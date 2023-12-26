«Лада»
Турнирное положение: В 44 встречах «Лада» смогла набрать 53, с которыми по-прежнему занимает четвертое место в Восточной конференции и отстает по дополнительным показателям от «Салавата Юлаева». Идущих ниже соперников она опережает на 2 балла.
Последние матчи: В конце ноября «Лада» увязла в серии поражений, которая преследовала команду в течение четырех матчей. Однако в первой половине декабря тольяттинцы добились двух побед в трех встречах.
После отдыха команда Олега Браташа дважды сыграла с «Сибирью», которой сперва уступила (1:2 ОТ), а затем разгромила дома (4:1). В последнем матче «Лада» принимала «Автомобилист» и устроилась на очередное поражение, на этот раз крупное (1:5).
Не сыграют: Нападающие Скотт Космачук, Данила Моисеев, Никита Попугаев — травмы.
Состояние команды: После того как «Ладу» подвинули с первого места, команда-сенсация Востока пытается закрепиться в первой четверке, однако частные неудачи последних недель существенно усложняют эту задачу, увеличивая риск опуститься ниже шестой позиции.
«Металлург» Мг
Турнирное положение: По итогам 43 матчей «Металлург» Мг остался на первом месте в таблице Восточной конференции с 59 очками. На данном этапе он ушел в отрыв от «Авангарда» на 2 балла, однако у омичей по-прежнему имеются две встречи в запасе.
Последние матчи: В период с 30 ноября по 7 декабря «Металлург» Мг потерпел четыре подряд поражения. И перерыв в тех условиях был для него жизненно необходимым.
После паузы в КХЛ команда Андрея Разина вернулась на победную тропу. Сперва она одержала верх над «Амуром» (4:3 ОТ), но важнее оказался второй матч, в котором «Магнитка» — на катке «Авангарда» — получила 2 очка и ушла в отрыв в гонке лидеров (3:2).
Не сыграют: Нападающий Данила Квартальнов — травма.
Состояние команды: Отдых в несколько недель стал для «Металлурга» Мг этапом перезагрузки, благодаря которому он оставил в прошлом неудачи начала декабря и не позволил прямому конкуренту вытеснить себя с первого места.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Лады» оценивается в 3.69, ничья — в 4.05, а победа «Металлурга» Мг — в 1.95.
Однако остающиеся актуальными высокая плотность в таблице и динамичная конкуренция будут мотивировать «Магнитку» на дальнейшие локальные успехи.
Для магнитогорцев «Лада», демонстрирующая очевидный форменный спад — особенно в играх с топ-клубами — станет новой мишенью. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг победит за 2.00.
Тем не менее высокая результативность в предстоящей встрече едва ли станет возможной с учетом того, что в последних больших матчах атака тольяттинцев просто растворяется на льду. Наш альтернативный прогноз — тотал меньше 5 за 1.85.