В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Спартак». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 16 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. ЦСКА — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

Текущие результаты ЦСКА никак не могут устраивать ни тренерский штаб, ни чемпионский состав. Но их стартовая пробуксовка кажется временной, и дальше столичный клуб будет только прибавлять, что уже было неоднократно в прошлых сезонах.

На данном этапе регулярки ЦСКА провел шесть матчей, в которых потерпел четыре поражения. С 5 очками он занимает восьмую строчку на Западе и имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных — 16:18. По игре в защите «армейцы» входят в пятерку худших в конференции.

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Павел Карнаухов в данный момент является лидером команды по набранным очкам (3+2), а вторым в этом списке стал Никита Нестеров (2+3). Очевидно, что усилий этих двоих явно недостаточно для того, чтобы результаты пошли на повышение.

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Сейчас ЦСКА удается разбирать лишь очевидных аутсайдеров. Последняя его победа была зафиксирована в матче с «Нефтехимиком» (5:1). А вот с теми, кто умеет огрызаться, у команды Сергея Федорова отношения не складываются. В двух последних встречах «армейцы» уступили «Куньлуню» (2:3 ОТ) и «Динамо» Москва (1:4).

«Спартак»

Сейчас «Спартак» вправе претендовать на звание главной сенсации открытия начала сезона. Команда Алексея Жамнова научилась не бояться топ-соперников и много забивать, благодаря чему ей удалось подняться на второе место на Западе с 8 очками после шести матчей.

Как уже было упомянуто, красно-белые заметно прибавили в реализации. На этом этапе чемпионата они имеют 23 заброшенные шайбы в активе при 18 пропущенных. Вместе с «Торпедо» «Спартак» лидирует в общем рейтинге результативности.

Пока столичные болельщики опасались ухода Александра Хохлачева, роль лидера взял на себя новичок Николай Голдобин, набравший в шести матчах 9 очков (8+1). Главными по голевым передачам оказались Иван Морозов (3+6) и Павел Порядин (1+6).

На этой неделе «Спартак» провел две игры в гостях и сумел добиться уверенных побед с разницей в 3 шайбы. Сперва в Санкт-Петербурге команда Жамнова разгромила СКА (3:0), затем в Балашихе проехалась по «Витязю» (4:1).

Коэффициенты

На победу ЦСКА букмекеры дают коэффициент 1.72, на ничью — 4.60, а на победу «Спартака» — 3.95.

Прогноз

Бесспорно, ЦСКА далек от чемпионской формы, а кондиции «Спартака» поднялись на запредельный для него уровень. Но значит ли это, что красно-белые размажут команду Федорова на ее льду? Скорее всего, нет.

ЦСКА явно недоволен текущей ситуацией, которая не всегда связана с его плохой игрой. Иногда «армейцам» не хватает немного удачи, как во встречах с «Динамо» или «Куньлунем». Но так долго продолжаться не может, в предстоящем дерби ЦСКА, умеющий взвинчивать темп по ходу сезона, начнет выравнивать ситуацию .

Ставка

Зная атакующий потенциал нынешнего «Спартака», команда Федорова сконцентрируется на надежности в защите и максимальной реализации своих моментов, что негативно отразится на общей результативности. Наши прогноз и ставка — ЦСКА победит + ТМ 5.5 за 3.10.

Если не отталкиваться от результата в пользу кого-либо, в качестве альтернативы можно взять ставку — тотал меньше 5 за 2.00.