В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Детройт». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 8 ноября. Начало встречи — в 03:30 мск. «Рейнджерс» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рейнджерс»

Новый сезон «Рейнджерс» начали с результативными ошибками: их победы непременно граничили с поражениями, однако после 1:4 от «Нэшвилла» ньюйоркцы собрались и выдали хорошую по своим меркам беспроигрышную серию, которая разрослась до шести матчей.

В 11 играх «Рейнджерс» набрали 17 очков, с которыми поднялись и закрепились на втором месте в Восточной конференции. На 2 балла при равенстве проведенных встреч ньюйоркцы с Манхэттена отстают от первого «Бостона» и на 2 очка опережают «Нью-Джерси» и «Детройт».

В матче 22 октября команда Питера Лавиолетта разгромила «Сиэтл» на его катке (4:1), дав старт победной серии, которая продлилась до 3 ноября. Четырежды в этот период «Рейнджерс» выиграли в основное время. В двух встречах они добились разгрома с разницей в 3 шайбы.

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Последний матч успешной серии прошел в «Мэдисон Сквер Гарден», где «Рейнджерс» одержали верх над «Каролиной» (2:1). Цикл побед остановился в Сент-Поле. В «Эксел Энерджи Центре» команда Лавиолетта не справилась с «Миннесотой», уступив по буллитам (4:5 Б).

«Детройт»

До начала сезона «Детройт» — на очередном этапе перестройки — был одним из тех, кого вряд ли серьезно рассматривали в контексте борьбы за плей-офф, однако старт кампании убеждает в обратном, хотя на дистанции все еще может измениться.

По итогам 12 матчей «Ред Уингз» поднялись на четвертую строчку в Восточной конференции с 15 очками. Столько же баллов набрал третий «Нью-Джерси», а от будущих соперников клуб из штата Мичиган отстает на 2 очка.

В конце прошлого месяца «Детройт» накрыла самая продолжительная в новом сезоне серия поражений, в период которой команда Дерека Лалонда пропускала от четырех шайб и более. Остановлен этот цикл был в Нью-Йорке, но на катке «Айлендерс» (4:3 ОТ).

За встречей на «UBS Арене» последовала очередная потеря очков. На своей территории «Ред Уингз» всухую проиграли «Флориде» (0:2). А в последнем матче «Детройт» сенсационно победил «Бостон» в драматичной битве, уступая 0:2 (5:4).

Коэффициенты

На победу «Рейнджерс» букмекеры дают коэффициент 1.86, на ничью — 4.60, а на победу «Детройта» — 3.35.

Прогноз

Поражение от «Миннесоты» не вписалось в общую картину «Рейнджерс», которые явно не желали терять один балл на выезде. Но при этом теперь ньюйоркцы избавились от давления собственной беспроигрышной серии.

На своем катке они будут стремиться вернуться на прежний уровень , разобравшись с «Детройтом», который, хоть и показывает неплохие результаты, страдает от проблем оборонительного характера, за что его часто наказывают топ-соперники.

Ставка

В «Сквер Гарден» команда Питера Лавиолетта является фаворитом, который в игре на высоких скоростях будет чувствовать себя максимально комфортно. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят + ТБ 4.5 за 2.27.

Учитывая результативность обоих клубов, в Нью-Йорке намечается яркая встреча. Наш альтернативный прогноз — тотал больше 6 за 1.98.