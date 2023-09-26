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    «Ак Барс» легко расправится с минчанами?

    «Динамо» Мн — «Ак Барс». Ставка (к. 2.19), прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, 26 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Мн — «Ак Барс»
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    «Ак Барс»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» будет принимать казанский «Ак Барс». Игра пройдет на «Минск Арене» 26 сентября. Начало встречи — в 19:10 мск. «Динамо» Мн — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 26 Сентября 2023 года
    Динамо Минск
  • Минск
    •  Динамо Минск 19:10 Ак Барс Ак Барс
  • Казань
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    «Динамо» Мн

    Минское «Динамо» выглядит совсем слабо на старте регулярного сезона, однако большинство последних лет все происходило с точностью наоборот.

    У «зубров» непозволительное количество ошибок в обороне, которые сводят на нет старания нападающих минской команды.

    Коэффициенты матча Динамо Минск — Ак Барс

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    За шесть последних встреч удалось выиграть только у «Витязя» (3:2), что поклонников белорусской команды нисколько не радует.

    Все прогнозы на КХЛ

    В матче против «Ак Барса», пусть даже и на своем льду рассчитывать ни на что хорошее поклонникам минского клуба не приходится, учитывая результаты коллектива Квартального на протяжении последних двух недель.

    «Ак Барс»

    Если минчане за шесть последних встреч только один матч выиграли, то «Ак Барс» наоборот только в одной встрече проиграл.

    В действиях татарстанского клуба чувствуется класс и отсутствие спешки. Все это позволяет планомерно идти к своей цели в отдельно взятом поединке.

    Казанцев нисколько не смущают выездные встречи. На них они себя чувствуют максимально уверенно. Особенно, если у соперника есть проблемы в обороне.

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    В предстоящем поединке против минчан гости являются однозначными фаворитами, несмотря на то, что «зубры» будут играть при поддержки родных трибун.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.71, на ничью — 4.10, на гостей — 2.19.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Минчане не смогут оказать достойное сопротивление дружине Билялетдинова.

    Альтернативный прогноз: В этой игре голов будет много в ворота обеих команд.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.19.

    Альтернативная ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.14.

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