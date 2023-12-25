«Динамо» Москва
Турнирное положение: В 43 матчах «Динамо» Москва набрало 62 очка, благодаря чему поднялось на первое место в Западной конференции, опередив на 2 балла своего главного конкурента — «Спартак» — с которым сравнялось по количеству проведенных встреч.
Последние матчи: В одном из последних матчей до паузы «Динамо» Москва и «Спартак» презентовали на льду «Мегаспорт Арены» лучший в текущем сезоне блокбастер, в котором бело-голубые оказались проигравшей стороной (7:8 ОТ).
Однако за безумным столичным дерби последовала победная серия, в период которой команда Алексея Кудашова разобралась с «Северсталью» (2:1 Б), ЦСКА (4:1), «Трактором» (4:3 Б) и «Нефтехимиком» (3:2 ОТ).
Не сыграют: Нападающий Максим Джиошвили — травма.
Состояние команды: Почти весь сезон «Динамо» соперничает исключительно со «Спартаком». Регулярно московские клубы смещают друг друга с первой позиции. При этом обе команды на пути к лидерству иногда проводят провальные отрезки.
СКА
Турнирное положение: По итогам 42 матчей СКА в очередной раз опустился на пятую позицию в Западной конференции с 55 очками в активе. По набранным баллам он идет синхронно с четвертым «Торпедо». Клуб из Нижнего провел на игру больше.
Последние матчи: За несколько дней до паузы — 5 декабря — СКА уступил «Автомобилисту» (2:3 Б) и вынужденно попрощался с 11-матчевой серией без поражений.
За промахом в Екатеринбурге последовала 3-матчевая серия побед и сумасшедшей результативности. Так, команда Романа Ротенберга разделалась с «Трактором» (3:1), «Сочи» (7:2) и ЦСКА (6:2). А вот в игре с прямым конкурентом — «Торпедо» — санкт-петербуржцев ждала новая неудача (1:3).
Не сыграют: Защитник Андрей Педан, нападающие Брендан Лайпсик и Владимир Алистров — травмы.
Состояние команды: После двух месяцев тотальных разочарований санкт-петербуржцы выдали уверенную кампанию в ноябре и пытаются сохранить победный ритм в декабре, войдя при этом в список фаворитов Западной конференции.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Москва оценивается в 2.70, ничья — в 4.05, а победа СКА — в 2.40.
Фактор домашней игры и поражение СКА от «Торпедо» не делают «Динамо» фаворитом, если смотреть на котировки. Но, кажется, в действительности ситуация будет немного другой.
Торпедовцы показали, что
В двух встречах из трех после паузы столичные хоккеисты забрасывали по 3-4 шайбы в основное время. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Динамо» Москва больше 2.5 за 2.03.
С 21 ноября динамовцы никому не уступают на своем катке. Текущая серия без поражений на «ВТБ Арене» разрослась до четырех матчей. Наш альтернативный прогноз — «Динамо» Москва победит с форой 0 за 2.04.