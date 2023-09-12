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    «Локомотив» не собирается тратить много сил на набравший ход «Куньлунь»

    «Локомотив» — «Куньлунь». Ставка и прогноз (к. 2.09) на хоккейный матч КХЛ 12 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Куньлунь»
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    Артур Каюмов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Куньлунь». Игра пройдет на «Арене-2000» 12 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Локомотив» — «Куньлунь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Локомотив»

    Пробуждение «Локомотива», о котором в начале месяца говорил тренер, затянулось. Команда провела 4 матча и заработала 4 очка. На фоне возросшей конкуренции на Западе этого явно недостаточно. В таблице конференции ярославцы занимают десятое место.

    В данный момент «Локомотив» имеет самую слабую статистику в атаке — 8 заброшенных шайб. Даже клубы и разряда очевидных аутсайдеров впереди смотрятся живее. Пропустить ярославцы успели 14 шайб, что тоже не является нормой для оборонительного стиля Игоря Никитина.

    Старт нового сезона был омрачен крупным поражением от «Торпедо» (2:5), после чего настало временное улучшение. В следующих двух встречах «Локомотив» обыграл «Трактор» (3:2 ОТ) и СКА (3:2).

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    Однако новая неделя началась с позора в Ярославле. На матч 11 сентября в гости приехал «Сочи» — клуб, который трижды успел проиграть с разницей в 3+ шайбы. Такой соперник оказался для «Локомотива» непреодолимым препятствием, хозяева «Арены-2000» подписались под крупным поражением (0:5).

    «Куньлунь»

    Китайский представитель КХЛ проводит запредельный по своим скромным возможностям отрезок. По итогам пяти матчей он вышел на первое место в Западной конференции, набрав 8 очков.

    В пяти встречах «Куньлунь» забросил 15 шайб, а пропустить успел 13. Команда Виктора Игнатьева старается играть открыто и много времени проводить в атаке, за что ее и часто наказывают в защите.

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    • Пока игроки вроде Йипа, Фу или Родвальда преображают линию нападения, ворота «Ред Стар» надежно прикрывает Джереми Смит, который успел оформить один «сухарь», а его средний процент спасений достиг отметки 95.94.

    Самой громкой на данном этапе победой была та, что состоялась в Мытищах 10 сентября. «Куньлунь» переиграл ЦСКА в овертайме (3:2 ОТ). Дублем в матче отметился Джек Родвальд, а Смит отразил 48 бросков из 50 (96% сэйвов).

    Коэффициенты

    Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 1.36, ничья — в 5.55, а победа «Куньлуня» — в 6.66.

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    Прогноз

    Мощнейший и от этого удивительный старт «Куньлуня» заставит его соперников внимательнее к нему присмотреться, из-за чего фактор недооценки автоматически исключается.

    Возможно, пекинцам на кураже удалось выдать крутой по своим меркам отрезок, но теперь команды готовы обломать ему крылышки уже в ближайших матчах. «Локомотив», которому сейчас нужны очки, явно не станет церемониться с тем, кто по-прежнему не может восприниматься как один из претендентов на что-то серьезное.

    Ставка

    На своем льду команда Никитина — очевидный фаворит, и вряд ли 2 очка от нее ускользнут, но вместе с этим она не собирается рвать жилы ради крупной победы. Скорее всего, встреча ограничится несколькими заброшенными шайбами. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5 за 2.09.

    Учитывая оборонительный стиль «Локомотива», гости могут рассчитывать на то, что игра не закончится их крупным поражением. Ничью в основное время тоже нельзя исключать. Наш альтернативный прогноз — «Куньлунь» победит с форой +2 за 1.91.

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    «Локомотив» — «Куньлунь»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 12.09.2023. Прогнозы на хоккей. «Локомотив» не собирается тратить много сил на набравший ход «Куньлунь»
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