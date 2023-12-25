В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать СКА. Игра пройдет на «ВТБ Арене» 25 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Москва — СКА: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Динамо» Москва

Турнирное положение: В 43 матчах «Динамо» Москва набрало 62 очка, благодаря чему поднялось на первое место в Западной конференции, опередив на 2 балла своего главного конкурента — «Спартак» — с которым сравнялось по количеству проведенных встреч.

Последние матчи: В одном из последних матчей до паузы «Динамо» Москва и «Спартак» презентовали на льду «Мегаспорт Арены» лучший в текущем сезоне блокбастер, в котором бело-голубые оказались проигравшей стороной (7:8 ОТ).

Однако за безумным столичным дерби последовала победная серия, в период которой команда Алексея Кудашова разобралась с «Северсталью» (2:1 Б), ЦСКА (4:1), «Трактором» (4:3 Б) и «Нефтехимиком» (3:2 ОТ).

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Не сыграют: Нападающий Максим Джиошвили — травма.

Состояние команды: Почти весь сезон «Динамо» соперничает исключительно со «Спартаком». Регулярно московские клубы смещают друг друга с первой позиции. При этом обе команды на пути к лидерству иногда проводят провальные отрезки.

СКА

Турнирное положение: По итогам 42 матчей СКА в очередной раз опустился на пятую позицию в Западной конференции с 55 очками в активе. По набранным баллам он идет синхронно с четвертым «Торпедо». Клуб из Нижнего провел на игру больше.

Последние матчи: За несколько дней до паузы — 5 декабря — СКА уступил «Автомобилисту» (2:3 Б) и вынужденно попрощался с 11-матчевой серией без поражений.

За промахом в Екатеринбурге последовала 3-матчевая серия побед и сумасшедшей результативности. Так, команда Романа Ротенберга разделалась с «Трактором» (3:1), «Сочи» (7:2) и ЦСКА (6:2). А вот в игре с прямым конкурентом — «Торпедо» — санкт-петербуржцев ждала новая неудача (1:3).

Не сыграют: Защитник Андрей Педан, нападающие Брендан Лайпсик и Владимир Алистров — травмы.

Состояние команды: После двух месяцев тотальных разочарований санкт-петербуржцы выдали уверенную кампанию в ноябре и пытаются сохранить победный ритм в декабре, войдя при этом в список фаворитов Западной конференции.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Москва оценивается в 2.70, ничья — в 4.05, а победа СКА — в 2.40.

Фактор домашней игры и поражение СКА от «Торпедо» не делают «Динамо» фаворитом, если смотреть на котировки. Но, кажется, в действительности ситуация будет немного другой.

Торпедовцы показали, что СКА даже на фоне серии побед допускает ошибки в обороне, которые могут стоить результата . Учитывая, что команда Алексея Кудашова планирует задержаться на первой строчке, она явно не станет осторожничать в игре такого класса.

В двух встречах из трех после паузы столичные хоккеисты забрасывали по 3-4 шайбы в основное время. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Динамо» Москва больше 2.5 за 2.03.

С 21 ноября динамовцы никому не уступают на своем катке. Текущая серия без поражений на «ВТБ Арене» разрослась до четырех матчей. Наш альтернативный прогноз — «Динамо» Москва победит с форой 0 за 2.04.