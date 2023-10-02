В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 02 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Спартак» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

«Спартак» в каждом матче не играет, а мучается. Последняя неделя для подопечных Жамнова прошла в выматывающем темпе, поэтому говорить о свежести перед игрой с «Локомотивом» не приходится.

Последний матч «красно-белые» проиграли не самому сильному «Трактору» (1:2), причем моментов у ворот челябинской команды было минимум.

Коэффициенты матча Спартак — Локомотив 1X2Новым игрокам 2.803.752.45Бонус$9500

С нападением москвичам нужно что-то делать, поскольку такой подбор нападающих, которые есть «Спартака», должен забрасывать шайб куда больше.

Все прогнозы на КХЛ

В игре против «Локомотива» расклад сил явно н ев пользу хозяев. Если они продолжат терять шайбы вблизи своих ворот, гости их обязательно за это накажут.

«Локомотив»

«Локомотив» наконец-то в начале регулярного сезона выглядит, как реальный фаворит, и каждую встречу проводит на максимуме своих возможностей.

В действиях клуба видна дисциплина, которой не доставало протяжении всего прошлого сезона. Никитин держит в узде все процессы внутри своего коллектива.

За три последних победных матча ярославцы забросили 12 шайб и полностью по заслугам оказались сильнее «Металлурга» (5:1), «Автомобилиста» (3:1) и «Северстали» (5:0).

В игре против «Спартака» все расклады говорят за то, что «железнодорожники» легко расправятся со своим соперником на его же площадке.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.59, на ничью — 3.80, на гостей — 2.38.

Прогноз и ставка

Прогноз: Хозяева постепенно начинают находить свой хоккей поэтому не исключена ничья в основное время матча.

Альтернативный прогноз: Матч не получится результативным, поскольку результат важнее.

Ставка: Х с коэффициентом 3.80.

Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 2.21.