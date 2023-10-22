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    «Рейнджерс» готовы зацепиться за очки на льду «Сиэтла»

    «Сиэтл» — «Рейнджерс». Ставка и прогноз (к. 2.07) на хоккейный матч НХЛ 22 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сиэтл» — «Рейнджерс»
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    Артемий Панарин
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сиэтл» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет на «Клаймат Пледж Арене» 22 октября. Начало встречи — в 05:00 мск. «Сиэтл» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сиэтл»

    «Сиэтл» — одна из главных сенсаций прошлого сезона — выдал катастрофический старт новой регулярки: четыре подряд поражения, в трех из которых в его ворота забрасывали не менее трех шайб. Соответственно, проигрывал «Кракен» по-крупному.

    Однако последняя встреча, вероятно, скрасит мрачную атмосферу в раздевалке и вернет хоккеистам определенную долю уверенности. В пяти матчах команда Дэйва Хэкстола заработала всего 3 очка и расположилась на 12-м месте в Западной конференции.

    В среднем «Сиэтл» забрасывает 2 шайбы за игру. Суммарно хоккеисты «Кракена» отличились 10 раз, а защитник Винс Данн является лидером по набранным очкам (1+4). Пропустить команда Хэкстола успела 17 голов. И это один из худших показателей в конференции.

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    В период с 11 по 18 октября «Сиэтл» проиграл «Вегасу» (1:4), «Нэшвиллу» (0:3), «Сент-Луису» (1:2 Б) и «Колорадо» (1:4). И только в последней встрече — с «Каролиной» — «Кракен» выдал безумную результативность, ставшую причиной первой в новом сезоне победы (7:4).

    «Рейнджерс»

    Для «Рейнджерс» этот сезон является очередным периодом больших ожиданий и надежд на мощную кубковую кампанию после долгих лет затишья. Но уже на старте к ньюйоркцам возникают вопросы.

    В четырех матчах команда Питера Лавиолетта добилась двух побед и дважды проиграла. Причем в каждой провальной встрече она пропускала минимум 4 шайбы. Сейчас «Рейнджерс» занимают девятое место в Восточной конференции с 4 очками.

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    • За более высокие позиции они в данный момент бьются сразу с несколькими прямыми конкурентами, набравшими столько же баллов. Это и «Айлендерс», и «Питтсбург», и «Флорида» с «Торонто» — солидный подбор соперников.

    В четырех матчах «Рейнджерс» забросили и пропустили по 11 шайб. По голам в их составе сейчас нет никого лучше Криса Крайдера (4+1). В преддверии очередной выездной встречи, которая станет третьей, ньюйоркцы крупно проиграли «Нэшвиллу» (1:4). До этого в гостях они разгромили «Баффало» (5:1) и уступили «Коламбусу» (3:5), а дома — взяли верх над «Аризоной» (2:1).

    Коэффициенты

    На победу «Сиэтла» букмекеры дают коэффициент 2.65, на ничью — 4.20, а на победу «Рейнджерс» — 2.30.

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    Прогноз

    В последней встрече «Сиэтл» прорвало: команда забросила 7 шайб и добилась первой в сезоне победы. Бесспорно, в атаке «Кракен» был хорош, но в обороне у него по-прежнему большие проблемы.

    В текущей кампании «Сиэтл» только раз не пропустил три шайбы и больше, однако «Рейнджерс» — с их мощным атакующим потенциалом — способны ухудшить данную статистику, учитывая, что на «Клаймат Пледж Арене» они намерены реабилитироваться за домашние 1:4 от «Нэшвилла».

    Ставка

    На катке «Сиэтла» гостей из Нью-Йорка ожидает упорная встреча, но они к таким поворотам почти всегда готовы. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» не проиграют + ТБ 4.5 за 2.07.

    «Рейнджерс» — это команда, играющая под настроение. Если у ее форвардов все будет получаться, то никаких стараний «Сиэтла» не хватит, чтобы спастись. Наш альтернативный прогноз — «Рейнджерс» победят в матче за 1.82.

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