«Рейнджерс»
Новый сезон «Рейнджерс» начали с результативными ошибками: их победы непременно граничили с поражениями, однако после 1:4 от «Нэшвилла» ньюйоркцы собрались и выдали хорошую по своим меркам беспроигрышную серию, которая разрослась до шести матчей.
В 11 играх «Рейнджерс» набрали 17 очков, с которыми поднялись и закрепились на втором месте в Восточной конференции. На 2 балла при равенстве проведенных встреч ньюйоркцы с Манхэттена отстают от первого «Бостона» и на 2 очка опережают «Нью-Джерси» и «Детройт».
В матче 22 октября команда Питера Лавиолетта разгромила «Сиэтл» на его катке (4:1), дав старт победной серии, которая продлилась до 3 ноября. Четырежды в этот период «Рейнджерс» выиграли в основное время. В двух встречах они добились разгрома с разницей в 3 шайбы.
Последний матч успешной серии прошел в «Мэдисон Сквер Гарден», где «Рейнджерс» одержали верх над «Каролиной» (2:1). Цикл побед остановился в Сент-Поле. В «Эксел Энерджи Центре» команда Лавиолетта не справилась с «Миннесотой», уступив по буллитам (4:5 Б).
«Детройт»
До начала сезона «Детройт» — на очередном этапе перестройки — был одним из тех, кого вряд ли серьезно рассматривали в контексте борьбы за плей-офф, однако старт кампании убеждает в обратном, хотя на дистанции все еще может измениться.
По итогам 12 матчей «Ред Уингз» поднялись на четвертую строчку в Восточной конференции с 15 очками. Столько же баллов набрал третий «Нью-Джерси», а от будущих соперников клуб из штата Мичиган отстает на 2 очка.
В конце прошлого месяца «Детройт» накрыла самая продолжительная в новом сезоне серия поражений, в период которой команда Дерека Лалонда пропускала от четырех шайб и более. Остановлен этот цикл был в Нью-Йорке, но на катке «Айлендерс» (4:3 ОТ).
За встречей на «UBS Арене» последовала очередная потеря очков. На своей территории «Ред Уингз» всухую проиграли «Флориде» (0:2). А в последнем матче «Детройт» сенсационно победил «Бостон» в драматичной битве, уступая 0:2 (5:4).
Коэффициенты
На победу «Рейнджерс» букмекеры дают коэффициент 1.86, на ничью — 4.60, а на победу «Детройта» — 3.35.
Прогноз
Поражение от «Миннесоты» не вписалось в общую картину «Рейнджерс», которые явно не желали терять один балл на выезде. Но при этом теперь ньюйоркцы избавились от давления собственной беспроигрышной серии.
Ставка
В «Сквер Гарден» команда Питера Лавиолетта является фаворитом, который в игре на высоких скоростях будет чувствовать себя максимально комфортно. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят + ТБ 4.5 за 2.27.
Учитывая результативность обоих клубов, в Нью-Йорке намечается яркая встреча. Наш альтернативный прогноз — тотал больше 6 за 1.98.