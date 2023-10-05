В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет в ледовом дворце «Большой» 5 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Сочи» — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

Пережитое на прошлой неделе разгромное поражение от ЦСКА (1:7), конечно, встревожило, но не ввело в отчаяние клуб из Краснодарского края, который продолжает борьбу за лидерские позиции на Западе, демонстрируя при этом зрелищную игру в атаке.

По итогам 13 матчей «Сочи» поднялся на четвертую строчку в конференции с 18 очками. На момент написания прогноза команда Дмитрия Кокорева отстает от третьего «Торпедо» на один балл, но в активе у нижегородцев 12 проведенных встреч.

Коэффициенты матча Сочи — Северсталь 1X2Новым игрокам 2.304.402.70Бонус$9500

За текущий период «Сочи» забросил 43 шайбы, что является третьим лучшим показателем в конференции. Особенно продуктивен в его составе новичок Борна Рендулич (8+6). Однако пропускают сочинцы по-прежнему много (41 шайба).

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После упомянутого выше поражения от ЦСКА команда Дмитрия Кокорева не пожалела тех, кого принято считать фаворитами. На чужом катке она прошлась по «Торпедо» (5:2), а в «Большом» одержала верх над СКА (5:4).

«Северсталь»

«Северсталь» продолжает запутывать всех вокруг. Играя от случая к случаю, череповчане выдают безвольные отрезки, в которых остаются без очков и много пропускают, а затем меняют их на цикл близких к идеальным матчей.

Правда, такая результативная шаткость мешает команде Андрея Козырева надежно закрепиться в кубковой восьмерке, хотя она и смогла подняться на седьмое место в Западной конференции с 13 очками после 12 матчей.

На данном этапе регулярки в активе «Северстали» 40 заброшенных шайб. В западной половине лиги это пятый показатель. Пропустить череповецкий клуб успел 42 гола — четвертая с конца статистика в обороне.

Прошлая игровая неделя запомнилась двумя крупными поражениями в «Ледовом дворце», куда приезжали «Спартак» (3:5) и «Локомотив» (0:5). Зато в начале новой «Северсталь» на льду «Ак Барса» одержала верх над бесспорным фаворитом (4:1).

Коэффициенты

На победу «Сочи» букмекеры дают коэффициент 2.30, на ничью — 4.30, а на победу «Северстали» — 2.60.

Прогноз

Пока сочинцы продлевают свою акцию решимости и зрелищности, «Северсталь» терпит неудачи, подкрепленные катастрофическими проблемами в защите . И встреча в Казани была исключением, а не правилом.

В преддверии матча с одним из самых результативных клубов конференции плохая форма оборонительных спецбригад станет ключевым фактором, который отрицательно (для Череповчан) отразится на итоговом результате.

Ставка

В двух предыдущих встречах команда Кокорева победила, забросив 10 шайб в сумме. И в предстоящей игре ей никто не помешает сохранить данный атакующий темп. Наши прогноз и ставка — «Сочи» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.20.

Если же привязываться к результату в чью-либо пользу, то в качестве альтернативы можно рассмотреть ставку — тотал больше 5.5 за 1.86.