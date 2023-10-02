«Спартак»
«Спартак» в каждом матче не играет, а мучается. Последняя неделя для подопечных Жамнова прошла в выматывающем темпе, поэтому говорить о свежести перед игрой с «Локомотивом» не приходится.
Последний матч «красно-белые» проиграли не самому сильному «Трактору» (1:2), причем моментов у ворот челябинской команды было минимум.
Коэффициенты матча Спартак — Локомотив
С нападением москвичам нужно что-то делать, поскольку такой подбор нападающих, которые есть «Спартака», должен забрасывать шайб куда больше.
В игре против «Локомотива» расклад сил явно н ев пользу хозяев. Если они продолжат терять шайбы вблизи своих ворот, гости их обязательно за это накажут.
«Локомотив»
«Локомотив» наконец-то в начале регулярного сезона выглядит, как реальный фаворит, и каждую встречу проводит на максимуме своих возможностей.
В действиях клуба видна дисциплина, которой не доставало протяжении всего прошлого сезона. Никитин держит в узде все процессы внутри своего коллектива.
За три последних победных матча ярославцы забросили 12 шайб и полностью по заслугам оказались сильнее «Металлурга» (5:1), «Автомобилиста» (3:1) и «Северстали» (5:0).
В игре против «Спартака» все расклады говорят за то, что «железнодорожники» легко расправятся со своим соперником на его же площадке.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.59, на ничью — 3.80, на гостей — 2.38.
Прогноз и ставка
Прогноз: Хозяева постепенно начинают находить свой хоккей поэтому не исключена ничья в основное время матча.
Альтернативный прогноз: Матч не получится результативным, поскольку результат важнее.
Ставка: Х с коэффициентом 3.80.
Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 2.21.