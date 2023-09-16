ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль»Горячие вопросы АПЛ: Возрождение «Ливерпуля», хаос в «МЮ» и удивляющий «Тоттенхэм» Деннис ШредерЛучшие из лучших: команда звезд баскетбольного ЧМ-2023 Марко ВерраттиНереализованное величие. Верратти мог стать одним из лучших полузащитников своего времени
    Все новости спорта

    Сумеет ли ЦСКА остановить мощный «Спартак»?

    ЦСКА — «Спартак». Ставка и прогноз (к. 3.10) на хоккейный матч КХЛ 16 сентября 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на ЦСКА Прогнозы на Спартак
    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Спартак»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Никита Нестеров
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Спартак». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 16 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. ЦСКА — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 16 Сентября 2023 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 17:00 Спартак Спартак
  • Москва
    •

    ЦСКА

    Текущие результаты ЦСКА никак не могут устраивать ни тренерский штаб, ни чемпионский состав. Но их стартовая пробуксовка кажется временной, и дальше столичный клуб будет только прибавлять, что уже было неоднократно в прошлых сезонах.

    На данном этапе регулярки ЦСКА провел шесть матчей, в которых потерпел четыре поражения. С 5 очками он занимает восьмую строчку на Западе и имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных — 16:18. По игре в защите «армейцы» входят в пятерку худших в конференции.

    Коэффициенты матча ЦСКА — Спартак

    1X2Новым игрокам
  • 1.824.104.15Бонус$9500
    •

    Павел Карнаухов в данный момент является лидером команды по набранным очкам (3+2), а вторым в этом списке стал Никита Нестеров (2+3). Очевидно, что усилий этих двоих явно недостаточно для того, чтобы результаты пошли на повышение.

    Все прогнозы на КХЛ

    Сейчас ЦСКА удается разбирать лишь очевидных аутсайдеров. Последняя его победа была зафиксирована в матче с «Нефтехимиком» (5:1). А вот с теми, кто умеет огрызаться, у команды Сергея Федорова отношения не складываются. В двух последних встречах «армейцы» уступили «Куньлуню» (2:3 ОТ) и «Динамо» Москва (1:4).

    «Спартак»

    Сейчас «Спартак» вправе претендовать на звание главной сенсации открытия начала сезона. Команда Алексея Жамнова научилась не бояться топ-соперников и много забивать, благодаря чему ей удалось подняться на второе место на Западе с 8 очками после шести матчей.

    Как уже было упомянуто, красно-белые заметно прибавили в реализации. На этом этапе чемпионата они имеют 23 заброшенные шайбы в активе при 18 пропущенных. Вместе с «Торпедо» «Спартак» лидирует в общем рейтинге результативности.

    Пока столичные болельщики опасались ухода Александра Хохлачева, роль лидера взял на себя новичок Николай Голдобин, набравший в шести матчах 9 очков (8+1). Главными по голевым передачам оказались Иван Морозов (3+6) и Павел Порядин (1+6).

    На этой неделе «Спартак» провел две игры в гостях и сумел добиться уверенных побед с разницей в 3 шайбы. Сперва в Санкт-Петербурге команда Жамнова разгромила СКА (3:0), затем в Балашихе проехалась по «Витязю» (4:1).

    Коэффициенты

    На победу ЦСКА букмекеры дают коэффициент 1.72, на ничью — 4.60, а на победу «Спартака» — 3.95.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз

    Бесспорно, ЦСКА далек от чемпионской формы, а кондиции «Спартака» поднялись на запредельный для него уровень. Но значит ли это, что красно-белые размажут команду Федорова на ее льду? Скорее всего, нет.

    ЦСКА явно недоволен текущей ситуацией, которая не всегда связана с его плохой игрой. Иногда «армейцам» не хватает немного удачи, как во встречах с «Динамо» или «Куньлунем». Но так долго продолжаться не может, в предстоящем дерби ЦСКА, умеющий взвинчивать темп по ходу сезона, начнет выравнивать ситуацию.

    Ставка

    Зная атакующий потенциал нынешнего «Спартака», команда Федорова сконцентрируется на надежности в защите и максимальной реализации своих моментов, что негативно отразится на общей результативности. Наши прогноз и ставка — ЦСКА победит + ТМ 5.5 за 3.10.

    Если не отталкиваться от результата в пользу кого-либо, в качестве альтернативы можно взять ставку — тотал меньше 5 за 2.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.33
  • Прогноз на матч Саккари — Наварро
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Аксу — Окжетпес
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Каспий — Мактаарал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Алашкерт — Урарту
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Зиря — Сумгаит
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Ноа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Ауда — Метта
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Металлист 1925 — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Динамо — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Таммека — Нарва
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Сочи — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Рияд
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Аль-Ахли Каир — ЮСМ Алжир
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    ЦСКА — «Спартак»: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 16.09.2023. Прогнозы на хоккей. Сумеет ли ЦСКА остановить мощный «Спартак»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры