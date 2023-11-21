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    «Бостон» оставит «Тампу-Бэй» без набранных очков на ее же катке

    «Тампа-Бэй» — «Бостон». Ставка и прогноз (к. 2.45) на хоккейный матч НХЛ 21 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Тампа-Бэй» — «Бостон»
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    «Бостон» в матче с «Монреалем»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на «Амали Арене» 21 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 21 Ноября 2023 года

    «Тампа-Бэй»

    Кадровые потери и общий игровой спад стали причиной провального старта сезона, который преследует «Тампу-Бэй» по сей день. С первых дней регулярки команда из штата Флорида перепела 10 поражений и едва ли в текущей форме способна бороться за лидерские позиции на Востоке.

    В 18 играх «Тампа-Бэй» набрала 20 очков, с которыми поднялась на седьмую строчку в конференции. Столько же баллов заработали выше идущие «Вашингтон» и «Каролина». Однако они имеют матчи в запасе.

    Коэффициенты матча Тампа-Бэй — Бостон

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    Последняя на данном этапе серия неудач затянула команду Джона Купера в период 10 по 15 ноября. В этом отрезке «Лайтнинг» остались без набранных очков трижды кряду, да еще и пропустив от четырех и более шайб в каждой игре.

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    В упомянутую серию вошли матчи с «Чикаго» (5:3), «Каролиной» (4:0) и «Сент-Луисом» (5:0). Но, кажется, в последних играх «Тампа-Бэй» возвращается к нормам топ-клуба: в частности, «Лайтнинг» добились побед над «Чикаго» (4:2) и «Эдмонтоном» (6:4).

    «Бостон»

    В прошлом сезоне «Бостон» провел космическую регулярку, став рекордсменом по количеству побед и набранным очкам. В новой кампании он явно способен приблизиться к аналогичным показателям и в очередной раз выйти в плей-офф с первого места.

    В таблице Восточной конференции команда из одноименного города в штате Массачусетс является лидером. В 16 матчах она набрала 28 очков. Ее главными преследователями остаются «Рейнджерс», от которых «Брюинз» оторвались на 3 балла.

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    • Несмотря на достаточно хорошие показатели, команда Джима Монтгомери моментами терпит неудачи, чаще допуская осечки в играх, в которых является безоговорочным фаворитом.

    Один из таких матчей состоялся 12 ноября. Тогда «Брюинз» неожиданно проиграли «Монреалю» (2:3 ОТ). Но в следующих встречах «Бостон» вернулся к привычно высоким результатам. Сперва он разгромил «Баффало» (5:2), а затем взял реванш у «Канадиенс» (5:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Тампы-Бэй» букмекеры дают коэффициент 2.44, на ничью — 4.30, на победу «Бостона» — 2.45.

    В преддверии очной встречи обе команды одержали по две победы, но если взглянуть на результаты в течение более продолжительного отрезка, то «Бостон» смотрится намного убедительнее, хотя полностью избежать ошибок не удается.

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    С момента начала регулярки «Тампу-Бэй» не покидают проблемы оборонительного характера: даже в матчах с аутсайдерами она пропускает много. «Бостон» — это не тот клуб, который способен наказать за подобного рода слабости, и уж точно на «Амали Арене» он не пожалеет команду Джона Купера.

    Гости, несмотря на расклады, получат хорошую возможность набрать очередные 2 балла. Наши прогноз и ставка — «Бостон» победит за 2.45.

    Оборона — традиционно сильная сторона «Брюинз». И текущий сезон пока не стал исключением. По игре в защите бостонцы сейчас лучшие во всем чемпионате. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Тампы-Бэй» меньше 2.5 за 2.22.

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    «Тампа-Бэй» — «Бостон»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 21.11.2023. Прогнозы на хоккей. «Бостон» оставит «Тампу-Бэй» без набранных очков на ее же катке
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