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    «Чикаго» — «Нью-Джерси». Ставка и прогноз (к. 2.15) на хоккейный матч НХЛ 6 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Нью-Джерси»
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    Крис Тирни
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 6 ноября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Чикаго» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 06 Ноября 2023 года

    «Чикаго»

    В новой кампании «Чикаго» — даже со своим молодым новичком — не будет решать большие задачи, связанные с кубковой квалификацией, его текущие результаты это только доказывают.

    В десяти встречах «Блэкхокс» набрали 8 очков, с которыми занимают 13-е место в Западной конференции. От зоны кубковой восьмерки команда из одноименного города в штате Иллинойс отстает на 3 балла и на 1-3 очка опережает канадских соседей снизу — «Калгари» и «Эдмонтон».

    Коэффициенты матча Чикаго — Нью-Джерси

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    В 20-х числах прошлого месяца «Чикаго» в очередной раз пережил серию неудач, в период которой дважды был разгромлен с разницей в 3 шайбы и более, пропустив не менее трех голов в каждой встрече.

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    Прервать цикл тотальных потерь команде Люка Ричардсона удалось благодаря сенсационной победе над «Вегасом» (4:3 ОТ), за которой последовало крупное поражение от «Аризоны» (1:8) и эффектная победа над «Флоридой» (5:2).

    «Нью-Джерси»

    Команда из одноименного города в штате Ньюарк рассчитывает на такую же яркую кампанию, какую выдала в прошлом сезоне. И, несмотря на локальные неудачи, «Девилз» вошли в новую регулярку успешно.

    В десяти встречах «Нью-Джерси» заработал 13 очков, с которыми поднялся на пятое место в Восточной конференции. Столько же баллов набрали прямые конкуренты, расположившиеся в таблице ниже — «Айлендерс» и «Тампа-Бэй».

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    • В период с 28 октября по 3 ноября «Девилз» провели самую продолжительную в текущем сезоне победную серию, в которую вошли три матча. В каждой игре команда Линди Раффа разобралась с соперниками в основное время, забрасывая от четырех шайб и более.

    Поочередно «Нью-Джерси» смял «Баффало» и «Миннесоту» в двух стыковых матчах (4:3, 5:3). На фоне серии таких результатов крайне неожиданным оказалось крупное поражение во встрече с «Сент-Луисом» на льду «Энтерпрайз-центра» (1:4).

    Коэффициенты

    На победу «Чикаго» букмекеры дают коэффициент 3.65, на ничью — 4.70, а на победу «Нью-Джерси» — 1.83.

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    Прогноз

    «Чикаго» — с Коннором Бедардом в составе — это искрометная команда, которая ни на что не претендует, но моментами выдает зрелищные матчи с большим количеством заброшенных шайб и повышенным уровнем драматизма.

    Однако на дистанции «Блэкхокс» остаются аутсайдерами, которые не могут сохранять высокий темп в течение продолжительных игровых отрезков. «Нью-Джерси» после 1:4 на льду «Сент-Луиса», бесспорно, захочет вернуться к прошлым показателям, поэтому предстоящую встречу он будет рассматривать в качестве начальной точки нового беспроигрышного цикла.

    Ставка

    «Девилз» хватит и сил, и умений, и мотивации, чтобы предстоящий матч провести уверенно и с игровым преимуществом. Наши прогноз и ставка — «Нью-Джерси» победит + ТБ 4.5 за 2.15.

    В пяти выигранных матчах из шести в текущем сезоне команда Линди Раффа сумела уложиться в основное время. Наш альтернативный прогноз — «Нью-Джерси» победит за 1.83.

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    «Чикаго» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 06.11.2023. Прогнозы на хоккей. После перезагрузки в Сент-Луисе «Нью-Джерси» готов к новым свершениям
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