали, тем не менее разгром аутсайдера состоялся.
Команда Дэвида Карла вряд ли ставит себе цель разгромить соперника. Тем не менее она находится на совершенно другом уровне, а крупный счет в игре — вполне ожидаемый исход. Наши прогноз и ставка — США победят с форой -3.5 за 2.23.