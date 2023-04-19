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    «Тампа-Бэй» вновь запустит кубковое проклятие «Торонто»

    «Торонто» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставка (к. 2.17) на хоккейный матч плей-офф НХЛ 19 апреля 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Торонто Мэйпл Лифс Прогнозы на Тампу-Бэй Лайтнинг
    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Тампа-Бэй»
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    Брэйден Поинт
    В первом матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Торонто» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 19 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Торонто» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 19 Апреля 2023 года

    «Торонто»

    Канадцы из Онтарио получили очередной шанс разобраться с проклятием ранних стадий Кубка Стэнли. Регулярный чемпионат они закрыли в статусе четвертой команды Востока и второй в Атлантическом дивизионе.

    В 82 встречах регулярки «Торонто» срубил 111 очков и добился 50 побед. По количеству выигранных матчей «Мэйпл Лифс» стали четвертыми на Востоке, а по голам оказались пятыми (279 заброшенных шайб).

    Самым продуктивным в ростере «Торонто» был Митч Марнер. 25-летний, который раскрутился до 99 очков (30+69). Вторым стал Вильям Нюландер — 87 баллов (40+47), а мэйн-стар канадцев Остону Мэттьюсу удалось набить 85 поинтов (40+45).

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    В конце чемпионата «Мэйпл Лифс» откатали беспроигрышную серию, в которую вошли четыре встречи. Поочередно «Торонто» протаранил «Монреаль» (7:1), «Флориду» (2:1 ОТ), «Тампу» (4:3) и «Рейнджерс» (3:2).

    «Тампа-Бэй»

    Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» провела по своим меркам посредственно. В турнирной таблице Восточной конференции она оказалась лишь шестой, но в Кубке Стэнли будет традиционно другой рассказ.

    В 82 матчах сезона «Тампа-Бэй» примагнитила 98 очков и добилась 46 побед — третий с конца показатель на Востоке. Суммарно «Лайтнинг» забросили 283 шайбы при 254 пропущенных. В обороне финалист сезона 2021/22 выдал второй худший результат в конференции.

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    • Великим чемп стал персонально для Никиты Кучерова, который оказался сильнейшим страйкером и «Тампы», и всех российских представителей лиги. Так, Куч срезал 113 очков (30+83) и запрыгнул на четвертое место в общем рейтинге бомбардиров НХЛ.

    В апреле «Тампа» откатала шесть матчей, четыре закончились поражениями. В луз-стрик «Болтс» вошли игры с «Рейнджерс» (3:6), «Айлендерс» (1:6), «Оттавой» (4:7) и «Торонто» (3:4). В последней встрече команда Джона Купера прибила «Детройт» (5:0).

    Коэффициенты

    На «Торонто» букмекеры выгружают коэффициент 2.15, на ничью — 4.30, а на «Тампу-Бэй» — 2.85.

    Прогноз

    Сливаться на ранней стадии Кубка Стэнли — это обязательная программа для «Лифс». В конце регулярки канадцы часто срезались в матчах с топ-соперниками и показывали беднейший хоккей в атаке.

    Ростер «Тампы» идеально смоделирован для плей-офф. Даже когда «Лайтнинг» выдают кривую регулярку, в раунде на вылет они чувствуют себя иначе. Команда Купера способна пройти «Лифс», а чтобы эта цель была достигнута максимально безболезненно, нужно зацепить хотя бы одну победу на льду в Канаде.

    Ставка

    Несмотря на промахи в последних очных матчах и минусовую серию в конце сезона, Кубок Стэнли — это любимая среда обитания «Лайтнинг». Наши прогноз и ставка — «Тампа-Бэй» победит в матче за 2.17.

    Чтобы завалить соперника такого калибра, даже в далекой от его прайма форме, «Болтс» будут раскручивать реализацию до привычно высокого для себя процента. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Тампы-Бэй» больше 3.5 за 2.55.

    Еще один сочный, но более рискованный вариант для ставки — «Тампа-Бэй» забьет в каждом периоде за 3.40.

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    «Торонто» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 19.04.2023. Прогнозы на хоккей. «Тампа-Бэй» вновь запустит кубковое проклятие «Торонто»
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