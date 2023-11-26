В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Сочи». Игра пройдет на «Платинум Арене» 26 ноября. Начало встречи — в 10:00 мск. «Амур» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Амур»

Несмотря на трудности, с которыми «Амур» сталкивается по ходу регулярки, он продолжает биться за возможность оказаться в первой восьмерке. И на данном этапе хабаровчане имеют определенные успехи в этом направлении.

В 34 матчах «Амур» набрал 34 очка, с которыми занимает девятое место в Восточной конференции. Столько же баллов заработал десятый «Нефтехимик», а от восьмой «Сибири» он отстает на один балл при одинаковом количестве проведенных встреч.

Во второй половине текущего месяца команда Андрея Мартемьянова пережила очередную серию поражений, в которую вошли три встречи. Поочередно хабаровчане уступили ЦСКА (1:2), «Нефтехимику» (0:4) и «Адмиралу» (0:2).

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Во второй подряд игре в рамках дальневосточного дерби «Амуру» повезло больше (2:1). Еще ярче команда Мартемьянова провела последнюю домашнюю встречу, в которой не оставила шансов «Северстали» (6:2).

«Сочи»

От искрометной команды стартового этапа сезона не осталось ничего: «Сочи» вернулся к привычным нормам, проигрывая большую часть матчей, постепенно превращаясь в одного главных неудачников Запада.

По итогам 35 игр «Сочи» остался с 28 очками, с которыми занимает десятое место в Западной конференции. По набранным баллам южане идут синхронно с «Витязем», а от зоны первой восьмерки отстают на 5 очков.

Последнюю в регулярке победу команда Дмитрия Кокорева одержала 16 ноября. В «Большом» она устроила безумный триллер с «Ладой», обыграв ее в серии буллитов (5:4 Б). Эта победа остановила цикл поражений, в который вошли девять матчей.

Однако за встречей с тольяттинцами последовала новая серия неудач. Трижды кряду южане не набрали ни одного очка и только раз забросили больше одной шайбы. Соперниками «Сочи» были ЦСКА (1:3), «Сибирь» (2:5) и «Адмирал» (1:3).

Прогноз и ставка

На победу «Амура» букмекеры дают коэффициент 1.63, на ничью — 4.70, а на победу «Сочи» — 4.40.

Поражение в дерби Дальнего Востока 19 ноября стало для «Амура» триггером, после которого команда, будто по щелчку переключателя, начала добиваться побед, что является крайне важным на фоне борьбы за восьмое место.

В ближайшей домашней игре команда Андрея Мартемьянова — при максимально удачном развитии событий — может войти в зону первой восьмерки , учитывая, что к ней в гости едет «Сочи», испытывающий проблемы в каждом ключевом компоненте — от слабой реализации до разлада в обороне.

Несомненно, хабаровчане планируют провести матч, который по зрелищности и качеству напомнит встречу с «Северсталью». Наши прогноз и ставка — «Амур» победит + ТБ 5.5 за 3.40.