В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Сочи». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 6 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Ак Барс» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ак Барс»

На эту минуту «Ак Барс» является первым по результативности клубом на Востоке и вторым во всей лиге, разделяя эту позицию с «Северсталью». В двух матчах казанцы забросили 10 шайб и возглавили свою конференцию.

Высокая результативность «Ак Барса» обоснована его соперниками, которые заставляли команду Зинэтулы Билялетдинова действовать именно так. В той же встрече с ЦСКА (5:2) казанцы не были близки к уверенной победе до середины третьего периода, а в игре с «Трактором» (5:3) им пришлось уходить от 0:2.

Уже в первом периоде матча на «Татнефть-Арене» все планы на игру «Ак Барса» были смяты двумя пропущенными шайбами. Но ни промежуточные 0:2, ни 1:3 не смутили фаворита, нашедшего силы не только на восстановление равенства, но и на победу в две шайбы.

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Во многом локальный успех «Ак Барса» стал возможен благодаря Дмитрию Яшкину, который идеально вписался в систему Зинэтулы Билялетдинова. Новичок казанцев отметился дублем, а все вопросы окончательно были сняты Александром Радуловым.

«Сочи»

Время идет, а «Сочи» не меняется. Несмотря на заявленные планы о перестройке и несколько подписаний на вход, команда Дмитрия Кокорева начала сезон с двух поражений.

В первом матче «Сочи» встретился с «Северсталью», с которой пытался в какой-то момент играть на равных, но долго такой темп не выдержал. Ожидаемо гость из Краснодарского края остановился и рассыпался в обороне — 3:6.

Если для обновленного «Сочи» «Северсталь» по-прежнему является статусным и трудным соперником, то что в команде могли бы сказать о «Куньлуне»? Ведь китайский представитель КХЛ также давно не покидает список разочарований чемпионата.

В очной встрече в Мытищах «Сочи» проиграл, не забросив ни одной шайбы (0:3). Молчание в битве аутсайдеров взяли и Борна Рендулич, и Джесси Грэм, и Михал Криштоф — все те, с кем команда планировала очередную революцию.

Коэффициенты

На «Ак Барс» букмекеры дают коэффициент 1.34, на ничью — 6.10, а на «Сочи» — 7.00.

Прогноз

В течение длинной дистанции «Ак Барс» готов играть в результативный хоккей, о чем также свидетельствуют его межсезонные подписания. Да и матч за Кубок Открытия был хорош.

На фоне «Сочи» казанцы — бесспорные фавориты, но захотят ли они рвать жилы ради крупной победы — вопрос спорный. Да, та же «Северсталь» забросила шесть шайб, но пропустила при этом трижды, «Ак Барсу» такая история не грозит , поэтому щадящий режим — самый вероятный выбор казанцев на предстоящую встречу.

Ставка

В победе «Ак Барса» усомниться почти невозможно, хотя всегда имеет место быть сенсация, но во что бы то ни стало громить гостей расчетливая команда Билялетдинова не будет. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 за 2.00.

Даже невзирая на большие ожидания, о которых говорят в Сочи, для коллектива Кокорева будет чудом, если она сумеет не проиграть крупно. Наш альтернативный прогноз — «Сочи» победит с форой +2 за 2.03.