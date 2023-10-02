ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Крылья Советов» — «Спартак»Пощечина в Самаре. «Крылья Советов» поставили Абаскаля на грань увольнения «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»Катастрофический Матип. Победа над «Ливерпулем» подтверждает вновь обретенную силу «Шпор» «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»Нет Родри — нет побед. «Волки» ошеломили «Ман Сити», сорвав идеальный старт чемпионов в АПЛ
  • 00:02
    • «Атлетико» сделал камбэк и переиграл «Кадис»
  • 20:38
    • Карпин или Черчесов возглавят «Спартак» в случае отставки Абаскаля
  • 18:29
    • «Крылья Советов» разгромили «Спартак» в Самаре, Горшков оформил дубль
  • 23:46
    • «Рома» уверенно победила «Фрозиноне»
    Все новости спорта

    «Локомотив» имеет шансы на победу?

    «Спартак» — «Локомотив». Ставка (к. 3.80), прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, 02 октября 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Спартак Прогнозы на Локомотив
    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Локомотив»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Локомотив»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 02 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Спартак» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 02 Октября 2023 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 19:30 Локомотив Локомотив
  • Ярославль
    •

    «Спартак»

    «Спартак» в каждом матче не играет, а мучается. Последняя неделя для подопечных Жамнова прошла в выматывающем темпе, поэтому говорить о свежести перед игрой с «Локомотивом» не приходится.

    Последний матч «красно-белые» проиграли не самому сильному «Трактору» (1:2), причем моментов у ворот челябинской команды было минимум.

    Коэффициенты матча Спартак — Локомотив

    1X2Новым игрокам
  • 2.803.752.45Бонус$9500
    •

    С нападением москвичам нужно что-то делать, поскольку такой подбор нападающих, которые есть «Спартака», должен забрасывать шайб куда больше.

    Все прогнозы на КХЛ

    В игре против «Локомотива» расклад сил явно н ев пользу хозяев. Если они продолжат терять шайбы вблизи своих ворот, гости их обязательно за это накажут.

    «Локомотив»

    «Локомотив» наконец-то в начале регулярного сезона выглядит, как реальный фаворит, и каждую встречу проводит на максимуме своих возможностей.

    В действиях клуба видна дисциплина, которой не доставало протяжении всего прошлого сезона. Никитин держит в узде все процессы внутри своего коллектива.

    За три последних победных матча ярославцы забросили 12 шайб и полностью по заслугам оказались сильнее «Металлурга» (5:1), «Автомобилиста» (3:1) и «Северстали» (5:0).

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В игре против «Спартака» все расклады говорят за то, что «железнодорожники» легко расправятся со своим соперником на его же площадке.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.59, на ничью — 3.80, на гостей — 2.38.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Хозяева постепенно начинают находить свой хоккей поэтому не исключена ничья в основное время матча.

    Альтернативный прогноз: Матч не получится результативным, поскольку результат важнее.

    Ставка: Х с коэффициентом 3.80.

    Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 2.21.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.04
  • Прогноз на матч Соррибес-Тормо — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ван — Звонарева
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Шериф — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Эмбер — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Зверев — Харри
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Александрова — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Родина — КАМАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Акрон — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Днепр-1 — Металлист 1925
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Трактор — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Лада — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Сокол — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Спартак» — «Локомотив»: прогноз, ставка (3.80), статистика, коэффициенты матча 02.10.2023. Прогнозы на хоккей. «Локомотив» имеет шансы на победу?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры