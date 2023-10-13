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    В Новосибирске «Магнитка» забудет о недавних поражениях

    «Сибирь» — «Металлург» Мг. Ставка и прогноз (к. 2.50) на хоккейный матч КХЛ 13 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сибирь» — «Металлург» Мг
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    Жан-Себастьян Ди
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 13 октября. Начало встречи — в 15:30 мск. «Сибирь» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 13 Октября 2023 года
    Сибирь
  • Новосибирск
    •  Сибирь 15:30 Металлург Мг Металлург Мг
  • Магнитогорск
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    «Сибирь»

    Октябрь для «Сибири» стартовал крайне неудачно: серия из четырех поражений, 14 пропущенных шайб, риск на какое-то время покинуть зону кубковой восьмерки и крайне тяжелый будущий календарь, где помимо «Магнитки» находятся «Динамо» Москва, «Торпедо», «Ак Барс», «Спартак» и ЦСКА.

    По итогам 16 матчей «Сибирь» опустилась на восьмую строчку с 18 очками. Теперь она отстает на один балл от идущих выше «Салавата Юлаева» и «Авангарда», опережая при этом девятый «Амур» на одно очко. Хабаровчан ждет матч с «Ак Барсом».

    Коэффициенты матча Сибирь — Металлург Мг

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    За этот период команда Дэвида Немировского забросила всего 33 шайбы, ее атака остается одной из худших в чемпионате. А 46 пропущенных говорят о явных проблемах в защите. Если отталкиваться от цифр, то у новосибирцев четвертая с конца оборона.

    Все прогнозы на КХЛ

    Как уже было упомянуто выше, «Сибирь» сейчас терпит исключительно неудачи. Ее серия поражений стартовала с гостевых матчей с «Трактором» (1:2 ОТ) и «Спартаком» (2:5), за которыми последовали домашние несчастья — во встречах с «Автомобилистом» (0:4) и «Трактором» (4:5 Б).

    «Металлург» Мг

    «Металлург» Мг, чье лидерство на Востоке уже не такое прочное, как неделей ранее, явно не думал, что его победная серия будет прервана двумя крупными поражениями с общей разницей 3:10. Очевидно, в ближайшее время в игре «Магнитки» что-то должно измениться.

    Несмотря на последние матчи, «Металлург» Мг все еще наблюдает за остальными в конференции с самой верхней точки, но второй «Ак Барс» отстает теперь на два балла. У казанцев 23 очка, у «Магнитки» — 25. При этом команда Билялетдинова провела на две встречи меньше.

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    • В данный момент магнитогорцы являются третьими с конца на Востоке по игре в обороне. В 18 матчах они пропустили 49 шайб. Единственным утешением сейчас остается самая мощная в конференции атака — 55 заброшенных шайб.

    Последнюю победу команда Андрея Разина внесла в свою статистику 6 октября, когда дома разгромила «Салават Юлаев» (6:3). Но через два дня она была разбита этим же соперником (2:6). Сгустились тучи над лидером Востока во время выезда на территорию «Авангарда», где случилось еще одно крупное поражение (1:4).

    Коэффициенты

    На победу «Сибири» букмекеры дают коэффициент 2.95, на ничью — 4.00, а на победу «Металлурга» Мг — 2.10.

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    Прогноз

    В предстоящем матче «Сибирь» и «Металлург» Мг будут бороться за то, чтобы прервать свои негативные серии. И если рассуждать о том, у кого шансов больше, то, кажется, именно «Магнитка» является главным претендентом на два очка.

    Еще недавно она шла по дистанции уверенно, в то время как сейчас близка к тому, чтобы потерять лидерство. Такая угроза может стать для команды Разина холодным душем и заставить встрепенуться в игре с проблемным соперником.

    Ставка

    В новом гостевом матче магнитогорцы постараются вычеркнуть из памяти предыдущие неудачи и сыграть так, как это удавалось в первые дни октября, когда были победы, подкрепленные высокой результативностью. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг не проиграет + ТБ 4.5 за 2.50.

    В трех последних матчах «Сибирь» пропускала по 4+ шайбы. Пока в ее обороне остаются пробоины, рекомендуем обратить внимание на ставку — индивидуальный тотал «Металлурга» Мг больше 2.5 за 1.90.

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    «Сибирь» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 13.10.2023. Прогнозы на хоккей. В Новосибирске «Магнитка» забудет о недавних поражениях
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