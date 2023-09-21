В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Платинум Арене» 21 сентября. Начало встречи — в 12:00 мск. «Амур» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Амур»

Минувшую семидневку «Амур» провел на высоте — два матча — две победы, а новая игровая неделя стартовала не так радужно. Хабаровчане вновь потерпели поражение, на этот раз в первой в сезоне встрече на «Платинум Арене».

По итогам семи матчей команда Андрея Мартемьянова занимает восьмое место на Востоке с 7 очками в активе. За это время «Амур» забросил 17 шайб при 19 пропущенных — далеко не самые плохие цифры в конференции.

Клубный список бомбардиров «Амура» возглавляет Александр Хохлачев. Одна из главных звезд хабаровской команды имеет 7 очков после 7 встреч (3+4). Хорошо на старте проявляет себя другой новичок — Дмитрий Шевченко (3+3), а лидером по передачам на данном этапе стал защитник Кэмерон Ли (1+5).

Все прогнозы на КХЛ

Как было упомянуто ранее, на прошлой неделе «Амур» добился двух побед — над «Авангардом» (5:1) и «Сибирью» (2:1 Б). А вот домашний дебют команде не удался. В серии буллитов хабаровчане уступили «Куньлуню» (1:2 Б).

«Динамо» Москва

В последние пару недель «Динамо» Москва является лучшим в плане завоевания очков клубом в конференции. Прекрасная форма, которую набрала команда Алексея Кудашова, позволила ей вырваться на первое место на Западе.

В восьми встречах столичный клуб набрал 12 очков и на один балл обошел «Торпедо», которое провело на игру меньше. При этом звание самой результативной команды Запада также перешло к «Динамо» — 28 заброшенных шайб при 16 пропущенных.

Ведущим форвардом команды Кудашова на данном этапе чемпионата стал Никита Гусев (3+8) — один из самых громких трансферов межсезонья. В полном порядке сейчас и другие нападающие, на которых возлагаются надежды. Это и Эрик О'Делл (4+4), и Дмитрий Рашевский (4+4), и Джордан Уэл (4+4).

Текущая беспроигрышная серия «Динамо» Москва состоит из пяти матчей. В рамках этого удачного отрезка столичный клуб победил «Сочи» (4:0), «Барыс» (4:3 ОТ), ЦСКА (4:1), СКА (3:1) и «Спартак» (6:3).

Коэффициенты

На победу «Амура» букмекеры дают коэффициент 3.14, на ничью — 4.05, а на победу «Динамо» Москва — 2.00.

Прогноз

После двух подряд побед, включая сенсационную над «Авангардом», «Амуру» напомнили о том, что он по-прежнему числится в списке аутсайдеров чемпионата. В понуром настроении, да еще и с актуальными проблемами в обороне, команда Мартемьянова не сможет сдержать набравших бешеный темп динамовцев .

Ставка

Столичные гости являются очевидными фаворитами данной игры, а вероятность неприятных для них сюрпризов будет крайне низкой. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит за 2.00.

Минимум три шайбы забрасывали динамовцы в каждом матче беспроигрышной серии, поэтому в качестве альтернативы предлагаем вариант — индивидуальный тотал «Динамо» Москва больше 2.5 за 1.81.