ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Варрен Заир-ЭмериЮные смешные голоса. Ламин Ямаль, Варрен Заир-Эмери и еще 22 молодых игрока, которые возьмут штурмом ЛЧ 2023/24 Марк ван Боммел«Барселона» вернулась? Ван Боммел и «Антверпен» проверят, так ли это Эрлинг Холанн«Манчестер Сити» — «Црвена Звезда» 3:1. Онлайн
    Все новости спорта

    Серия побед «Динамо» не прервется в игре с «Амуром»

    «Амур» — «Динамо» Москва. Ставка и прогноз (к. 2.00) на хоккейный матч КХЛ 21 сентября 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Амур Прогнозы на Динамо
    Прогноз и ставки на «Амур» — «Динамо» Москва
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Илья Каблуков
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Платинум Арене» 21 сентября. Начало встречи — в 12:00 мск. «Амур» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 21 Сентября 2023 года
    Амур
  • Хабаровск
    •  Амур 12:00 Динамо Динамо
  • Москва
    •

    «Амур»

    Минувшую семидневку «Амур» провел на высоте — два матча — две победы, а новая игровая неделя стартовала не так радужно. Хабаровчане вновь потерпели поражение, на этот раз в первой в сезоне встрече на «Платинум Арене».

    По итогам семи матчей команда Андрея Мартемьянова занимает восьмое место на Востоке с 7 очками в активе. За это время «Амур» забросил 17 шайб при 19 пропущенных — далеко не самые плохие цифры в конференции.

    Клубный список бомбардиров «Амура» возглавляет Александр Хохлачев. Одна из главных звезд хабаровской команды имеет 7 очков после 7 встреч (3+4). Хорошо на старте проявляет себя другой новичок — Дмитрий Шевченко (3+3), а лидером по передачам на данном этапе стал защитник Кэмерон Ли (1+5).

    Все прогнозы на КХЛ

    Как было упомянуто ранее, на прошлой неделе «Амур» добился двух побед — над «Авангардом» (5:1) и «Сибирью» (2:1 Б). А вот домашний дебют команде не удался. В серии буллитов хабаровчане уступили «Куньлуню» (1:2 Б).

    «Динамо» Москва

    В последние пару недель «Динамо» Москва является лучшим в плане завоевания очков клубом в конференции. Прекрасная форма, которую набрала команда Алексея Кудашова, позволила ей вырваться на первое место на Западе.

    В восьми встречах столичный клуб набрал 12 очков и на один балл обошел «Торпедо», которое провело на игру меньше. При этом звание самой результативной команды Запада также перешло к «Динамо» — 28 заброшенных шайб при 16 пропущенных.

  • Победная серия «Динамо» Москва, первые очки Мичкова в «Сочи», пять подряд поражений СКА
  • КХЛ 2023/24: обзор третьей игровой недели
  • 18/09/2023

    • Ведущим форвардом команды Кудашова на данном этапе чемпионата стал Никита Гусев (3+8) — один из самых громких трансферов межсезонья. В полном порядке сейчас и другие нападающие, на которых возлагаются надежды. Это и Эрик О'Делл (4+4), и Дмитрий Рашевский (4+4), и Джордан Уэл (4+4).

    Текущая беспроигрышная серия «Динамо» Москва состоит из пяти матчей. В рамках этого удачного отрезка столичный клуб победил «Сочи» (4:0), «Барыс» (4:3 ОТ), ЦСКА (4:1), СКА (3:1) и «Спартак» (6:3).

    Коэффициенты

    На победу «Амура» букмекеры дают коэффициент 3.14, на ничью — 4.05, а на победу «Динамо» Москва — 2.00.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Прогноз

    После двух подряд побед, включая сенсационную над «Авангардом», «Амуру» напомнили о том, что он по-прежнему числится в списке аутсайдеров чемпионата. В понуром настроении, да еще и с актуальными проблемами в обороне, команда Мартемьянова не сможет сдержать набравших бешеный темп динамовцев.

    Ставка

    Столичные гости являются очевидными фаворитами данной игры, а вероятность неприятных для них сюрпризов будет крайне низкой. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит за 2.00.

    Минимум три шайбы забрасывали динамовцы в каждом матче беспроигрышной серии, поэтому в качестве альтернативы предлагаем вариант — индивидуальный тотал «Динамо» Москва больше 2.5 за 1.81.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.03
  • Прогноз на матч Фернандес — Мертенс
  • Теннис
  • Сегодня в 00:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Жабер — Паркс
  • Теннис
  • Сегодня в 00:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Костюк — Остапенко
  • Теннис
  • Сегодня в 01:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Накашима
  • Теннис
  • Сегодня в 09:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч ЦСКА — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Урал — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  3.01
  • Прогноз на матч Рубин — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Лилль — Олимпия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Динамо Мн — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  1.64
  • Прогноз на матч СКА — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Торпедо — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Амур» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 21.09.2023. Прогнозы на хоккей. Серия побед «Динамо» не прервется в игре с «Амуром»
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры