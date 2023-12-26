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    «Лада» — «Металлург» Мг. Ставка (к. 1.95) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 26 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лада» — «Металлург» Мг
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    Максим Карпов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Лада Арене» 26 декабря. Начало встречи — в 15:30 мск. «Лада» — «Металлург» Мг: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Лада»

    Турнирное положение: В 44 встречах «Лада» смогла набрать 53, с которыми по-прежнему занимает четвертое место в Восточной конференции и отстает по дополнительным показателям от «Салавата Юлаева». Идущих ниже соперников она опережает на 2 балла.

    Последние матчи: В конце ноября «Лада» увязла в серии поражений, которая преследовала команду в течение четырех матчей. Однако в первой половине декабря тольяттинцы добились двух побед в трех встречах.

    После отдыха команда Олега Браташа дважды сыграла с «Сибирью», которой сперва уступила (1:2 ОТ), а затем разгромила дома (4:1). В последнем матче «Лада» принимала «Автомобилист» и устроилась на очередное поражение, на этот раз крупное (1:5).

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    Не сыграют: Нападающие Скотт Космачук, Данила Моисеев, Никита Попугаев — травмы.

    Состояние команды: После того как «Ладу» подвинули с первого места, команда-сенсация Востока пытается закрепиться в первой четверке, однако частные неудачи последних недель существенно усложняют эту задачу, увеличивая риск опуститься ниже шестой позиции.

    «Металлург» Мг

    Турнирное положение: По итогам 43 матчей «Металлург» Мг остался на первом месте в таблице Восточной конференции с 59 очками. На данном этапе он ушел в отрыв от «Авангарда» на 2 балла, однако у омичей по-прежнему имеются две встречи в запасе.

    Последние матчи: В период с 30 ноября по 7 декабря «Металлург» Мг потерпел четыре подряд поражения. И перерыв в тех условиях был для него жизненно необходимым.

    После паузы в КХЛ команда Андрея Разина вернулась на победную тропу. Сперва она одержала верх над «Амуром» (4:3 ОТ), но важнее оказался второй матч, в котором «Магнитка» — на катке «Авангарда» — получила 2 очка и ушла в отрыв в гонке лидеров (3:2).

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    Состояние команды: Отдых в несколько недель стал для «Металлурга» Мг этапом перезагрузки, благодаря которому он оставил в прошлом неудачи начала декабря и не позволил прямому конкуренту вытеснить себя с первого места.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Лады» оценивается в 3.69, ничья — в 4.05, а победа «Металлурга» Мг — в 1.95.

    Перерыв в чемпионате явно пошел «Магнитке» на пользу. Отдохнув, Андрея Разина вернулась в регулярку с новыми силами и на время исправила ситуацию, из-за которой рисковала потерять лидерство на Востоке.

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    Однако остающиеся актуальными высокая плотность в таблице и динамичная конкуренция будут мотивировать «Магнитку» на дальнейшие локальные успехи.

    Для магнитогорцев «Лада», демонстрирующая очевидный форменный спад — особенно в играх с топ-клубами — станет новой мишенью. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг победит за 2.00.

    Тем не менее высокая результативность в предстоящей встрече едва ли станет возможной с учетом того, что в последних больших матчах атака тольяттинцев просто растворяется на льду. Наш альтернативный прогноз — тотал меньше 5 за 1.85.

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