ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «МЮ» — «Галатасарай»Самосаботаж. Ужасное выступление Онана разрушило мечту Хёйлунна о победном дубле Такефуса КубоНезамеченная звезда. Таке Кубо восхищает всю Ла Лигу, кроме тех, кто его упустил Бобби ГринДоусон сразится с Грином, Куцелаба подерется с Линсом. Анонс карда UFC Vegas 80
    Все новости спорта

    «Сочи» готовится еще к одной победе в матче с высокой результативностью

    «Сочи» — «Северсталь». Ставка и прогноз (к. 2.20) на хоккейный матч КХЛ 5 октября 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Сочи Прогнозы на Северсталь
    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Северсталь»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сочи« в матче против СКА
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет в ледовом дворце «Большой» 5 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Сочи» — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 05 Октября 2023 года
    Сочи
  • Сочи
    •  Сочи 19:30 Северсталь Северсталь
  • Череповец
    •

    «Сочи»

    Пережитое на прошлой неделе разгромное поражение от ЦСКА (1:7), конечно, встревожило, но не ввело в отчаяние клуб из Краснодарского края, который продолжает борьбу за лидерские позиции на Западе, демонстрируя при этом зрелищную игру в атаке.

    По итогам 13 матчей «Сочи» поднялся на четвертую строчку в конференции с 18 очками. На момент написания прогноза команда Дмитрия Кокорева отстает от третьего «Торпедо» на один балл, но в активе у нижегородцев 12 проведенных встреч.

    Коэффициенты матча Сочи — Северсталь

    1X2Новым игрокам
  • 2.304.402.70Бонус$9500
    •

    За текущий период «Сочи» забросил 43 шайбы, что является третьим лучшим показателем в конференции. Особенно продуктивен в его составе новичок Борна Рендулич (8+6). Однако пропускают сочинцы по-прежнему много (41 шайба).

    Все прогнозы на КХЛ

    После упомянутого выше поражения от ЦСКА команда Дмитрия Кокорева не пожалела тех, кого принято считать фаворитами. На чужом катке она прошлась по «Торпедо» (5:2), а в «Большом» одержала верх над СКА (5:4).

    «Северсталь»

    «Северсталь» продолжает запутывать всех вокруг. Играя от случая к случаю, череповчане выдают безвольные отрезки, в которых остаются без очков и много пропускают, а затем меняют их на цикл близких к идеальным матчей.

    Правда, такая результативная шаткость мешает команде Андрея Козырева надежно закрепиться в кубковой восьмерке, хотя она и смогла подняться на седьмое место в Западной конференции с 13 очками после 12 матчей.

  • Сбавивший «Авангард», разочаровывающий «Барыс», уверенный в себе «Локомотив»
  • КХЛ 2023/24: обзор четвертой игровой недели
  • 02/10/2023

    • На данном этапе регулярки в активе «Северстали» 40 заброшенных шайб. В западной половине лиги это пятый показатель. Пропустить череповецкий клуб успел 42 гола — четвертая с конца статистика в обороне.

    Прошлая игровая неделя запомнилась двумя крупными поражениями в «Ледовом дворце», куда приезжали «Спартак» (3:5) и «Локомотив» (0:5). Зато в начале новой «Северсталь» на льду «Ак Барса» одержала верх над бесспорным фаворитом (4:1).

    Коэффициенты

    На победу «Сочи» букмекеры дают коэффициент 2.30, на ничью — 4.30, а на победу «Северстали» — 2.60.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз

    Пока сочинцы продлевают свою акцию решимости и зрелищности, «Северсталь» терпит неудачи, подкрепленные катастрофическими проблемами в защите. И встреча в Казани была исключением, а не правилом.

    В преддверии матча с одним из самых результативных клубов конференции плохая форма оборонительных спецбригад станет ключевым фактором, который отрицательно (для Череповчан) отразится на итоговом результате.

    Ставка

    В двух предыдущих встречах команда Кокорева победила, забросив 10 шайб в сумме. И в предстоящей игре ей никто не помешает сохранить данный атакующий темп. Наши прогноз и ставка — «Сочи» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.20.

    Если же привязываться к результату в чью-либо пользу, то в качестве альтернативы можно рассмотреть ставку — тотал больше 5.5 за 1.86.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Накашима — Сапата-Миральес
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Лайович — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Самсонова — Костюк
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Коккинакис — Фоньини
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Андреева — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 12:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Синнер — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Факел — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.48
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Маррей
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Сочи — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Краснодар — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сочи» — «Северсталь»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 05.10.2023. Прогнозы на хоккей. «Сочи» готовится еще к одной победе в матче с высокой результативностью
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры