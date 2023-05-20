Канада
Сборная Канады к этому моменту времени занимает лишь второе место в своей группе, уступая одно очко сопернику по предстоящему матчу.
Причиной отставания стала незапланированная ничья против словаков в основное время матча, но в овертайме североамериканцы забрали свое.
Коэффициенты матча Канада — Швейцария
В поединке против главного конкурента за победу в группе нужно будет продемонстрировать нестандартные ходы, иначе выиграть будет нереально тяжело.
Канадца за три последних матча против швейцарцев проиграли им два раза, а единственная победа так и вовсе была добыта в овертайме. Поэтому нужно максимально ответственно отнестись к предстоящей игре.
Швейцария
Швейцарцы на этом турнире выглядят более, чем достойно и пока что нет никаких предпосылок н предположить, что они по итогу заберут первое место в своей группе.
Первые и пока единственные голы на этом чемпионате мира подопечные Фишера пропустили лишь в четвертой игре на турнире от словаков, поэтому с защитой у них все более, чем прекрасно.
Игра против канадцев станет реально крутым матчем между топовыми соперниками, которые не будет играть в бездумный хоккей с массой ошибок, а в интеллектуальную игру, которую полно можно сравнить с шахматами, но только на льду.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.23, на ничью — 4.74, на гостей — 2.81.
Прогноз и ставка
Прогноз: Игра ожидается интереснейшая, и предположим победу канадцев.
Альтернативный прогноз: В матче вполне может быть большое количество заброшенных шайб.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.23.
Альтернативная ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.02.