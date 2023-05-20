В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Канада будет принимать Швейцарию. Игра пройдет на «Арене Рига» 20 мая. Начало встречи — в 16:20 мск. Канада — Швейцария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Канада

Сборная Канады к этому моменту времени занимает лишь второе место в своей группе, уступая одно очко сопернику по предстоящему матчу.

Причиной отставания стала незапланированная ничья против словаков в основное время матча, но в овертайме североамериканцы забрали свое.

Коэффициенты матча Канада — Швейцария 1X2Новым игрокам 2.304.302.60Бонус$9500

В поединке против главного конкурента за победу в группе нужно будет продемонстрировать нестандартные ходы, иначе выиграть будет нереально тяжело.

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Канадца за три последних матча против швейцарцев проиграли им два раза, а единственная победа так и вовсе была добыта в овертайме. Поэтому нужно максимально ответственно отнестись к предстоящей игре.

Швейцария

Швейцарцы на этом турнире выглядят более, чем достойно и пока что нет никаких предпосылок н предположить, что они по итогу заберут первое место в своей группе.

Первые и пока единственные голы на этом чемпионате мира подопечные Фишера пропустили лишь в четвертой игре на турнире от словаков, поэтому с защитой у них все более, чем прекрасно.

Игра против канадцев станет реально крутым матчем между топовыми соперниками, которые не будет играть в бездумный хоккей с массой ошибок, а в интеллектуальную игру, которую полно можно сравнить с шахматами, но только на льду.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.23, на ничью — 4.74, на гостей — 2.81.

Прогноз и ставка

Прогноз: Игра ожидается интереснейшая, и предположим победу канадцев.

Альтернативный прогноз: В матче вполне может быть большое количество заброшенных шайб.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.23.

Альтернативная ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.02.