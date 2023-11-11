В матче Кубка Карьяла Финляндия сыграет с Чехией. Встреча пройдет в «Тампере Дек» 11 ноября. Начало запланировано на 18:00 мск. Финляндия — Чехия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Финляндия

Новый Евротур, традиционно стартовавший дома, Финляндия начала ударно: добилась крупной победы над Швейцарией (4:0), в рамках которой Антти Суомела оформил хет-трик, а Кристиан Хельянко — с 25 сэйвами — выдал «сухарь».

Уже в первом периоде команда Юкки Ялонена отметилась двумя заброшенными шайбами, а после паузы во второй двадцатиминутке добила швейцарцев в третьем периоде. Так, финны занимают первое место в таблице, опережая Чехию по дополнительным показателям.

Коэффициенты матча Финляндия — Чехия 1X2Новым игрокам 1.934.153.40Бонус$9500

Последним крупным турниром перед Кубком Карьяла был чемпионат мира, в период которого Финляндия провела 4-матчевую победную серию, в которую попали игры с аутсайдерами вроде Австрии и Франции. А когда дело дошло до встречи с Канадой в плей-офф, команда Ялонена начала испытывать проблемы (1:4).

Все прогнозы на хоккей

Говоря о последнем этапе Евротура, состоявшемся в мае, стоит напомнить, что финны заняли четвертое место, хотя и в очном матче с будущим соперником — Чехией — добились победы в овертайме (3:2 ОТ).

Чехия

Вопреки ожиданиям, Чехия вошла в новый турнир мощно и решительно. В игре со Швецией ей удалось уверенно победить (5:2), полностью уничтожив традиционно крепкую оборону скандинавской команды.

Проверку на прочность молодому вратарю шведов Чехия устроила в первом периоде, когда забросила 4 шайбы: по голу забили Радан Ленц, Давид Томашек, Якуб Флек и Лукаш Седлак, по сути сняв все вопросы о победителе за 16 минут.

Во второй двадцатиминутке еще одной шайбой отметился Адам Кубик. Вратарь Чехии — Якуб Малек — сумел совершить 26 спасений, показав хороший процент отраженных бросков — 92.86. В общей таблице чехи идут вторыми, уступая лидеру исключительно по дополнительным показателям.

Крупная победа над Швецией позволила прервать 3-матчевую серию поражений, которая была сформирована во время чемпионата мира. А последнюю победу над финнами Чехия оформила в декабре прошлого года, обыграв ее в городе Хельсинки (3:2).

Коэффициенты

На победу Финляндии букмекеры дают коэффициент 1.98, на ничью — 4.20, а на победу Чехии — 3.20.

Прогноз

И финны, и чехи ворвались в ноябрьский Евротур эффектно и эффективно. Они не только добились важнейших стартовых побед, но и показали высококлассный хоккей в атаке.

Продолжая упорную борьбу за очки в личной встрече, команды не намерены сбавлять темп. Это относится к результативности, которая сохранит высокие рамки.

Ставка

В матче друг против друга лидерам таблицы бессмысленно отсиживаться на своей половине катка, разбивая игру на пробросы и толкотню у бортов. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 за 1.88.

Учитывая результативность хозяев турнира, нашим альтернативным прогнозом будет индивидуальный тотал Финляндии больше 2.5 за 1.81.